Как починить подошву обуви при помощи соды

Треснула подошва обуви? Не спешите её выбрасывать или нести к сапожнику. Просто возьмите соду и крепко-накрепко почините треснувшую подошву обуви!







Обувь должна быть полностью сухая. Протрите место склеивания жидкостью для снятия лака.







Затем посыпьте соду под лопнувшую подошву, добавьте супер-клей, крепко прижмите.







И сделайте то же самое на стыке лопнувшей подошвы.







Такой склейки хватит, чтобы поносить обувь ещё несколько месяцев (но только не в дождь).







Подробнее о том, как временно починить лопнувшую подошву обуви, смотрите в видео ниже:



