Умный дом в СССР

«Электроника 21-10» — часы на микросхеме КР1016ВИ1 с возможностью задания 16 программ будильника, в модели также с возможностью включать и выключать три электроприбора по этим программам. Аналогичная схема применялась в радиоприёмниках с программным включением.
"Электроника 21-10" с недельным циклом программ, который показывает текущее время, дни недели, подает звуковой сигнал и коммутирует бытовые электроприборы по программе, составленной Вами.
Программирование процесса.
Нажать «ПРГ», если нет начальных символов 15#3 7,
пролистать существующие команды клавишей «ПРГ»,
установить включение каналов 2 и 3 клавишей 6,
в строке «ДЕНЬ» выбрать текущий день или «ЕЖД»,
установить время включения, запомнить клавишей «П».
Следующая команда – выключение каналов.
Установить выключение всех каналов клавишей 0,
в строке «ДЕНЬ» выбрать текущий день или «ЕЖД»,
установить время выключения, запомнить клавишей «П».
Перейти в режим текущего времени клавишей «ТВ».
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