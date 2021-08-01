«Возле дома твоего»: российская деревня в работах Андрея Кременчука

Российский фотограф и этнограф Андрей Кременчук родился в 1973 году в городе Горький. Проучившись на факультете «Реставрация, консервация и хранение произведений ДПИ из музейного металла» в СПбГУКИ и во Владимирском музыкальном училище, Кременчук стал собирать фольклор Владимирской и Нижегородской областей. Именно во время экспедиции в село Владимирское Нижегородской области на озере Светлояр Андрей Кременчук начинает интересоваться фотографией. В конце 90-х поступает в один из немецких университетов и переезжает в Германию, где живет и по сей день.



Признание за границей Кременчук получил благодаря фотокниге No Direction Home («Возле дома твоего»), которая была издана в 2009 году. Фотограф повествует о своей русской родине, хотя он больше и не живет в России. В этих фотографиях он в поисках культурной принадлежности будто задает извечный вопрос: что мы помним и что успели потерять.



Андрей Кременчук: «Я должен рассказать об этом месте… Мой дом. Мне 5 лет. Мы с дедушкой и бабушкой идем по лесной тропинке, которая ведет в нашу деревню. Жарко. На лесной поляне у реки бабушка выкладывает на газету сваренные вкрутую яйца, соль, немного соленых огурцов. И стрекозы летают в мерцающем воздухе».

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