8 способов путешествовать по всему миру и не платить за жильё.
Иногда в голову приходит непреодолимое желание бросить все и уехать на край света. Обычно, люди только мечтают о подобном и считают, что длительное путешествие обойдется слишком дорого. На самом деле, все просто, и есть специализированные ресурсы, которые помогают путешественникам найти жильё, платить за которое не придётся.
1. Сиделки
Сервис: «Сиделки».
Присоединившись к этому сообществу (годовое членство стоит около US $ 30), человек получит доступ к системе, где всегда нужны сиделки или смотрители в обмен на бесплатное проживание. Возможности варьируются довольно широко: от жизни на ранчо и присмотра за сельскохозяйственными рабочими, до управления палаточным лагерем или мотелем, а также уходом за больными или пожилыми людьми. Место, куда можно отправиться, также может быть где угодно в мире: от США, Австралии и Европы до Африки и Микронезии. Иногда предоставляется не только проживание, но и отдельная заработная плата.
www.caretaker.org
2. Вуфинг
Сервис: «Вуфинг».
WWOOF - аббревиатура для целого ряда различных фраз, наиболее распространенным из которых является «Всемирные возможности на органических фермах». Это международная организация (находится в более чем 70 странах) органических ферм, садов, предприятий, ранчо, куда может приехать любой желающий, чтобы поработать взамен на проживание, питание и обучение. В основном от работника требуется труд на ферме или в саду, а также уход за детьми. Чтобы участвовать в программе, фермеру нужно платить небольшой ежегодный взнос.
wwoof.org
3. Хаусситтинг
Сервис: «Хаусситтинг».
Для тех, кто предпочитает проводить свой отпуск сидя дома, хаусситтинг - идеальная возможность. Можно найти предложение из любой страны мира. Все, что придется, это жить в доме хозяина во время его отсутствия. На сайте можно зарегистрироваться бесплатно, но не будут видны контакты домовладельцев. Полное членство стоит $ 45 за год.
www.housecarers.com
4. Органические добровольцы
Сервис: «Органические добровольцы».
Как и в случе в вуфингом, можно найти множество возможностей по всему миру поработать на ферме. Хотя, перспективы не ограничиваются только органическими фермами — можно найти работу, к примеру, по управлению общежитием при пермакультуре. За $ 20 в год можно получить доступ к намного большим спискам и удобной для пользователей системе поиска.
www.organicvolunteers.com
5. Каучсерфинг
Сервис: «Каучсерфинг».
Каучсерфинг — всемирная гостевая сеть, члены которой готовы приютить у себя экономных путешественников. Взамен требуется предоставлять ту же самую услугу для путешественников, которые приезжают в город к тому, кто погостил на другом краю мира. Сайт гордится тем, что на нем гарантируется безопасность и адекватность участников программы. Сегодня каучсерфинг объединяет более 7 миллионов людей в 246 странах.
www.couchsurfing.com
6. Глобал фрилоадерс
Сервис: «Глобал фрилоадерс».
Подобно каучсерфингу, «глобальные халявщики» (именно так переводится название) является программой культурного обмена для принимающих и путешественников. Регистрация абсолютно бесплатна, но участники должны быть в состоянии принять гостей чуть ли не на следующий день.
www.globalfreeloaders.com
7. Сервас
Сервис: «Сервас».
Сервас (что означает «служить» на эсперанто) - некоммерческая неэтническая организация доброй воли и культурных обменов. Она существует в течение по крайней мере 50 лет и признается Организацией Объединенных Наций. Помимо того, что данная сеть объединяет волонтеров по всему миру с целью работы в лагерях по оказанию помощи, она борется за мир с помощью различных проектов. Хозяева предлагают проживание и питание путешественникам, которые предварительно свяжутся с ними, на две ночи. Однако, путешественникам придется пройти довольно муторную предварительную регистрацию, которая включает также персональное собеседование.
joomla.servas.org
8. Клуб гостеприимства
Сервис: «Клуб гостеприимства».
Целью этого бесплатного сайта является «соединение людей, хозяев и гостей, путешественников и местных жителей по всему миру». Безопасность же гарантируется рядом проверок паспортного режима и онлайн-системой обратной связи.
www.hospitalityclub.org
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