Как быстро избавиться от солнечных ожогов

Способ избавления от солнечных ожогов чрезвычайно прост и эффективен. Этот способ мне порекомендовала моя подруга, которая работает медсестрой и поэтому она знает о чём речь. Надеюсь что способ поможет и Вам.
Шаг 1. Вам потребуется всего пять вещей :
1)Ванна или кружка, желательно керамическая, потому, что на ней не останутся пятна.
2)кувшин
3)Чистая тряпочка
4)вода
5)Три пакетика черного чая (я использовал Эрл Грей)
Шаг 2.
Заполните кувшин горячей водой и положите пакетики чая. Дайте настоятся, чтобы цвет чая был как на фото:
Шаг 3.
Переливаем настой в более удобную керамическую посуду. Макаем туда тряпочку и как бы «тыкаем» на ожоги. НЕ СТИРАТЬ! дать впитаться. Можно протереть сухой тряпочкой, и повторить процедуру, но не в коем случае не смывать водой. Если Вы делаете этот процесс перед сном, то потом можете идти спать и дать время для работы настоя. Утром настой можно смыть в душе. Ожог последовал на убыль или даже всё прошло, но помните: чем раньше Вы примените чай, тем быстрей и эффективней будет результат.
У меня моей подруги были сильные ожоги и она клала пакетики прямо на ожог, но Вы можете пользоваться тряпочкой и для нанесения раствора.
Если у Вас очень большой ожог и полезли волдыри, то не стоит колдовать дома, а следует немедленно обратится к врачу!
