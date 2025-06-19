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Умный дом в СССР

«Электроника 21-10» — часы на микросхеме КР1016ВИ1 с возможностью задания 16 программ будильника, в модели также с возможностью включать и выключать три электроприбора по этим программам. Аналогичная схема применялась в радиоприёмниках с программным включением.



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"Электроника 21-10" с недельным циклом программ, который показывает текущее время, дни недели, подает звуковой сигнал и коммутирует бытовые электроприборы по программе, составленной Вами.
Каждая из 8-ми клавиш предназначена для выполнения 3-х функций. Потребление -5 вт. Резервное питание - 2 бат. "Крона". Количество программируемых команд - 16.




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Программирование процесса.

Нажать «ПРГ», если нет начальных символов 15#3 7,

пролистать существующие команды клавишей «ПРГ»,

установить включение каналов 2 и 3 клавишей 6,

в строке «ДЕНЬ» выбрать текущий день или «ЕЖД»,

установить время включения, запомнить клавишей «П».

Следующая команда – выключение каналов.

Установить выключение всех каналов клавишей 0,

в строке «ДЕНЬ» выбрать текущий день или «ЕЖД»,

установить время выключения, запомнить клавишей «П».

Перейти в режим текущего времени клавишей «ТВ».




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