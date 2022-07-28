С нами не соскучишься!

Самая большая галактика, самая старая экзопланета, самая массивная черная дыра — у мироздания есть свои «мистеры» и «мисс» Вселенной.



Самое большое созвездие

Самая большая черная дыра

Самая большая галактика

Самая старая планета

Самая далекая галактика