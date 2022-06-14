20 интересных снимков от фотографов, которые знают, как правильно использовать тень

Креативные примеры снимков с тенью.
Правильное использование тени – блестящая возможность создавать яркие и интересные фотографии. Силуэты листьев и цветов, геометрические узоры, созданные пересечением света и тени завораживают и превращают обычные, казалось бы, модели в нечто запредельное. Они прекрасны, без тени сомнения!
1. Повторите очертание
Мини рентген позвоночника.
2. Силуэт зонтика
Сексуальная и женственная блондинка под зонтиком.
3. Видимость гольфов
Тень от поверхности стола на ноге создает эффект черных чулочков в сеточку.
4. Чувственность
С помощью тени возник потрясающий образ.
5. Монстера
Игра воображения.
6. Обман зрения
Касание черной тени лица манекенщицы.
7. Девушка в шляпе
Оголенные плечи и черная тень похожи на костюм от мирового дизайнера.
8. Видение
Уникальный кадр, где очертания вен создают ветки от дерева.
9. Полосатая кошка
Гламур-модель в полуобнаженном виде с тенями полосками на теле.
10. Очертания папоротника
Красивое освещение и листья папоротника создают яркий рисунок.
11. Модель в тени
Солнечные лучи проникают через жалюзи и отбрасывают тень на стан модели.
12. Силуэт цветов
Искусный боди-арт на теле и лице с помощью призрачных теней.
13. Мачо
Задумчивый образ.
14. Крупная вязка
Тень от шарфа создает впечатление веснушек, которые рассыпались по всему лицу.
15. Пальмы, солнце, пляж
Светотень от пальмового листа падает на девушку в образе позвоночника, только спереди.
16. Соломенная шляпа
Очаровательная игра теней сквозь поля головного убора.
17. Животик в полосочку
Женщина, которая готовится стать матерью, вызывает только положительные эмоции.
18. Акцент на губы
Интенсивный яркий цвет губ и тень в образе цветка вокруг них.
19. Ромашковое поле
Натуральное освещение и получение эффекта с помощью солнца.
20. Соединение света и тени
С помощью тени сотворился новый эффектный образ.
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