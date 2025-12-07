Для чего к одежде пришивают лоскуток ткани с изнанки

Практически ко всем видам одежды (пальто, платье, куртки, брюки, рубашки) пришивают небольшой тканевый лоскуток из аналогичной ткани. Это правило существует уже несколько десятков лет. Но зачем производители крепят к этикетке дополнительный кусочек? Оказывается, на то есть несколько веских причин…







Если вывернуть новую вещь наизнанку, то там обязательно будет прикреплен лоскуток из ткани, из которого изготовлена вещь.

1. Тестер для определения типа стирки

2. Тестер на отбеливатели или пятновыводитель

3. Тест изделия на усадку

4. Тестирование цветных вещей

5. Проверка материала на воздействие высокой температуры — глажку

Обычно это необработанный отрезок в виде квадрата. Также к этому лоскуту может быть прикреплена одна пуговица или кнопка. Но вот зачем этот кусочек нужен? Сделать заплатку на случай, если порвется вещь? Возможно, из ткани можно изготовить небольшую заплаточку, но она еще может выполнять некоторые функции.Лоскуток ткани поможет определить тип стирки и подобрать средство.Итак, производитель одежды всегда заинтересован в том, чтобы вещь после покупки выглядела достойно. Таким образом хорошая качественная одежда служит бесплатной рекламой бренда. Но иногда из-за неправильного ухода она может превратиться в «тряпку». А это может подпортить репутацию. Чтобы таких случаев было как можно меньше производители крепят наизнанку к вещи квадратный лоскуток аналогичной ткани. Это своего рода тестер для стирки. С помощью него можно подобрать правильный режим стирки или проверить, как влияет жесткость воды и моющее средство на ткань, особенно если изделие изготовлено из дорогого материала.На кусочке ткани можно проверить воздействие пятновыводителя.Тканевый лоскуток может выполнять еще одну функцию во время стирки.Если на любимом платье после вечеринки оказались трудно выводимые пятна, к примеру, вина, то не спешите поливать его пятновыводителем. Сначала протестируйте средство на кусочке ткани. Возможно, он плохо повлияет на цвет ткани и нужно будет подбирать моющее средство для более деликатной стирки. То же самое касается и отбеливателя. Его лучше проверять на лоскутке, а затем уже погружать вещь.Чтобы проверить реакцию пятновыводитель нужно положить лоскуток в небольшую емкость, а затем нанести каплю средства. Оставить его на 15 минут, промываем в воде и после сушки проверить реакцию.С помощью лоскутка легко проверить усадку ткани.Тестовый лоскуток может выполнять еще одну важную функцию — определить, садится ли ткань после стирки. Для этого необходимо кусочек материала положить на обычный лист бумаги и обвести. Затем постирать в нужном режиме, высушить и снова приложить к обведенному рисунку. Если ткань совпадает с рисунком, то изделие не будет растягиваться или садиться после стирки. А вот если не совпадают, то произошла усадка. Тогда вещь нуждается в особой стирке — при более низкой температуре или с заменой стирального порошка.Цветные и белые вещи лучше стирать по раздельности!Лоскуток может стать прекрасным тестером для вещей из цветных тканей. С помощью него можно определить стойкость самой краски и будет ли она в дальнейшем окрашивать воду. Для этого помещаем ткань в небольшую емкость с теплой водой и моющим средством и оставляем на несколько минут. Можно ее немного постирать руками. Отжимаем и наблюдаем за реакцией. Чтобы лучше заметить следы краски, лучше использовать светлую емкость, к примеру, белую миску. Сначала смотрим на воду, а затем просушиваем наш тестер и смотрим на цвета и рисунки.Если вода покрасилась, то такие изделия стирать с другими более светлыми вещами не рекомендуется — они будут испорчены.На кусочке ткани легко подобрать нужный температурный режим для глажки.Также с помощью кусочка ткани можно проверить рекомендации по глажке, которые указал производитель. Поскольку неправильно выставленный температурный режим может нанести непоправимый вред любимому платью. Но если этикетка была обрезана и рекомендации не сохранились, то лоскуток поможет самостоятельно подобрать температуру глажки. С ним можно смело экспериментировать.Вот так с помощью простого кусочка ткани можно продлить срок службы любимому наряду.Лоскуток можно брать с собой в магазин!Примечательно, что лоскуток может пригодиться ее для кое-какого важного дела — во время похода по магазинам. К примеру, вам нужно подобрать к платью кардиган или туфли. И чтобы не ошибиться в правильным цветом, возьмите с собой на шоппинг этот кусочек материала, и тогда не придется брать с собой целое платье. А уже в магазине можно приложить кусочек ткани к выбранной вещи и сравнить оттенки.Лоскутки от дорогих вещей можно хранить в удобном органайзере.Не спешите утилизировать кусочки тканей, они точно еще пригодятся. А чтобы их не потерять, можно завести для них шкатулочку или альбом.