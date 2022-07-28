Самая большая галактика, самая старая экзопланета, самая массивная черная дыра — у мироздания есть свои «мистеры» и «мисс» Вселенной.
Самое большое созвездие
Дочь Тифона и Ехидны, она же змееподобное чудище, побежденное Гераклом, она же Водяной Змей, она же Лернейская Гидра, — самое большое созвездие. Увидеть его полностью можно, правда, лишь в Южном полушарии (или близко к нему), особенно хорошо Гидра различима в феврале-марте. Самая яркая звезда созвездия — Альфард, которая в 40 раз больше Солнца, иногда ее еще называют Сердцем Гидры.
Площадь созвездия занимает 3,16% всей площади небосвода. По сути это длинная извилистая полоса из довольно тусклых звезд, и впрямь напоминающая змею (в отличие от прочих созвездий, в названиях которых угадать «содержимое» могут лишь люди с фантазией древних греков).
Самая большая черная дыра
Черная дыра — на самом деле не дыра, а нечто (область пространства-времени), что обладает такой большой массой (а значит, и огромной гравитацией), что покинуть его не может даже свет. Из-за этого черные дыры ничего не излучают, их не видно, обнаруживаются они лишь по косвенным уликам — гравитационным изменениям вблизи этих объектов, а также предсказываются расчетами общей теории относительности Эйнштейна. Самые массивные черные дыры находятся в центрах галактик. Обладая гигантской массой и плотностью, они «засасывают» в себя все ближайшие объекты: звезды, планеты и газопылевые облака.
Самой массивной черной дырой, известной на сегодняшний день, считается дыра в центре гигантской эллиптической галактики NGC4889. Это самая яркая галактика из всех, что находится в созвездии Волосы Вероники. «Вес» черной дыры в ее центре равен примерно 21 млрд солнц. А вот масса черной дыры в центре нашей Галактики на три порядка меньше — «всего» в 4,3 млн раз больше, чем масса Солнца.
Самая большая галактика
Она носит скромное имя — IC 1101 и нескромный размер — 6 млн световых лет в поперечнике. Для сравнения: наш родной Млечный Путь меньше в 60 раз (его диаметр лишь 100 000 световых лет) и в 2000 раз легче. Если бы этот гигант находился на месте нашей Галактики, то включал бы в себя не только Млечный Путь, но и самую близкую к нам (из крупных галактик) Туманность Андромеды, соседние — Большое и Малое Магеллановы облака и галактику Треугольника.
К счастью, эта сверхгигантская эллиптическая галактика находится в 1,04 млрд световых лет от нас, в созвездии Девы, поэтому поглощение ею нашему миру не грозит. Хотя именно так этот крупнячок и сформировался — по принципу компьютерных «голодных игр», безжалостно «пожирая» более мелкие соседние галактики. Открыта она была давно — аж в 1790 году — знаменитым британским астрономом Уильямом Гершелем.
Самая старая планета
Мафусаил. Холодный, темный. И очень старый. Официальное имя, как и водится, скучное — PSR B1620-26 b, неофициальное — Мафусаил — отражает суть, хотя и не в полной мере. Библейский старец, как известно, прожил 969 лет. Экзопланете, по подсчетам ученых, около 12,7 млрд лет, то есть она всего на 1 млрд лет младше самой Вселенной (которой, как известно, 13,7 млрд лет).
Это самая старая планета, известная на сегодняшний день. Стоит ли удивляться, что пара звезд, вокруг которых она вращается, превратились в белого карлика и пульсар соответственно (у звезд есть своя эволюция). Планета расположена в 12,4 светового года от нас — в созвездии Скорпиона, и довольно «увесиста» — 2,5 массы Юпитера. Вращается на расстоянии чуть более далеком, чем расстояние нашего Урана от Солнца. Год на Мафусаиле длится в сто раз дольше земного. Через какое-то время эта размеренная жизнь будет нарушена — система медленно, но верно дрейфует в самый центр звездного скопления М4 с огромным количеством звезд (из-за такой скученности возможны столкновения звездных систем друг с другом). Похоже, долгой жизни Мафусаила все же суждено оборваться.
О других экзопланетах читайте в нашем обзоре. На одной год длится всего 18 часов, на другой постоянно случаются ледяные бури, а третья плюется газом. Не ходите, взрослые, на экзопланеты, лучше смотрите издалека.
Самая далекая галактика
Где же находится край света? Возраст Вселенной — 13,7 млрд лет, но она, как известно, постоянно расширяется, поэтому самые дальние объекты все время «убегают» от нас и расстояния до них растут. Сегодня от нас до «края мироздания» порядка 46 млрд световых лет. Именно на таком расстоянии находится так называемое реликтовое излучение, сохранившееся после Большого взрыва. Вероятно, на таких дистанциях и могут находиться самые далекие объекты. Но мы их не видим. Пока.
Взглянуть на них поможет телескоп Джеймса Уэбба, который будет запущен на орбиту в 2018 году. Пока же самым далеким объектом от нас считается галактика UDFj-39546284, находящаяся в 13,42 млрд световых лет от нас. Если бы Вселенная не расширялась, окрестности UDFj-39546284 по праву могли бы называться официальным краем света, потому что появилась эта галактика очень давно — всего через 380 млн лет после Большого взрыва (по космическим меркам это немного).
UDFj-39546284 состоит из голубых звезд, сама она небольшая (2000 световых лет в диаметре) и находится в созвездии Печь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии