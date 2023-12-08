О чём расказывают самая дорогая, самая загадочная книга и другие рекордсмены книжного мира

На протяжении веков книги, безусловно, являлись самым богатым хранилищем человеческих знаний. Поэтому в древности их цена приравнивалась к стоимости драгоценностей. Сегодня - совсем другое дело, их можно читать даже в электронном варианте. Однако в современном мире существует всего три эксклюзивных книги, являющихся настоящими рекордсменами книжного мира - самая дорогая, самая опасная (кстати, не содержащая ни единого слова) и самая загадочная книга.
1. Самая дорогая книга - «Трактат о земле, воде и небесных делах» или же «Кодекс Лестера»
Самая дорогая книга в мире - «Кодекс Лестера» представляет собой тетрадь научных записей и зарисовок, сделанных Леонардо да Винчи во Флоренции в период с 1506 по 1510 год. Автор назвал ее «Трактат о земле, воде и небесных делах». Итальянский скульптор и живописец на протяжении 4 лет записывал свои наблюдения, выводы и умозаключения о природе и ее явлениях. При этом Леонардо сопровождал текст математическими расчетами, схемами, чертежами и иллюстрациями. Исписав 18 больших листов бумаги с обеих сторон, он собрал их в виде 72-страничной тетради размером 29х22 см.
Леонардо да Винчи./ Страница из «Трактата о земле, воде и небесных делах».
И тут же возникает резонный вопрос: в чем же ценность этой тетради, написанной в эпоху Возрождения? На на этот вопрос существует очень простой ответ - её уникальность в том, что весь рукописный текст написан автором «зеркальным» шрифтом, который читается лишь в отражении зеркала. Каждую главу да Винчи начинал с обращения к будущим поколениям и довольно убедительного объяснения, что мир - это единый «живой организм». По его убеждению, воздух является ни чем иным, как «душой» планеты, поверхность земли – ее «телом», а вода – «кровью». И если хорошенько вдуматься, то это действительно так.
Страницы из «Трактата о земле, воде и небесных делах».
Интересна и судьба этого трактата. Неизвестно, где находилась рукописная тетрадь сразу после смерти её автора, но в 1690 её владельцем стал художник Джузеппе Гецци, обнаруживший рукопись в сундуке некоего миланского скульптора. А вот «Лестерским» кодексом труды да Винчи стали называть в честь графа Лестера, выкупившего манускрипт у Гецци в 1717 году. С тех пор на протяжении 260 лет рукопись хранилась в Великобритании в резиденции графа, а позже - у его наследников в северном Норфолке.
В конце 1970-х из-за финансовых трудностей новыми владельцами было решено продать рукопись на аукционе «Кристис». Её приобрел американский нефтяной магнат Арманд Хаммер за $5,12 млн (около $15,8 млн по нынешнему курсу). И что любопытно, новоиспеченный владелец переименовал трактат в свою честь, назвав «Кодексом Хаммера». При этом он разобрал рукопись на листы для того, чтобы иметь возможность выставлять их в виде отдельных экспонатов.
Страница из «Трактата о земле, воде и небесных делах». / Билл Гейтс.
После смерти Хаммера в 1990 году его коллекцию книг приобрёл Калифорнийский университет. И уже через четыре года рукописный трактат вновь был выставлен на аукцион «Кристис». В ходе торгов 11 ноября 1994 года его приобрёл основатель компании Microsoft Билл Гейтс более чем за $30,8 млн. Гейтс вернул рукописи её историческое название - «Кодекс Лестера», который уже четверть века регулярно выставляется в различных музеях мира
2. Самая опасная книга - «Тени от стен смерти»
Книга «Тени от стен смерти» — это необычная книга, хранящая в себе нечто смертельное для человеческого организма. В этой книге нет страшных заклинаний, в ней не описаны ритуалы черной магии и нет в ней формул для создания атомной бомбы. Мало того, в ней даже нет ни единого печатного слова. Тем не менее, до нее нельзя даже дотрагиваться, не надев плотные резиновые перчатки.
Обложка книги Роберта Кедзи.
Чем же она так опасна, спросите вы. Ну, во-первых, она действительно необычна, так как её 86 страниц представляют собой лоскуты обоев 150-летней давности. Во-вторых, все образцы обоев имеют зеленый основной фон, или же зеленый рисунок. И в-третьих, на каждой ее странице содержится смертельная доза мышьяка, который в конце 19 века активно использовался для производства красочных пигментов.
Согласно исследованиям учёных из Американской Медицинской ассоциации, было доказано, что около 60% настенных изделий в период с 1879-ого по 1883-ий были покрыты пигментом, содержащем мышьяк. Преимуществом считалось то, что краситель на основе данного химического вещества создавал на бумажных обоях приятный зелёный оттенок, а также являлся весьма дешёвым.
