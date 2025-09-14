Как обновить кухню за пару дней

На полноценный ремонт на кухне не хватает денег, времени и сил? Есть два варианта: подождать, пока они появятся, или воспользоваться быстрыми и бюджетными способами, которые помогут обновить кухню на пару дней. Предлагаем не ждать с моря погоды и приступить к мини-ремонту уже сейчас!









Способ 1: Перекрасьте столешницу в другой цвет

Способ 2: Замените декор и текстиль

Способ 3: Пересмотрите хранение

Способ 4: Оформите акцентную стену

Способ 5: Сделайте новый фартук

Способ 6: Замените мебель

Способ 7: Используйте интерьерные наклейки

Белый цвет – универсальный вариантЕсли перекраска гарнитура кажется вам слишком дорогим и радикальным вариантом, начните с малого – измените цвет столешницы.Для этого понадобится базовый набор маляра: кисть, валик, краска, лак, наждачная бумага и средство для очистки.Сначала подготовьте поверхность: очистите ее от загрязнений, а затем пройдитесь наждачной бумагой, чтобы столешница стала гладкой. После этого можете приступать к покраске. В зависимости от исходного оттенка столешницы и того, какую именно краску вы выберете, ее нужно будет нанести в два или три слоя. Не берите банку большого объема – как показывает практика, 750 миллилитров вполне достаточно для того, чтобы полностью обновить поверхность.Обратите внимание, что после каждого слоя столешница должна хорошо просохнуть, поэтому процесс покраски может занять от одного до двух дней. В конце не забудьте покрыть поверхность лаком, чтобы она была более устойчива к механическим повреждениям, влаге, жиру и прочим загрязнениям.Шторы задают настроение в комнатеЭтот способ самый простой, быстрый и требует от вас минимум усилий. Все, что нужно будет сделать – выбрать в магазине или на маркетплейсе подходящий текстиль и декор, а затем красиво все расставить на кухне. Замените шторы, скатерть, салфетки, кухонные полотенца. Поставьте на стол вазу с цветами, а на открытые полки – красивую посуду.Можете сделать это в соответствие с сезоном – так как сейчас осень, выбирайте изделия в желтых, оранжевых, коричневых цветах и их оттенках. Получится не только обновить кухню, но и придать ей соответствующее настроение.Если не хочется тратить деньги, воспользуйтесь методом, который часто используют декораторы и хоумстейджеры – речь идет о циркуляции аксессуаров, перемещении их из одной комнаты в другую. Например, вы можете повесить на кухне шторы, которые до этого были в спальне, или поменять местами постеры. Увлекаетесь хенд-мейдом? Прекрасно! Сделайте что-то своими руками. Свяжите салфетки, нарисуйте небольшую картину, слепите декоративные тыковки и пр.Интерьер кухни часто не нравится из-за бардака, царящего в ней. На открытых полках – заводские упаковки с продуктами, на крючках – пестрые полотенца, на рабочей поверхности – разделочные доски, специи, посуда, кухонные принадлежности…Все это провоцирует визуальный шум, и вы не можете чувствовать себя комфортно на кухне.Поэтому в первую очередь следует пересмотреть хранение в комнате. Возможно, вы обнаружите, что некоторые зоны используются нерационально (а некоторые – вообще не используются), что ряд вещей мертвым грузом лежит в ящиках, хотя вы ими давно не пользуетесь, что крупы неудобно доставать с дальних полок в шкафу.Проведите ревизию, а заодно подумайте, как можно улучшить хранение. Например, если пересыпать крупы в одинаковые прозрачные баночки и расставить на открытой полке, получится и практично, и декоративно. Также можно заменить старые пластиковые доски набором красивых деревянных изделий на подставке, и поставить их на рабочей поверхности. Отличным декором станут и эстетичные емкости для соли, перца, растительного масла, специй – тех продуктов, которые мы обычно храним на виду.Поклейте обои или покрасьте стену грифельной краскойЕсли кухня кажется скучной, добавьте ей яркости при помощи акцентной стены. Ее можно оформить разными способами: покрасить в контрастный цвет, наклеить обои с узором, выложить плиткой. На маленьких кухнях дизайнеры советуют делать такие стены не только красивыми, но и функциональными.Можно использовать грифельную краску и потом писать на поверхности меню на неделю, рецепты блюд или в течение дня составлять список продуктов, которые нужно купить (потом просто фотографируете его и идете в магазин). Еще один вариант – повесить на стену магнитный держатель для ножей, открытые полки для специй или банок с сыпучими продуктами. Так у вас появится еще одна функциональная поверхность на кухне, что очень важно, если мест для хранения катастрофически не хватает.Отлично будет смотреться рейлинг. Обычно его подвешивают над рабочей поверхностью гарнитура или над мойкой, но никто не запрещает разместить рейлинг, например, над обеденной зоной. На подвесах и крючках можно расположить полотенца, кружки, искусственные растения в маленьких кашпо, плетеные корзинки с петелькой и пр. Старайтесь, чтобы наполнение было в едином стиле – тогда композиция получится цельной и гармоничной.Наклейте на фартук ПВХ-панельВаш фартук откровенно «устал»? Значит, пора задуматься о редизайне. Обновить поверхность можно разными способами. Самый простой – покраска. Выберите в магазине влагостойкую краску, подходящую по цвету и фактуре, и представьте себя профессиональным маляром. Если такой вариант кажется слишком скучным, скомбинируйте краску с декоративной штукатуркой. Последняя понадобится, чтобы сделать роспись или узор на стене. Думаете, что у вас нет художественных навыков? Тогда используйте трафарет – получится не менее красиво.Следующая идея – ПВХ-панели и самоклеящаяся пленка. Их можно найти как в обычном строительном магазине, так и на маркетплейсе. Установка не требует никаких особых навыков, поэтому вы вполне справитесь своими силами. Подбирайте варианты, которые хорошо впишутся в интерьер кухни.Обновите обеденную группуНе всю мебель, которая есть на кухне, а лишь ее часть. Это прекрасный вариант, если бюджет сильно ограничен, а перемен хочется. Например, поставьте новый обеденный стол, замените обивку на кухонном уголке, купите пару акцентных стульев. А если площадь кухни позволяет, можно не только заменить мебель, но также добавить новую. Например, в углу будет отлично смотреться функциональный стеллаж, рядом со столом – компактный мягкий диванчик. Также можно переосмыслить роль подоконника – сделать из него барную стойку, дополнительную рабочую поверхность или место для отдыха.Из наклеек можно создать целую композициюМногие недооценивают роль наклеек в интерьере, считают их чем-то дешевым, неуместным и некрасивым. Возможно, раньше так и было, но современные изделия поражают своим качеством и реалистичностью. У наклеек есть много плюсов: во-первых, они элементарны в монтаже, во-вторых, с их помощью можно замаскировать несовершенства отделки (порванные обои, облупившуюся краску и пр.), в-третьих, наклейки оживляют интерьер за считанные минуты.Стикеры бывают большими и маленькими, яркими и нейтральными, сюжетными и с абстрактными узорами. Подумайте, какую зону вы хотите обновить с их помощью, и приступайте к поиску подходящих вариантов. Украсьте наклейками фартук, обеденную зону, пространство над дверью или рядом с окном – в любом случае получится свежо и стильно.