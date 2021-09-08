Какими были рынки в СССР

Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно…







Даниловский колхозный рынок в Москве.







Центральный продовольственный рынок.







Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.







Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.







Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.







Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.







Уличная торговля у станции метро Владимирская.







Колхозный рынок у станции метро Щукинская.







Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.







Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.







Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.







Рынок в городе Орджоникидзе.







Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.



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