Образцы смертельно опасных обоев.
Опасность такого красителя заключалась в том, что он легко осыпался из наклеенных на стены обоев и уже в виде мелких частиц запросто попадал в дыхательную систему человека, на кожу, оседал на пище. Человек, подвергнувшийся воздействию данного химического вещества, медленно увядал, на теле его появлялись язвы, плохое самочувствие сопровождалось мучительными головными болями. И по итогу: если человек не избавлялся от обоев-убийц в своем жилище, то в скором времени - умирал.
Так трагический случай произошёл в Великобритании в 1862 году, когда один за другим в доме стали умирать дети. Сначала доктора предположили, что это обычная дифтерия, но когда ситуация повторилась - они пришли в замешательство. Не сразу семья узнала, что их дети погибли из-за зелёных обоев в детской, поскольку люди долгое время отказывались верить в слова учёных об опасности зеленого красителя. Хотя в то время о том, что мышьяк в чистом виде, если его проглотить, смертельно опасен - знали все. Однако, никто не мог себе представить, что он может убивать и в качестве добавки в пигмент.
Королева Виктория ввела запрет на производство зелёных обоев.
Однако позже, когда начала править страной королева Виктория, был введен запрет на производство зелёных обоев. Это произошло в 1879-ом, когда в Букингемском дворце произвели ремонт. Королева стала замечать сильное недомогание в определённых комнатах, окрашенных в зелёные тона. Полностью же удалось ликвидировать красители с мышьяком лишь накануне двадцатого века. Стоит также отметить, в конце 19 века смертельно опасный пигмент широко использовали для окрашивания косметики, детских игрушек и даже сладостей.
Профессор химии Роберт Кедзи - составитель самой опасной книги «Тени от стен смерти».
Составителем самой опасной книги «Тени от стен смерти» был профессор химии Роберт М. Кедзи, изучавший в конце 19-ого века проблему токсичности обоев. Книга-убийца была опубликована в 1874 году тиражом в 100 экземплярах, которые Кедзи разослал в публичные библиотеки по всему Мичигану. К книгам прилагалась специальная записка, которая объясняла назначение книги и предупреждала библиотекарей не позволять детям прикасаться к страницам. Любой желающий мог придя в библиотеку свериться с каталогом и узнать являются ли его обои смертельно опасными.
И поскольку страницы были буквально пропитаны ядом, большинство библиотек, получивших книги, практически сразу же их уничтожили. На сегодняшний день сохранилось всего четыре экземпляра, две из которых остались в Мичиганских университетах, ещё одна — в Медицинской школе Гарвардского университета и четвертая - в Национальной библиотеке медицины.
Образцы смертельно опасных обоев.
И поскольку самая опасная в мире книга может убить прямо во время её просмотра, каждую её страницу обработали специальным веществом. При этом хранят данную книгу в специальном плотно закрывающемся контейнере. И только хорошо подготовленные люди, вооружившись специальными перчатками, могут изучать данное издание целиком и полностью.
3. Самая загадочная книга тысячелетия - «Манускрипт Войнича»
«Манускрипт Войнича» — это загадочная рукопись XV века, над расшифровкой которой ученые бьются уже полвека. Манускрипт написан неизвестным автором уникальным закодированным текстом, язык которого до настоящего времени не удалось идентифицировать. При этом шифр настолько сложный, что разгадать его не могут лучшие умы человечества.
Уникальный раритет.
Эта книга была обнаружена в 1912 году польским книготорговцем Уилфридом Войничем, купившим несколько средневековых томов на распродаже в Римской коллегии — академии иезуитов в Риме. Именно его именем она и была названа впоследствии. В 1969 году букинист Ханс Краус, выкупив манускрипт у наследницы Войнича, подарил его библиотеке редких книг Йельского университета (США), там же он хранится и по сей день. Именно с того времени и началась история изучения и расшифровки уникального раритета.
Манускрипт Войнича.
Рукопись содержит 240 страниц (8 из них было утеряно), где помимо непонятного текста, написанного каллиграфическим почерком, представлено огромное множество примитивных иллюстраций. Размер рукописной книги составляет 22,5х16 см. Неизвестный автор использовал гусиное перо и чернила синего, желтого, красного, зеленого и коричневого цвета. Некоторые буквы имеют сходство с иероглифами и латинскими буквами.
Манускрипт Войнича содержит 5 разделов: ботанический, астрономический, биологический, астрологический, медицинский. Возраст манускрипта также достоверно неизвестен. Эксперты выдвинули предположение, что книга появилась в 1450-1520 годах. Весьма интересно и то, что нарисованные в книге 400 видов растений, не имеют прямых аналогов в современной флоре.
Поскольку в настоящее время рукопись можно увидеть только на сайте Йельского университета, желающие попробовать свои силы в расшифровке могут там скачать фотокопии высокого качества.
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