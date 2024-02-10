17 худших жизненных моментов, запечатленных на случайных фотографиях

Неприятные и нелепые фотографии о худших днях жизни, случающихся у каждого.

1. Совершенно непонятно, что лодка делает на проезжей части, но совершенно ясно, что ничего хорошего это не сулит!

Лодка вырвалась из пристани. | Фото: Фишки.нет.

2. Кажется, покраска пошла не по плану!

Небольшой взрыв цвета. | Фото: Pixmafia.com.

3. «А что, подарки еще нельзя было распаковывать?»

Рождественская атмосфера. | Фото: FORFUN.

4. «Алло, шеф, кажется, я немного опоздаю... На пару дней!»

Novate.ru знает толк в пробках. | Фото: Medium.

5. «Эй, это ноутбук, а не гладильная доска!»

Вы видели когда-то расплавленный ноутбук? А мы на Novate.ru видели! | Фото: The Laughter Ward.

6. Помнится, балконы на обиженных падают!

Поймал свой балкон! | Фото: Поросёнка.нет.

7. Это выглядит впечатляюще, но, думаю, приземление было болезненным!

Кто высоко летает, больно падает! | Фото: Entere.se.

8. По весне прилетают не только птицы...

И как он туда забрался? | Фото: Алоха серфинг.

9. «Хорошая краска и цвет такой яркий!»

Сюрприз в машине. | Фото: Daily LOL Pics.

10. «Скинуть балласт! Прощаемся с колесами!»

Сбросил лишнее. | Фото: Васи.нет.

11. Похоже, в этот морозный день кто-то поедет на маршрутке!

«А ручку я, пожалуй, возьму с собой!» | Фото: Dumpaday.

12. «Вот это я удачно припарковался!»

Зимний тюнинг. | Фото: Dumpaday.

13. «Некоторые вещи лучше не видеть!»

Этот плавник смутно напоминает плавник одной хищной рыбы... | Фото: hodor.lol.

14. «Скажите, а машину времени уже изобрели?»

Как не надо открывать конверты! | Фото: Humor.fm.

15. Трюк вышел классный, а какие неподдельные эмоции...

Вся жизнь перед глазами пронеслась! | Фото: Поросёнка.нет.

16. Бог сказал делиться!

Наглая птица! |Фото: Reddit.

17. Говорят, черная кошка на пути - к несчастью. А пять?

Подозрительное столпотворение черных котов. | Фото: Pixmafia.com.

Видео-бонус: