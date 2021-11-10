Женщина подготовила для питомца больше подарков, чем для своего сына

68 подарков для любимой собачки.

Лола в окружении рождественских подарков.

Елена признается, что везде старается ходить вместе с Лолой, и даже купила для нее специальную корзинку для велосипеда

Собака в этой семье стоит в приоритетах на первом месте.

Торт на день рождения Лолы.

Елена часто покупает себе и Лоле одинаковую одежду.

На рождество Лола получит значительно больше подарков, чем шестилетний Генри.

У собаки Лолы есть личный банковский счет, на который ежемесячно поступает 100 фунтов на текущие расходы.

Семейные фотографии не обходятся без любимой собаки.

Комната Лолы в семье Мюллер.