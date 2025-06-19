Умный дом в СССР

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«Электроника 21-10» — часы на микросхеме КР1016ВИ1 с возможностью задания 16 программ будильника, в модели также с возможностью включать и выключать три электроприбора по этим программам. Аналогичная схема применялась в радиоприёмниках с программным включением.

