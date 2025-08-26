Почему кошка откликается нПочему кошка откликается на «кис-кис», и как ее подзывают в других странах

Каждый человек с детства знает о том, как подозвать к себе кота. Но приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему домашних котов зовут именно командой «кис-кис»? Является ли подобное банальной случайностью или все дело в каких-то особенностях кошачьей биологии? Самое время раз и навсегда разобраться в данном вопросе, а заодно выяснить какие команды используются кошатниками в других странах и языках.
Кушать подано, идите жрать пожалуйста. |Фото: lookw.ru.
Реакция домашнего кота на «кис-кис» — это особенность биологии или случайность? На самом деле и то, и другое сразу. Звать кота можно любыми другими звуками, если приучить. Правда, в выборе этих звуков есть маленькое «но», о котором речь пойдет позже. «Кис-кис», «кс-кс» или «кт-кт» кошек подзывают только в русскоязычных странах. В других языках сложились другие традиции. В Польше и Чехии чаще всего зовут при помощи «чи-чи», в Израиле – «пс-пс», в англоязычных странах – «кити-кити», в Румынии – «пис-пис», в Сербии – «мяц-мяц», во Франции «мину-мину», в Индии – «мяу-мяу», в Китае – «ми-ми» или «ц-ц». Этих примеров должно быть более, чем достаточно, чтобы понять главное…
Коты слышат не как человек. |Фото: placepic.ru.
Реакция кота на «кис-кис» — это навык, которое животное приобретает благодаря классической дрессировке: команда – поощрение. Проще всего к голосовой команде приучить котенка. Он быстро привыкает, так как после заветных звуков в большинстве случае следует награда в виде еды или ласки. Кстати, опытные хозяева, которые боятся воровства кошек, нередко приучают питомцев к нетипичным обращениям.
Котенка можно приучить к любом звуку. |Фото: rutube.ru.
Собственно главное, чтобы обращение было коротким, а еще лучше если оно будет «шипучим»: «ц», «с», «ш» и т.д. Дело в том, что ухо кота намного совершеннее человеческого. В первую очередь оно качественно отличается тем, что намного лучше разделяет шум на отдельные звуки. Честно говоря, даже страшно себе представить, как слышат коты. Кроме того, любимые мохнатили распознают ультразвук. А в нем очень много тех самых коротких «шипящих-свистящих» звуков. Наглядная иллюстрация: человек распознает звуки в диапазоне 0-20 кГц, в то время как кот в диапазоне 0-60 кГц. Возможным это становится в том числе благодаря тому, что в ухе у кота почти в 3 раза больше нервных окончаний – более 52 тысяч. Таким образом кот может распознавать гораздо больше звуков, чего его покорный двуногий раб, приносящий еду и глядящий по спине.
Человек - друг кота. ¦Фото: klkfavorit.ru.
