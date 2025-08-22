Зачем древние римляне заматывались в тоги поверх туник

Тога – предмет верхней мужской одежды в Древнем Риме в виде куска шерстяной ткани эллипсовидной формы, задрапированного вокруг тела. Именно тога стала одним из символов Древнего Рима. Однако, современному человеку не всегда понятно, зачем римляне в них заматывались. Неужто в солнечной Италии было настолько холодно?
Тога была чем-то вроде официального костюма. |Фото: Pinterest.
В тоги римляне заворачивались отнюдь не потому, что было холодно. До II века до нашей эры в Римской республике тогу мог носить почти кто угодно, включая женщин и детей. Однако, во времена поздней Республики отношение к данному предмету гардероба было серьезно пересмотрено. Тога стала исключительно мужской одеждой, чем-то вроде официального костюма. Более того, носить ее было позволено только гражданам. Лица без гражданства, рабы, дети, женщины и все прочие за исключением мужчин-граждан с этого момента надевать на себя тогу права не имели.
Почему Катон в сериале Рим в черной тоге да еще и на голое тело - загадка. Если траур по Республике, то для 1 серии рановато. |Фото: 4knigaman.ru.
Более того, уже при императоре Августе появилось что-то вроде тогдашнего дресс-кода. Например, мужчинам гражданам запрещалось ходить на римский форум без тоги. Не мог без тоги прийти в место заседания сената и его член. В эти времена данный предмет одежды делался строго из тяжелых шерстяных тканей. Надеть на себя тогу самостоятельно римлянин не мог. В этом ему помогал специально обученный раб-вестипликарий, который умел укладывать ткань и делать красивые складки (драпировку).
Количество полос, складок и способ ношения указывал на положение мужчины в обществе. |Фото: wordpress.com.
Примерно в IV веке до нашей эры сложились традиции и правила ношения тоги, которые определяли цвет и способ ношения предмета одежды в зависимости от статуса хозяина. Также на тоге могли присутствовать полосы красного или пурпурного цвета. Они, как правило, обозначали сенаторов, чиновников и жрецов высшего эшелона. Традиционная тога была белой. Представители жречества также могли носить красные или желтые тоги. Полководцы, удостоившиеся Триумфа, носили пурпурные тоги в день торжественной церемонии. В последствии пурпурные (фиолетовые) тоги носили и римские императоры. Существовали и траурные тоги черного и серого цвета.
Марк Антоний в исполнении Джеймса Пьюрфой пытается понять, зачем костюмер надел на него поручи-браслеты из фэнтази. |Фото: zendiar.com
