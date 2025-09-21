7 йогуртовых соусов, которые сделают блюдо гораздо вкуснее

Даже самое скромное блюдо за считанные секунды приобретает другой, более яркий и насыщенный вкус, если подать его с йогуртовым соусом. Выбирайте любой понравившийся рецепт, готовьте и наслаждайтесь всей семьёй вкуснейшей едой.
1. Чесночный с лаймом
Чесночный соус. \ Фото: primochef.it.
В меру острый и с лёгкой кислинкой чесночно-лаймовый соус отлично подойдёт не только к мясу и рыбе, а и к картофелю, спагетти, грибам и морепродуктам.
Ингредиенты:
• Чеснок – 1 маленькая головка;
• Лайм – 1 шт;
• Йогурт греческий или натуральный – 1 большой стакан (300-400 мл);
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки.
Чесночно-лаймовый соус. \ Фото: foodtempel.de.
Способ приготовления:
• Цедру натереть на самой мелкой тёрке;
• Выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• И добавить к цедре;
• Залить йогуртом;
• Приправить солью и перцем;
• Выдавить сок лайма;
• Петрушку вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Отправить в чашу блендера к другим ингредиентам;
• Всё перебить до однородной массы;
• После ещё раз перемешать и при необходимости досолить и доперчить;
• Переложить соус в стеклянную банку;
• Хранить в холодильнике не более трёх-четырёх дней, плотно закрывая крышкой.
2. С хреном
Соус с хреном отлично подходит к рыбе. \ Фото: google.com.
Любите острое и пикантное? Тогда соус с хреном – то, что вам нужно. Он прекрасно сочетается с любыми продуктами, делая приготовленные блюда гораздо ярче и интереснее на вкус.
Ингредиенты:
• Хрен столовый – 4 ч.л;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Йогурт греческий или любой другой натуральный – 1 стакан (300-400 мл);
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки.
Йогуртовый соус с добавлением хрена. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• И выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• Разрезать зубки на пару частей;
• Высыпать в чашу блендера;
• Добавить хрен;
• Залить йогуртом;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Перебить всё до однородной массы;
• После аккуратно перемешать;
• Выложить в стеклянную банку с закруткой;
• Хранить в холодильнике до десяти дней, плотно закрывая крышкой.
3. С ароматными травами и специями
С травами и специями. \ Фото: hochu.ua.
Пряный соус с ароматными травами и специями прекрасно дополнит практически любое блюдо, будь то салаты или гарниры. Ко всему прочему, его запросто можно подавать с гренками, тостами или круассанами с авокадо, создавая свою особую атмосферу во время завтрака, обеда или перекуса.
Ингредиенты:
• Йогурт греческий или любой другой натуральный – 0,5 стакана;
• Майонез нежирный – 0,5 стакана;
• Лаймы – 3 шт;
• Чили хлопья – 1 ст.л;
• Чеснок сушёный хлопья – 1 ч.л;
• Лук зелёный – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 3-4 стебля;
• Кинза свежая – 3-4 стебля;
• Паприка копчёная – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Йогуртовый соус с добавлением ароматных трав и специй. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и произвольно нарезать;
• Отправить в чашу блендера;
• Залить йогуртом;
• Добавить майонез;
• В небольшой мисочке или чашке смешать хлопья чили, чесночные хлопья, соль, паприку;
• Перемешать между собой;
• Получившейся смесью приправить содержимое чаши блендера;
• Цедру натереть на самой мелкой тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Из лаймов выдавить сок;
• Всё аккуратно перемешать и перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянную банку с закруткой;
• Хранить в холодильнике около семи-десяти дней, плотно закрыв крышкой.
4. Горчичный
Горчично-йогуртовый соус. \ Фото: yummly.co.uk.
Горчичный соус дополнит и разнообразит любое блюдо от домашних гамбургеров и хот-догов до мясных гарниров, овощей, макарон, риса, картофеля и салатов.
