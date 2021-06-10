Ремень по стоимости иномарки и туфли из золота: самая дорогая одежда в мире

У богачей свои причуды. Порой для создания имиджа они не ограничиваются роскошными яхтами и шикарными автомобилями. Ведь встречают все-таки по одежке. Так и появляются на свет футболки с бриллиантами и ремень, который стоит как иномарка. Вашему вниманию 10 самых дорогих вещей в мире.
1. Вечернее платье
«Соловей Куала-Лумпура». /Фото: fishki.net
Самое дорогое женское платье в мире, которое удерживает это звание вот уже 10 лет родом из Малайзии. Автором этого шедевра стал модельер Файизали Абдулла, он назвал свое детище «Соловей Куала-Лумпура». Платье сшито из шелка и тафты, а украшает его 750 бриллиантов, рассыпанных по подолу, и один крупный камень в 70 карат на лифе. Общая стоимость наряда - 30 миллионов долларов.
2. Ремень
Самый дорогой в мире ремень. /Фото: tochka.net
Итальянский модный дом Gucci создал ремень, который может себе позволить только очень богатый человек, ведь стоит он столько же, сколько и Бентли - около 250 тысяч долларов. Пряжка изделия выполнена из платины весом в 250 грамм, в нее инкрустированы бриллианты. По информации Novate.ru, всего было изготовлено два экземпляра самого дорогого ремня в мире.
3. Сумка
Сумка от брэнда «Mouawad». /Фото: top-reyting.ru
Забавно, но самая дорогая в мире женская сумочка не обладает большими размерами. Несмотря на это, ее стоимость - около 4 миллионов долларов. Сумка-кошелек ручной работы в форме сердца от швейцарской компании «Mouawad», которая специализируется именно на предметах роскоши, изготовлена из высокопробного золота и инкрустирована 4517 бриллиантами.
Интересный факт: стоимость этой сумочки стала мировым рекордом, который был занесен в Книгу Гиннесса.
4. Женские туфли
Драгоценности теперь можно обуть на ноги. /Фото: hype.ru
Самая дорогая пара обуви в мире была представлена в «городе миллионеров» - Дубаи. Женские лодочки были выполнены из золотой кожи с украшением из бриллиантов общим размеров более чем в сто карат. Венчает это великолепие еще один камень в 15 карат на каждом туфле. У такой обуви даже «коробочка» соответствующая - стеклянный кейс в форме бриллианта. Стоимость самой дорогой пары туфель в мире - 17 миллионов долларов.
5. Мужской зонт
Самый дорогой зонт. /Фото: samye-samye.ru
Бренд «Billionaire Couture» представила мужской зонт ручной работы, ставший самым дорогим в мире. Изделие выполнено из водонепроницаемой крокодиловой кожи черного цвета. Стоимость аксессуара - 50 тысяч долларов.
6. Женская шуба
Соболиная шуба. /Фото: dianafurs.ru
Несколько лет назад всемирно известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд создал самую дорогую в мире шубу. Она была изготовлена из 36 соболиных шкурок, и обработана специальным напылением, которое придает ей блеск. Цена у такой дорогой верхней одежды соответствующая - 1 миллион евро.
7. Мужской костюм
На костюм ушло полсотни бриллиантов. /Фото: style4man.com
Все-таки мужчины давно не уступают слабому полу в разнообразии и дороговизне своей одежды. Так, два британца - модельер Стюарт Хьюз и ювелир Ричард Джевелс создали мужской костюм для торжеств стоимостью почти миллион долларов. Он был сшит из высококачественных кашемира, шерсти и шелка и украшен 480 бриллиантами.
8. Женская шляпка
Платиновая шляпка. /Фото: woman.ua
И в случае самого дорогого головного убора первенство удерживают англичане. Дизайнер из Лондона Луи Мариет, который специализируется на создании оригинальных женских шляпок, представил свой шедевр стоимостью 2,7 миллионов долларов. Материалами для изготовления стали платина и драгоценные камни - бриллианты и аметисты. Свое творение автор назвал «Шляпа любви».
9. Очки
Золотые очки с драгоценностями. /Фото: uznayvse.ru
Швейцарский бренд элитных ювелирных украшений и аксессуаров «Chopard» создал самые дорогие в мире солнцезащитные очки стоимостью более 400 тысяч долларов. Оправа изделия выполнена из высокопробного золота и инкрустирована 51 бриллиантом.
10. Футболка
Сверкающая футболка. /Фото: pikabu.ru
Примечательно, но самая дорогая в мире футболка не сверкает золотыми разливами ткани, а стоит при этом 400 тысяч долларов. А все дело в том, что британский производитель одежды «Superlative Laxory» изготовила ее черного цвета, но украсила при этом большим количеством бриллиантов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии