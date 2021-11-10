Женщина подготовила для питомца больше подарков, чем для своего сына

68 подарков для любимой собачки.
Мог ли кто-нибудь подумать два года назад, когда семья покупала маленького щенка - помесь спаниеля и пуделя, - что в итоге эта собака станет для мамы дороже мужа и дороже родного сына? Однако именно так и случилось, и теперь женщина даже не скрывает этого, объясняя свою привязанность тем, что собака, в отличие от сына, "не жалуется и не вредничает."
Лола в окружении рождественских подарков.
Семья Мюллеров взяла щенка в сентября 2015 года, и с тех пор мир в этой семье определенно вращается вокруг животного. "Мой муж прекрасно знает порядок приоритетов, - говорит 38-летняя Елена Мюллер, - Сначала Лола, потом сын Генри, и потом уже мой муж Марк."
Елена признается, что везде старается ходить вместе с Лолой, и даже купила для нее специальную корзинку для велосипеда.
Собака по кличке Лола и правда живет в этой семье, как настоящая принцесса из сказок: что та ни захотела, все ей покупают. Еще бы - у Лолы даже есть личный банковский счет, на который каждый месяц переводится 100 фунтов на текущие нужды собаки. А на Рождество Елена упаковала для Лолы 68 подарков, включая дорогие игрушки и одежду.
Собака в этой семье стоит в приоритетах на первом месте.
На самом деле, и на прошлое Рождество собака получила больше подарков, чем маленький Генри, но тогда мальчику было пять лет, и он умел считать только до 20, а в этом году парня уже не проведешь, так что да, пришлось признаться, что собака получит больше подарков. "Я даже пока еще и не упаковывала для Генри ничего," - без тени смущения признается Елена. - "И да, я больше люблю Лолу, чем Генри. Ну вы понимаете, Лола никогда не жалуется по поводу домашней работу и никогда не капризничает за ужином."
Торт на день рождения Лолы.
Удивительно, но муж вполне поддерживает свою жену, более того - именно он и переводит на счет собаки деньги. "Марк (муж) знает, что счастливая жена - залог счастливого брака, - объясняет Елена. - А мое счастье напрямую зависит от Лолы."
Елена часто покупает себе и Лоле одинаковую одежду.
Елена постоянно фотографирует собаку, покупает ей одежду, идентичную собственной, приобретает самые дорогие корма, а когда собака не в настроении завтракать, то кормит ее с ложечки. "Я не смогу нормально себя чувствовать, зная, что я ушла на работу, а собака там вдруг голодная," - объясняет Елена. Весь дом завален различными товарами для собаки - и все они розового цвета. Более того, Елена специально выучилась делать груминг для собак, теперь приглашает других владельцев животных приходить для стрижки животных. Свое заведение Елена, что ожидаемо, назвала "Парикмахерская Лолы."
На рождество Лола получит значительно больше подарков, чем шестилетний Генри.
Сейчас женщина с трудом может расставаться со своей собакой хотя бы ненадолго. Елена ходит с Лолой везде - даже на свидания с мужем в ресторан и кино. "Да, это наваждение, - легко признается женщина. И в это легко поверить, учитывая, что на подарки для своей любимицы Елена потратила уже более тысячи фунтов (около $1300).
У собаки Лолы есть личный банковский счет, на который ежемесячно поступает 100 фунтов на текущие расходы.
Семейные фотографии не обходятся без любимой собаки.
Комната Лолы в семье Мюллер.
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