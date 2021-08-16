Как обновить ванную комнату без ремонта

Ремонт в ванной комнате — удовольствие не из дешёвых. Но что делать, если перемен хочется прямо сейчас и без больших денежных затрат? В этом случае на помощь придут полезные советы, которые помогут обновить ванную комнату без ремонта.

Несколько часов работы и минимум денежных трат и ванная комната приобретет совершенно другой облик.

Покрасьте сантехнику

Покрасить сантехнику снаружи очень просто. Просто подберите краску в зависимости от материала ванной и не бойтесь экспериментировать.

Перекрасьте потолок

Готовы к смелым решениям? Тогда попробуйте перекрасить потолок в ванной.





Обновите старую плитку

Для обновления старой плитки понадобится трафарет и эпоксидная краска.

Украсьте зеркало

Еще один способ преобразить интерьер — оформления зеркала. Вариантов может быть множество: использование мозаики, небольших керамических плиток, каната, фонариков.

Сделайте оригинальные крючки

Даже такая небольшая деталь, как новые крючки, поможет оживить ванную. Используйте подручные материалы, чтобы сделать крючки, которые идеально впишутся в ваш интерьер.

Перекрасьте пол

Плиточный или деревянный пол также легко обновить с помощью трафаретов.

Преобразите старую дверь

Один из самых простых способов добавить свежие нотки в интерьер ванной — перекраска двери.

Если вы обладаете художественным талантом, вы можете создать любую картинку на двери. В противном случае вам на помощь придут трафареты, которые помогут без труда добиться желаемого результата.