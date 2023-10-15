Самый простой способ укоренения роз — в песке. Это идеальная среда, в которой розы укореняются легче всего! Проверьте сами.
Нарежьте черенки роз осенью. Длина черенка — около 15 см. На розе должно быть минимум 3 почки. Нижний срез сделайте косым.
Расставьте черенки роз в песок.
Обильно увлажните. Поставьте розы в место с рассеянным светом. Поливайте по мере просыхания песка (нечасто).
Через месяц (приблизительно) розы начнут укореняться! И тогда можно будет пересадить их в индивидуальные горшки или высадить на постоянное место.
Самый простой способ укоренения роз
Самый простой способ укоренения роз — в песке. Это идеальная среда, в которой розы укореняются легче всего! Проверьте сами.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии