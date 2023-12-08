О чём расказывают самая дорогая, самая загадочная книга и другие рекордсмены книжного мира

1. Самая дорогая книга - «Трактат о земле, воде и небесных делах» или же «Кодекс Лестера»

Леонардо да Винчи./ Страница из «Трактата о земле, воде и небесных делах».

Страницы из «Трактата о земле, воде и небесных делах».

Страница из «Трактата о земле, воде и небесных делах». / Билл Гейтс.

2. Самая опасная книга - «Тени от стен смерти»

Обложка книги Роберта Кедзи.

Образцы смертельно опасных обоев.

Королева Виктория ввела запрет на производство зелёных обоев.

Профессор химии Роберт Кедзи - составитель самой опасной книги «Тени от стен смерти».

Образцы смертельно опасных обоев.

3. Самая загадочная книга тысячелетия - «Манускрипт Войнича»

Уникальный раритет.

Манускрипт Войнича.