Лайфхаки от харизматичного садовода, который вырастил на подоконнике настоящий огород

У нас сердце кровью обливается всякий раз, когда приходится что-то выбрасывать, особенно если дело касается еды. Вот несем мы в мусорное ведро, к примеру, косточку авокадо, а воображение так и рисует симпатичное деревце, которое могло бы из нее вырасти.

Обычно от ботанических экспериментов мы отказываемся из-за неуверенности в собственных силах. «Прочь сомнения!» — говорим мы. В этой статье мы познакомим вас с Арменом Адамяном, который вырастил огород на окне и рассказывает об этом. В конце статьи вас ждет бонус: видео о том, как садовод-энтузиаст снимает свои нереально крутые ролики.



Огород в пластиковой бутылке

Овощи и фрукты с подоконника

Малина в горшке

Ботаническая магия с помощью волос

Подкормка для растений из того, что есть под рукой

Авторский горшок из лимона

Спрей от вредителей за 3 копейки

Экзотика в городской квартире

Свежая зелень каждый день

Сила меда для растений

Лайфхак, как спасти погибающие растения

Вторая жизнь пластиковой бутылки

Если вы живете в квартире, то вот креативный совет от Армена о том, как вырастить растение в пластиковой бутылке. Нужно отрезать нижнюю часть и, закрутив крышку, насыпать в нее землю. Далее нужно отверткой сделать дырки и пропустить через них шпагат. Рассада помещается в горлышко бутылки, и вуаля: подвесной горшок готов.Вместо того чтобы покупать огурцы, Армен советует вырастить их самостоятельно в условиях обычной квартиры. Вот пара простых шагов, которые нужно для этого сделать. Сначала необходимо отделить зернышки огурца от мякоти. Для этого их можно опустить в воду: они осядут на дно.После чего нужно выложить их на мокрую салфетку, поместить в пакет и прикрепить его на окно, чтобы на семена попадал солнечный свет.Немного терпения, и через несколько дней семена огурцов будут готовы к тому, чтобы переехать в грунт.По такой технологии можно вырастить и другие овощи, например болгарский перец. Разрежьте его напополам, достаньте семена, точно так же заверните во влажную салфетку и положите в пакет. Для верности можно еще обернуть полотенцем и поместить сверток на подоконник под солнечные лучи.И оказывается, нет ничего проще, чем вырастить в домашних условиях лимон. Надо всего лишь достать косточку, оставить ее на час в воде, а затем выложить на мокрую салфетку и поместить в пакет. Всего 5–7 дней, и из косточки появится росток, который можно пересадить в грунт. Чтобы лимон быстрее рос, его нужно опрыскивать не обычной водой, а чаем из ромашки. Делать это Армен советует 3–4 раза в неделю.Если регулярно применять чай из ромашки, закрыть росток стеклянной банкой и подкармливать его кофейным жмыхом, то на окне очень скоро появится плодоносящее лимонное дерево.Это кажется почти фантастикой, но и малину тоже можно вырастить на подоконнике. Для этого нужно положить ягодку в горшок, сбрызнуть водой, присыпать землей и накрыть пленкой.Армен доказывает, что нет ничего невозможного, и домашняя малина тоже имеет право на существование.Осталось много волос на расческе? Не спешите их выбрасывать: соберите все и закопайте в горшок рядом с растением. Армен говорит, что этот способ отлично работает в тех случаях, когда растение прекращает расти, а также спасает от желтизны листьев. В этом мнении он не одинок: некоторые исследователи также считают волосы достойным источником питательных веществ для садовых культур.Садовод-энтузиаст вообще советует ничего не выбрасывать. Кожура, очистки — все пойдет в ход. Взять хотя бы яичную скорлупу: это отличное средство для роста растений. Армен советует раскрошить ее и положить внутрь горшка.Справа растение без подкормки, а слева — то, которое выросло на яичной скорлупе.«Не выбрасывайте банановую кожуру!» — заклинает Армен. Если ее высушить на солнце, а потом измельчить в порошок, то получится отличное удобрение для быстрого роста, которое очень нравится растениям.И лимон тоже выбрасывать не надо, ведь из него получатся отличные кашпо! Армен советует обрезать половинки снизу, чтобы они стали более устойчивыми, заполнить их землей и поместить в каждую по одной семечке. Что может быть более милым, чем эти миниатюрные растения?Микс из всего 3 продуктов, которые можно найти на любой кухне, способен спасти растения от насекомых.Армен рассказывает, как сделать этот чудодейственный спрей: нужно измельчить красный лук и чеснок, добавить туда кайенский перец, залить получившуюся массу водой и отправить в холодильник на 12 часов. Далее жидкость нужно процедить, перелить в бутылку и регулярно опрыскивать ею растения.Экзотические фрукты — нечастые гости на нашем столе. А значит, в следующий раз, когда они попадут к нам в руки, надо последовать советам Армена и попробовать вырастить, например, манго. Для этого сначала обрежем всю мякоть и расколем ножом твердую косточку. Внутри находится семечка, которую и нужно посадить в землю — но только наполовину.Уже очень скоро появится росток, который в условиях квартиры постепенно превратится в небольшое, но симпатичное манговое дерево.Ананас тоже может стать частью квартирного огородика. Нужно срезать с верхушки 3–4 яруса листьев и оставить ее подсыхать на пару дней. После чего следует установить растение в землю и обильно полить прямо по центру.Такие травы, как укроп и петрушка, вполне реально сохранять свежими довольно долго. Нужно лишь завернуть их во влажную салфетку, положить в пакет с клипсой и отправить жить в холодильник. Армен обещает, что зелень будет оставаться свежей целых 14 дней.Давно известно, что мед обладает антибактериальными свойствами. Так почему бы не использовать его в растениеводстве? Например, можно взять веточку перца, зачистить ее нижнюю часть, окунуть в мед и тут же посадить в грунт. Всего пара ложек меда, и на свет появляется новое растение.А если растение уже совсем на ладан дышит, прибегнем к еще одному чудодейственному средству от Армена. Как и все другие, его не придется искать в специализированных магазинах. Банальный 3%-й раствор перекиси водорода, смешанный с водой в соотношении 1 ст. л. на 1 стакан воды, вернет к жизни огород на подоконнике. Армен советует поливать этой смесью погибающие растения 1 раз в 3 недели.Перекись водорода 3 %.После просмотра этого видео мы перестали выбрасывать пластиковые бутылки. Зачем это делать, если с их помощью можно устроить на подоконнике настоящую теплицу? Нужно всего лишь отрезать нижнюю часть бутылки, установить ее в землю и дожидаться урожая.