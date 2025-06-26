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Стритфуд по-советски: какой перекус в СССР можно было купить просто на улице



Современное понятие стритфуда, или уличной еды, зачастую ассоциируется у нас с кофе в бумажных стаканчиках и фастфудом. В советской же реальности условный Макдональдс появился только в последние годы, однако это не значит, что не было его альтернативы. На самом деле перекусить на улице города в СССР во время обычной прогулки или по дороге на работу можно было самыми разными блюдами, а многие из них мы обожаем до сих пор.


1. Московские котлеты в булочке


Советский вариант гамбургера. /Фото: humaninside.ru

Советский вариант гамбургера. /Фото: humaninside.ru

 

По сути, это советский вариант легендарного американского гамбургера. Причём появилось это блюдо в СССР ещё в тридцатые годы прошлого столетия - его рецептура была одним из приобретений наркома Анастаса Микояна в рамках его визита в США. Он же привёз оборудование для производства, которое работало в ряде столиц советских республик, что позволяло массово продавать их под брендом Московской котлеты в булочке в ларьках просто на улице. Правда, с годами булка сменилась на два ломтика хлеба, однако советские люди всё равно любили такой простой, но вкусный перекус.

2. Чебуреки


Пожалуй, самый известный советский стритфуд. /Фото: ermolino-produkty.ru

Пожалуй, самый известный советский стритфуд. /Фото: ermolino-produkty.ru


Трудно придумать более популярный вариант стритфуда по-советски, чем любимый миллионами чебурек. Это сегодня существуют специальные заведения, где можно насладиться этим жареным пирожком с сочной мясной начинкой, а в годы СССР изначально его просто продавали почти на каждом углу, и перекусить им по дороге мог любой. Но популярность чебурека оказалась настолько масштабной, что в середине прошлого века как раз и стали появляться первые чебуречные. Отведать эту уличную некогда еду можно по сей день - и чебуречные, и любовь людей на постсоветском пространстве к этому блюду сохранилась и сегодня.

3. Сосиска в тесте


Сосиску в тесте можно было купить почти везде. /Фото: pikabu.ru

Сосиску в тесте можно было купить почти везде. /Фото: pikabu.ru

 

Пожалуй, это блюдо также можно назвать отечественной альтернативой известному западному фастфуду. Само собой, речь идёт о знаменитом хот-доге, который дошёл до наших улиц намного позднее. Правда, в отличие от гамбургера, сосиска в тесте появилась уже в годы правления Хрущёва. Однако осталась с нами, кажется, навсегда - те, кто не очень любят соусы вроде майонеза и кетчупа, могут смело покупать вместо хот-догов любимую с советских времён сосиску в тесте, которую по-прежнему готовят во многих заведениях, работающих в концепции стритфуда по-русски.

4. Горячая кукуруза


Летом варёную кукурузку можно было купить просто на улице. /Фото: ru.pinterest.com

Летом варёную кукурузку можно было купить просто на улице. /Фото: ru.pinterest.com

 

Сегодня качан варёной кукурузы больше ассоциируется, скорее, с пляжными торгашами, которые зазывают подкрепиться после купания в море. А вот в СССР горячий початок, посыпанный солью, был одним из символов уличной еды, и продавался просто на улице, например, у автобусных станций и вокзалов, откуда всегда спешат голодные пассажиры. И хотя сегодня есть свои точки, в которых продают уже отдельные вареные зёрна кукурузы в стаканчиках, особая атмосферность от поедания её по-старому, с качана она затмить точно не способна.

5. Пончики


Пончики - сладкий вариант стритфуда в СССР. /Фото: mustafakebab.ru

Пончики - сладкий вариант стритфуда в СССР. /Фото: mustafakebab.ru

 

В СССР любовь к пончикам была фактически унаследована от дореволюционных времён, правда, там соответствующее блюдо называлось пышками. А вот по классификации советского стритфуда это были немножко разные позиции - по информации редакции novate.ru, если пышки были сделаны только из теста, то вот в пончики клали сладкую начинку. Интересно, что при этом отверстие начали делать именно в пончиках, когда по логике их стоило проделывать как раз в пышках. Впрочем, и те, и другие советские люди просто обожали.

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Анастас Микоян
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