8 узнаваемых кухонных вещиц, которые сделаны в СССР и до сих пор не ломаются

Существует мнение, что в СССР строили и делали на века. С этим можно соглашаться или спорить, но достаточно взглянуть на то, каким количеством советских вещей мы до сих пор пользуемся, и аргументы против будут бессильны. В этом обзоре 8 кухонных приспособлений, от которых многие хозяйки так и не отказались за годы, поскольку функционируют они безотказно.
1. Мясорубка
Советская механическая мясорубка.
Ручные мясорубки хорошо известны старшему поколению. Они надежны в работе, хоть и требуют усилий гораздо больше, чем электрические. Такая техника не ломается и не требует расходовать электроэнергию без причины. А еще с ее помощью можно не только фарш приготовить, но и… печенье.
2. Насадка для печенья
Насадка на мясорубку для печенья.
Такие насадки были популярны в советские годы. Надевались они на мясорубку и использовались для приготовления печенья, которое называли «ежиками» или «поленцами». На одной насадке обычно располагались четыре отверстия разной формы, так что можно было испечь ассорти.
Готовое печенье, приготовленное при помощи специальных насадок на мясорубку.
3. Вафельница
Советская вафельница.
Еще одно приспособление, без которого не обходилась ни одна хозяйка, - это вафельница. На ней можно было жарить те самые вафельные листы, которые после сворачивали в трубочки и начиняли кремом или сгущенкой.
4. Формы для печенья «Хворост»
Набор для приготовления печенья «Хворост».
Печенье «Хворост» не теряет своей популярности уже много лет. Легкое и хрустящее лакомство - идеальный десерт к чаю. Один из самых простых способов приготовить хворост - использовать жидкое тесто, которое не нужно ни вымешивать, ни раскатывать. В этом случае пригодятся советские формочки (особенно популярны были в виде бабочек и снежинок) на длинных держателях. У многих хозяек они в ходу по сей день.
5. Гейзерная кофеварка
Советская гейзерная кофеварка.
Для приготовления вкусного заварного кофе с советских времен используются гейзерные кофеварки. Дизайн современных практически не отличается от тех, что были сделаны в СССР, а принцип работы остался прежним: в специальный отдел засыпается молотый кофе, затем вода нагревается и под давлением пара пропускается через кофе. В результате получался вкусный, крепкий и ароматный напиток.
Советская гейзерная кофеварка.
6. Кипятильник
Советский кипятильник.
Что может быть проще и вместе с тем практичнее - кипятильник, который работает от электросети. Такими кипятильниками многие до сих пор пользуются в поездках, место они занимают минимум, зато позволяют буквально за минуту вскипятить воду для кофе или чая.
7. Чеснокодавка
Приспособление для давки чеснока.
Более удобного приспособления для давки чеснока до сих пор не придумали. В использовании - элементарное, конструкция не ломающаяся, да еще и специальное приспособления для выдавливания косточек из вишен имеется. Сплошные плюсы. А то, что приходится мелкие отверстия вымывать от чеснока после использования, - так это пустяки, к которым хозяйки за годы приспособились.
8. Пельменница
Советская пельменница.
Пельменница - гениальное изобретение, которое позволяет быстро и легко налепить пельменей в домашних условиях. Конечно, сейчас легче приобрести их в магазине, но со вкусом тех, что приготовлены самостоятельно, все равно ничто не сравнится. Так что те, кто не любят лепить руками, время от времени используют пельменницы и сегодня. Кстати, подходят они и для вареников, так что начинка может быть любой.
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