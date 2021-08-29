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Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

У нас сердце кровью обливается всякий раз, когда приходится что-то выбрасывать, особенно если дело касается еды. Вот несем мы в мусорное ведро, к примеру, косточку авокадо, а воображение так и рисует симпатичное деревце, которое могло бы из нее вырасти.
Обычно от ботанических экспериментов мы отказываемся из-за неуверенности в собственных силах. «Прочь сомнения!» — говорим мы. В этой статье мы познакомим вас с Арменом Адамяном, который вырастил огород на окне и рассказывает об этом. В конце статьи вас ждет бонус: видео о том, как садовод-энтузиаст снимает свои нереально крутые ролики.

Огород в пластиковой бутылке


Если вы живете в квартире, то вот креативный совет от Армена о том, как вырастить растение в пластиковой бутылке. Нужно отрезать нижнюю часть и, закрутив крышку, насыпать в нее землю. Далее нужно отверткой сделать дырки и пропустить через них шпагат. Рассада помещается в горлышко бутылки, и вуаля: подвесной горшок готов.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Овощи и фрукты с подоконника


Вместо того чтобы покупать огурцы, Армен советует вырастить их самостоятельно в условиях обычной квартиры. Вот пара простых шагов, которые нужно для этого сделать. Сначала необходимо отделить зернышки огурца от мякоти. Для этого их можно опустить в воду: они осядут на дно.
После чего нужно выложить их на мокрую салфетку, поместить в пакет и прикрепить его на окно, чтобы на семена попадал солнечный свет.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Немного терпения, и через несколько дней семена огурцов будут готовы к тому, чтобы переехать в грунт.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

По такой технологии можно вырастить и другие овощи, например болгарский перец. Разрежьте его напополам, достаньте семена, точно так же заверните во влажную салфетку и положите в пакет. Для верности можно еще обернуть полотенцем и поместить сверток на подоконник под солнечные лучи.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

И оказывается, нет ничего проще, чем вырастить в домашних условиях лимон. Надо всего лишь достать косточку, оставить ее на час в воде, а затем выложить на мокрую салфетку и поместить в пакет. Всего 5–7 дней, и из косточки появится росток, который можно пересадить в грунт. Чтобы лимон быстрее рос, его нужно опрыскивать не обычной водой, а чаем из ромашки. Делать это Армен советует 3–4 раза в неделю.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Если регулярно применять чай из ромашки, закрыть росток стеклянной банкой и подкармливать его кофейным жмыхом, то на окне очень скоро появится плодоносящее лимонное дерево.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Малина в горшке


Это кажется почти фантастикой, но и малину тоже можно вырастить на подоконнике. Для этого нужно положить ягодку в горшок, сбрызнуть водой, присыпать землей и накрыть пленкой.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород
Армен доказывает, что нет ничего невозможного, и домашняя малина тоже имеет право на существование.

Ботаническая магия с помощью волос


Осталось много волос на расческе? Не спешите их выбрасывать: соберите все и закопайте в горшок рядом с растением. Армен говорит, что этот способ отлично работает в тех случаях, когда растение прекращает расти, а также спасает от желтизны листьев. В этом мнении он не одинок: некоторые исследователи также считают волосы достойным источником питательных веществ для садовых культур.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Подкормка для растений из того, что есть под рукой


Садовод-энтузиаст вообще советует ничего не выбрасывать. Кожура, очистки — все пойдет в ход. Взять хотя бы яичную скорлупу: это отличное средство для роста растений. Армен советует раскрошить ее и положить внутрь горшка.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород
Справа растение без подкормки, а слева — то, которое выросло на яичной скорлупе.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

«Не выбрасывайте банановую кожуру!» — заклинает Армен. Если ее высушить на солнце, а потом измельчить в порошок, то получится отличное удобрение для быстрого роста, которое очень нравится растениям.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Авторский горшок из лимона


И лимон тоже выбрасывать не надо, ведь из него получатся отличные кашпо! Армен советует обрезать половинки снизу, чтобы они стали более устойчивыми, заполнить их землей и поместить в каждую по одной семечке. Что может быть более милым, чем эти миниатюрные растения?

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Спрей от вредителей за 3 копейки


Микс из всего 3 продуктов, которые можно найти на любой кухне, способен спасти растения от насекомых.
Армен рассказывает, как сделать этот чудодейственный спрей: нужно измельчить красный лук и чеснок, добавить туда кайенский перец, залить получившуюся массу водой и отправить в холодильник на 12 часов. Далее жидкость нужно процедить, перелить в бутылку и регулярно опрыскивать ею растения.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Экзотика в городской квартире


Экзотические фрукты — нечастые гости на нашем столе. А значит, в следующий раз, когда они попадут к нам в руки, надо последовать советам Армена и попробовать вырастить, например, манго. Для этого сначала обрежем всю мякоть и расколем ножом твердую косточку. Внутри находится семечка, которую и нужно посадить в землю — но только наполовину.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Уже очень скоро появится росток, который в условиях квартиры постепенно превратится в небольшое, но симпатичное манговое дерево.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Ананас тоже может стать частью квартирного огородика. Нужно срезать с верхушки 3–4 яруса листьев и оставить ее подсыхать на пару дней. После чего следует установить растение в землю и обильно полить прямо по центру.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Свежая зелень каждый день


Такие травы, как укроп и петрушка, вполне реально сохранять свежими довольно долго. Нужно лишь завернуть их во влажную салфетку, положить в пакет с клипсой и отправить жить в холодильник. Армен обещает, что зелень будет оставаться свежей целых 14 дней.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Сила меда для растений


Давно известно, что мед обладает антибактериальными свойствами. Так почему бы не использовать его в растениеводстве? Например, можно взять веточку перца, зачистить ее нижнюю часть, окунуть в мед и тут же посадить в грунт. Всего пара ложек меда, и на свет появляется новое растение.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

Лайфхак, как спасти погибающие растения


А если растение уже совсем на ладан дышит, прибегнем к еще одному чудодейственному средству от Армена. Как и все другие, его не придется искать в специализированных магазинах. Банальный 3%-й раствор перекиси водорода, смешанный с водой в соотношении 1 ст. л. на 1 стакан воды, вернет к жизни огород на подоконнике. Армен советует поливать этой смесью погибающие растения 1 раз в 3 недели.

Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород
Перекись водорода 3 %.

Вторая жизнь пластиковой бутылки


После просмотра этого видео мы перестали выбрасывать пластиковые бутылки. Зачем это делать, если с их помощью можно устроить на подоконнике настоящую теплицу? Нужно всего лишь отрезать нижнюю часть бутылки, установить ее в землю и дожидаться урожая.
Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород
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