Ингредиенты:
• Йогурт греческий или любой другой натуральный – 1 стакан (300-400 мл);
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Горчица неострая (лучше всего сладкая или медовая) – 4-4,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Кинза свежая – 5-6 веточек.
Универсальный горчичный соус. \ Фото: mastercook.com.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• Зубки разрезать на пару частей;
• Добавить к зелени;
• Выложить горчицу;
• Залить йогуртом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• И перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянную тару с закруткой;
• Хранить в холодильнике не более десяти дней, плотно закрывая крышкой.
5. Огуречный
Огуречно-йогуртовый соус. \ Фото: health.clevelandclinic.org.
Огуречный соус с ароматными специями и травами настолько универсален, что он отлично дополняет как мясные и рыбные блюда, так и овощи, салаты и бутерброды.
Ингредиенты:
• Йогурт натуральный – 1 стакан (300-400 мл);
• Огурцы свежие длинные – 1 шт;
• Лук зелёный – 4-5 стебля;
• Кинза свежая – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 3-4 стебля;
• Зира молотая – 0,5 ч.л;
• Кориандр молотый – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Нежный, лёгкий и невероятно вкусный огуречный соус. \ Фото: cabotcheese.coop.
Способ приготовления:
• Лук, петрушку и кинзу вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• И произвольно нарезать;
• Отправить в чашу блендера;
• Чеснок очистить и добавить к зелени;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, кориандром и зирой;
• Залить йогуртом;
• Перемешать и перебить до однородной массы;
• Выложить в банку с закруткой;
• Хранить в холодильнике не более трёх-четырёх дней при плотно закрытой крышке.
6. Мятный
Йогуртовый соус с мятой. \ Фото: walderwellness.com.
Мятный соус хорош тем, что он украсит собой любое блюдо, сделав его вкус гораздо ярче и насыщеннее. Овощи, злаковые, мясо, морепродукты, рыба, грибы и салаты прекрасно сочетаются с нежной, но при этом пряной заправкой.
Ингредиенты:
• Любой натуральный йогурт – 1 стакан (300-400 мл);
• Лимон – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Мята свежая – 1 небольшой пучок;
• Петрушка свежая – 6-7 веточек;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Ароматный мятный соус. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мяту, петрушку и кинзу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в чашу блендера;
• Чеснок очистить;
• Добавить к зелени;
• Цедру лимона натереть на самой мелкой тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Выдавить в чашу блендера сок одного лимона;
• Залить йогуртом;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Аккуратно перемешать и перебить до однородной массы;
• Выложить в стеклянную банку с закруткой;
• Хранить в холодильнике не более четырёх дней.
7. Грибной
Грибной соус. \ Фото: pinterest.com.
Грибной соус одинаково хорош как для картофеля, риса и макарон, так и для морепродуктов, мяса, овощей и даже для тостов, гренок и бутербродов. Впрочем, таким соусом вы не испортите даже приготовленный вами салат, который станет в разы вкуснее.
Ингредиенты:
• Йогурт греческий или любой другой натуральный – 1 стакан (300-400 г);
• Грибы (лучше всего шампиньоны) – 10-12 шт;
• Чеснок – 1 маленькая головка;
• Лимон – 1 шт;
• Петрушка свежая – 3-4 стебля;
• Кинза свежая – 3-4 стебля;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Аппетитный грибной соус. \ Фото: cravings.mobilefoodorders.com.
Способ приготовления:
• Петрушку и кинзу вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Отправить в чашу блендера;
• Шампиньоны вымыть;
• Просушить и при необходимости зачистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно пять-семь минут);
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить до комнатной температуры;
• Затем разрезать на пару частей;
• Выложить к зелени;
• Цедру лимона натереть на самой мелкой тёрке;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• После выдавить лимонный сок;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Заправить йогуртом;
• Перемешать и перебить до однородной массы;
• Переложить в стеклянную тару с закруткой;
• Хранить не более пяти дней в холодильнике.
