7 изобретений древности, которые в наши дни все считают современными

Современную жизнь очень трудно представить себе без множества вещей. И кажется, будто всё то, что создано для комфорта человека, было изобретено не так давно. На самом же деле многие предметы, которые можно найти сегодня едва ли не в каждом доме или торговом центре, появились много веков назад, а точную дату их изобретения установить иногда просто невозможно. Конструкторы и дизайнеры их лишь совершенствуют, делая всё более удобными и отвечающими требованиям XXI века.
Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки.
Сегодня на рынке представлено множество солнцезащитных очков, от самых простых с затемнёнными стёклами, до многослойных с поляроидной плёнкой или антибликовым покрытием. Но на северном канадском острове региона Кикиктани провинции Нунавут под названием Баффинова земля был найден «прародитель» нынешних солнцезащитных очков.
Учёные определили, что приспособление для защиты от снежной слепоты было создано около 800 лет назад. Древние жители северных широт делали свои очки из древесной коры или костей с узкими прорезями для глаз. Они защищали от сияния снегов, особенно усиливающегося весной, когда возрастает отражательная способность снежного покрова.
Торговые автоматы
Современный торговый автомат и чертёж Герона.
Прообраз первого торгового автомата появился ещё в I веке н.э. и был создан греческим профессором Героном Александрийским. В его книге «Пневматика» содержится первое описание автоматического устройства для продажи «священной» воды и омовения рук в храмах. И лишь в начале XVII века в Англии появились первые устройства, продававшие порциями табак.
Зубные пломбы
Стоматологи в древности, конечно, выглядели не так. / Фото: www.chatagents.com
Оказывается, ещё 13 тысяч лет назад люди умели пломбировать зубы. Итальянские учёные в 2017 году на участке Рипаро Фредьян около итальянского города Лукка обнаружили два верхних человеческих резца. В каждом из них имеется отверстие, которое было сделано при помощи миниатюрных каменных инструментов. А внутри каждой полости были следы растительных волокон и битума.
Ходунки
Детские ходунки. Современные и изображённые на средневековой миниатюре.
Кажется, что ходунки начали применять не так давно для облегчения труда молодой мамы. Однако это изобретение появилось ещё несколько веков назад. В венском музее, к примеру, находится картина Иеронима Босха «Маленький Христос с ходунками. Несение креста. Оборотная сторона», на которой действительно изображён младенец, передвигающийся при помощи примитивных трёхопорных ходунков. Можно встретить изображения малышей в ходунках и в средневековых книжных миниатюрах. Правда, в те далёкие времена считалось, что ребёнку ползать нельзя, дабы не превратился он в зверя, всю жизнь передвигающегося на четвереньках.
Протезы
Египетский протез из дерева.
И даже первые протезы изготавливали ещё до нашей эры. Учёные обнаружили в Египте протез большого пальца ноги, изготовленный из деревянных частей, связанных между собой кожаными нитями по типу шнуровки. По мнению археологов, этот простой протез был изготовлен примерно в 950-710 годах до нашей эры. По мнению учёных, такой протез был необходим из-за обязательного наличия в гардеробе знатной женщины традиционных египетских сандалий, ношение которых было невозможно без большого пальца.
Зубная паста
Зубную пасту тоже изобрели египтяне. / Фото: www.myloporoshok.ru
Появлением зубной пасты мы тоже обязаны египтянам. Это они начали применять в качестве средства для очистки зубов особую смесь, состоящую из измельчённого перца, каменной соли, цветов ириса и мяты, по консистенции напоминавшей пасту. Считается, что эта зубная паста использовалась ещё в 5000 г. до нашей эры.
Робот
Примерно так выглядел автоматон-служанка Филона Византийского. / Фото: www.sur.ly
Даже прототипы современных роботов появились не в ХХ веке, а больше двух тысяч лет назад благодаря математику Филону Византийскому. Именно он изобрёл «механическую служанку», автоматон ростом с человека, которая наполняла чашу вином и при этом смешивала с водой. Внутри у этой служанки располагался механизм, перегонявший воду и вино по специальным трубкам из резервуаров. Активизация автоматона происходила в том случае, когда в свободную руку кто-то ставил пустую чашу.
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