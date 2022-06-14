20 интересных снимков от фотографов, которые знают, как правильно использовать тень

Креативные примеры снимков с тенью.

1. Повторите очертание

2. Силуэт зонтика

Сексуальная и женственная блондинка под зонтиком .

3. Видимость гольфов

Тень от поверхности стола на ноге создает эффект черных чулочков в сеточку.

4. Чувственность

С помощью тени возник потрясающий образ.

5. Монстера

Игра воображения.

6. Обман зрения

Касание черной тени лица манекенщицы.

7. Девушка в шляпе

Оголенные плечи и черная тень похожи на костюм от мирового дизайнера.

8. Видение

Уникальный кадр, где очертания вен создают ветки от дерева.

9. Полосатая кошка

Гламур-модель в полуобнаженном виде с тенями полосками на теле .

10. Очертания папоротника

Красивое освещение и листья папоротника создают яркий рисунок.

11. Модель в тени

Солнечные лучи проникают через жалюзи и отбрасывают тень на стан модели .

12. Силуэт цветов

Искусный боди-арт на теле и лице с помощью призрачных теней.

13. Мачо

14. Крупная вязка

Тень от шарфа создает впечатление веснушек, которые рассыпались по всему лицу .

15. Пальмы, солнце, пляж

Светотень от пальмового листа падает на девушку в образе позвоночника, только спереди.

16. Соломенная шляпа

Очаровательная игра теней сквозь поля головного убора.

17. Животик в полосочку

Женщина, которая готовится стать матерью, вызывает только положительные эмоции.

18. Акцент на губы

Интенсивный яркий цвет губ и тень в образе цветка вокруг них .

19. Ромашковое поле

Натуральное освещение и получение эффекта с помощью солнца.

20. Соединение света и тени

С помощью тени сотворился новый эффектный образ .