Зачем древние римляне заматывались в тоги поверх туник

Тога была чем-то вроде официального костюма. |Фото: Pinterest.

Почему Катон в сериале Рим в черной тоге да еще и на голое тело - загадка. Если траур по Республике, то для 1 серии рановато. |Фото: 4knigaman.ru.

Количество полос, складок и способ ношения указывал на положение мужчины в обществе. |Фото: wordpress.com.

Марк Антоний в исполнении Джеймса Пьюрфой пытается понять, зачем костюмер надел на него поручи-браслеты из фэнтази. |Фото: zendiar.com