  Grandad
    Непроливайки проливались в портфелях и все тетражи и учебники были залиты чернилами, которые пачкали.Как выглядела пер...
  ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
    Вообще то сосуд для чернил назывался ЧЕРНИЛЬНИЦЕЙ.  Учите матчасть!!!Как выглядела пер...
  Aнатолий Райков
    А навига мне холодильник,если я не курю?Зачем на старых п...

Как быстро избавиться от солнечных ожогов

Способ избавления от солнечных ожогов чрезвычайно прост и эффективен. Этот способ мне порекомендовала моя подруга, которая работает медсестрой и поэтому она знает о чём речь. Надеюсь что способ поможет и Вам.




Шаг 1. Вам потребуется всего пять вещей :

1)Ванна или кружка, желательно керамическая, потому, что на ней не останутся пятна.



2)кувшин

3)Чистая тряпочка

4)вода

5)Три пакетика черного чая (я использовал Эрл Грей)



Шаг 2.

Заполните кувшин горячей водой и положите пакетики чая. Дайте настоятся, чтобы цвет чая был как на фото:



Шаг 3.

Переливаем настой в более удобную керамическую посуду. Макаем туда тряпочку и как бы «тыкаем» на ожоги. НЕ СТИРАТЬ! дать впитаться. Можно протереть сухой тряпочкой, и повторить процедуру, но не в коем случае не смывать водой. Если Вы делаете этот  процесс перед сном, то потом можете идти спать и дать время для работы настоя. Утром настой можно смыть в душе. Ожог последовал на убыль или даже всё прошло, но помните: чем раньше Вы примените чай, тем быстрей и эффективней будет результат. 
У меня моей подруги были сильные ожоги и она клала пакетики прямо на ожог, но Вы можете пользоваться тряпочкой и для нанесения раствора.



Если у Вас очень большой ожог и полезли волдыри, то не стоит колдовать дома, а следует немедленно обратится к врачу!
Ссылка на первоисточник
ожог
Кожа
