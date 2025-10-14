Какую информацию нельзя предоставлять по телефону незнакомым

Телефонные мошенничества сегодня совсем не редкость. Обманывают нашего брата часто и разнообразно, пользуясь доверчивостью, страхом перед техникой, отсутствием опыта и другими тонкими и не очень «струнами души». Чаще всего злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или работников социальных служб, выведывая конфиденциальную информацию, при помощи которой легко обчищают банковские счета.

Данные банковской карты

Пароль из СМС-сообщения

Просто «да»