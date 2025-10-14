Какую информацию нельзя предоставлять по телефону незнакомым

Телефонные мошенничества сегодня совсем не редкость. Обманывают нашего брата часто и разнообразно, пользуясь доверчивостью, страхом перед техникой, отсутствием опыта и другими тонкими и не очень «струнами души». Чаще всего злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или работников социальных служб, выведывая конфиденциальную информацию, при помощи которой легко обчищают банковские счета.
Данные банковской карты
Все вокруг, начиная от рядовых банковских сотрудников и заканчивая экспертами в области информационной безопасности, повторяют как мантру, что логины и пароли для входа в мобильный банк, коды из СМС-сообщений и данные пластиковых карт — это только ваша тайна. Но, несмотря на это, новости об успешных аферах мы узнаем практически каждый день. Неужели виновата беспробудная халатность отдельных граждан? Вовсе нет. Все гораздо серьезнее и зависит не только от нас. Преступники становятся все находчивее и наглее и постоянно придумывают новые способы воздействия и выуживания важной информации. Основным инструментом жуликов во все времена являлся страх. Используют эту эмоцию они и сегодня. Мошенники звонят с фальшивых номеров горячих линий банков, представляются сотрудниками службы безопасности финансового учреждения и тревожным голосом сообщают о списании крупной суммы. Подстроено все так, что у жертвы просто нет времени подумать и принять верное решение — человек начинает паниковать и при этом, без всяких сомнений, верит звонящему. Еще бы, ведь тот четко назвал имя, фамилию и отчество, а может даже и остаток на карте. Жулик предлагает незадачливой жертве принять меры по спасению денег и для этого нужно всего лишь назвать номер банковской карты, срок действия и трехзначный CVC-код. Далеко не все знают, что, имея эту информацию, мошенники уже без особых хлопот могут рассчитываться чужими деньгами в интернет-магазинах. Очень часто такой информации достаточно для расчета и при этом интернет-магазины никак не помогут вычислить преступников. Дело в том, что зарубежным компаниям все равно, от кого зашли деньги и они неподвластны российскому законодательству. Но также стоит знать и о то, что в некоторых случаях вам все же могут позвонить из банка. Например, если вы рассчитываетесь своей картой за рубежом, но не поставили финансовое учреждение в известность о своем отъезде. Но даже в этом случае у вас никогда не будут спрашивать номера, коды и пароли, связанные с банковской картой.
Пароль из СМС-сообщения
Но бывает и так, что аферистам недостаточно знать данные вашей карты. Им может понадобиться прямой доступ к вашему счету, чтобы не размениваться на какие-то там покупки, а одним махом перевести все ваши деньги к себе на счет. Схема «развода» здесь очень похожая — некто, называющий себя сотрудником банка, просит продиктовать код, который пришел к вам на телефон в виде сообщения. При этом мошенник налегает на то, что код срочно нужен, чтобы предотвратить несанкционированное списание денег со счета. На самом деле, эти пароли, отправку которых вы не санкционировали, предоставят преступникам доступ к вашему мобильному банку. Можно быть уверенным, что жулики зря время терять не станут и тут же переведут все, до чего смогут дотянуться, на свои счета. Таким образом, мошенники могут завладеть очень солидными суммами. Еще свежа память о случае, произошедшем в Мурманске, где преступники обчистили счета одной пенсионерки. Тогда бабушка лишилась всего своего капитала, составлявшего внушительную сумму в 577 тысяч рублей.
Просто «да»
Год назад во многих банках была внедрена такая технология, как биометрия и финансовые учреждения получили возможность оказывать клиентам услуги без их личного присутствия. Любой гражданин, подключив услугу аутентификации по голосу, может передать сервису несколько фраз, которые в дальнейшем помогут идентифицировать его личность. Вскоре после появления такой услуги клиенты банков начали жаловаться на шквал телефонных звонков с неизвестных номеров. Но звонящим не нужен был номер карты, кода из СМС-сообщения или CVC-код. Они ошарашивали неожиданными, но при этом вполне безобидными вопросами, наподобие: «Пользуетесь ли вы интернетом?». Многим казалось, что вопросы формулируются таким образом, чтобы непременно получить от человека утвердительный ответ. Оказывается, это не шутники и не рекламисты, а мошенники, собирающие биометрические данные владельцев банковских счетов. Хитрым жуликам было недостаточно просто «да» — в ответ на свои вопросы они хотели услышать что-то наподобие «Я подтверждаю», а лучше кодовое слово от банковской карты. Имея такую аудиоинформацию, преступники могут совершить от имени владельца счета операцию в банке, используя «слепок» голоса. Кроме этого, голос клиента банка — это товар, на который может найтись покупатель в даркнете — теневом сегменте всемирной сети.
