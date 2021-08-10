Полезные в быту вещи, которые можно сделать из старых джинсов

Джинсы есть в гардеробе практически у всех, а изнашиваются или надоедают даже самые качественные модели достаточно быстро. Но не стоит торопиться отправлять старые джинсы на свалку - из них можно сделать очень интересные и полезные в доме штуковины.

Причём, они действительно будут эксклюзивными. Ведь даже используя эти идеи, каждая мастерица вдохнёт в них собственную душу.

1. Наволочка

Наволочка из кусочков джинсовой ткани.

Обрезки старых джинсов можно использовать для декора чехлов диванных подушек. Подушки в таком стиле можно использовать для украшения уличной мебели, диванов загородном доме или комнате подростка.

2. Кресла

Оббивка кресел.

Куски денима можно использовать для оббивки кресел и диванов. Такая оббивка не только освежит внешний вид старой мебели, но и станет уникальной деталью обстановки.

3. Органайзер для инструментов

Органайзер для гаечных ключей.

Простой и в тоже время очень практичный органайзер, сделанный из штанины старых плотных джинсов, позволит навести порядок в инструментах и предотвратить их потерю.

4. Сумочка

Стильная сумочка из джинсов.

Старую пару джинсов можно использовать для создания небольшой стильной сумочки, для изготовления которой не потребуется никаких особых материалов и навыков.

5. Фартук

Фартук из старых джинсов.

Старые потрепанные и вышедшие из моды джинсовые комбинезоны можно превратить в очаровательные хозяйственные фартуки, которые точно пригодятся в хозяйстве.

6. Органайзер для творчества

Органайзер для кисточек.

Части джинсов с карманами можно использовать для создания практичного и оригинального органайзера для кистей или канцелярских принадлежностей.

7. Лежанка для питомца

Место для домашнего любимца.

Джинсовые изделия, отжившие свой век, можно использовать для создания красивой и комфортной лежанки для небольшой собачки или кота.

8. Чехлы для гаджетов

Джинсовые чехлы для гаджетов.

Из старой пары джинсов можно сшить весьма оригинальные и надежные чехлы для гаджетов. Конечно, такой способ утилизации денима потребует некоторых швейных навыков, но в результате вы получите практичное и уникальное изделие, не потратив ни гроша.

9. Настольный органайзер

Настольный органайзер из картона и денима.

Креативный настольный органайзер, который можно сделать из картона и лоскутков старых джинсов, станет стильной и функциональной деталью рабочего стола.

10. Сумка-органайзер

Органайзер для расчесок.

Простенькая сумка-органайзер для расчесок и укладочных средств, сделанная из куска старых джинсов, станет оригинальной деталью ванной комнаты.

11. Рама для зеркала

Необычная рама для зеркала.

Лоскутки джинсовой ткани можно использовать для создания весьма оригинальной рамы для зеркала, картины или доски с напоминаниями.

12. Домашние тапочки

Домашние тапочки из джинсов.

Не спешите выбрасывать старые джинсовые изделия, превращайте их в стильные и уютные домашние тапочки для гостей и членов семьи.

13. Коврик

Коврик из джинсовой ткани.

Необычный «пушистый» коврик, который можно сшить из обрезков старых джинсов, прекрасно впишется в интерьер спальни или прихожей.

14. Браслет

Браслет из денима.

Из порезанных на лоскутки старых джинсов и дополнительной фурнитуры можно смастерить стильный браслет или колье, которые станут прекрасными дополнениями модного образа.

15. Пуф

Пуф из лоскутков денима.

Стильный пуфик, который можно сделать своими руками из пластиковых бутылок и чехла, сшитого из лоскутков старых джинсов, станет уникальным объектом домашней обстановки.

16. Сумка для пикника

Сумка для дров.

Старые джинсовые изделия можно превратить в прочную сумку для дров и продуктов для пикника.

Видео-бонус:

17. Гамак

Гамак из джинсовых брюк.

Джинсовая одежда отличается прочностью и износостойкостью, поэтому несколько пар старых брюк из денима можно смело использовать для создания замечательного гамака, который станет любимым место для отдыха и настоящим украшением дачного участка.

Видео-бонус:

18. Кармашки

Кармашек для пульта.

Карманы от старых джинсов можно пришить к подлокотнику кресла или к диванным подушкам и использовать их для хранения пультов от телевизора, видеоаппаратуры и прочих мелочей.

19. Обложка

Обложка для ежедневника.

Части старых джинсов можно использовать для создания чудесных обложек для книг, блокнотов и ежедневников.

Видео-бонус:

Источник