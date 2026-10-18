Приборы для детской, которые пригодятся в отопительный сезон

Перед тем, как покупать что-то для детской, важно выяснить, что сейчас доставляет неудобство ребенку? Возможно, мало света, слишком сухой воздух или батарея греет чересчур сильно? Для каждой из этих проблем найдется свое решение.



Прибор 1: Термогигрометр

Прибор 2: Настольная лампа

Прибор 3: Приточный очиститель воздуха

Прибор 4: Увлажнитель

Прибор 5: Термостат для радиатора

Прибор показывает две цифры – влажность и температуру.Перед тем, как выбирать увлажнитель, узнайте показатели температуры и влажности в квартире. Для этого купите или одолжите у знакомых термогигрометр. Он удобен тем, что показывает сразу две цифры, поэтому отдельных приборов не нужно. Вы можете сказать, что это бесполезная трата денег, мол, и так понятно, что воздух слишком сухой или, наоборот влажный. Но здесь все не так очевидно. Сухость воздуха не всегда можно устранить с помощью увлажнителя – иногда причина в перегретой комнате, а тогда решение будет абсолютно другое.Установите теормогигрометр в детской, но не рядом с батареей. Обычно он на липком слое – можете повесить на шкаф. Зафиксируйте показания утром и вечером – так вы сможете понять, меняется ли микроклимат в течение дня. Влажность в комнате должна быть в районе 40-50 процентов. Если показатель ниже, смело покупайте увлажнитель.Лампа должна регулироваться по наклону.Незаменимая вещь в комнате школьника – это настольная лампа. Осенью и зимой темнеет рано, поэтому ребенок не успевает выучить уроки при свете дня. Он приходит со школы, переодевается, ест, садится за рабочий стол, а солнце уже зашло. Верхней люстры на потолке не хватит для полноценного освещения книг и тетрадей – будет оставаться тень, которая помешает ребенку.Лучше всего обзавестись настольной лампой с несколькими режимами света, а также регулируемым наклоном. Если ребенок правша, поставьте ее слева, и наоборот. Тогда он не будет заслонять свет над тетрадью и ему будет комфортно писать. Если на столе стоит компьютер или ноутбук, поверните лампу так, чтобы она не отражалась в экране и не бликовала.Нужно делать отверстие в стене для установкиК утру в детской часто становится душно. Конечно, можно на время открыть окно, но тогда вы рискуете пересушить воздух. Кроме того, может мешать шум, доносящийся с улицы. Более удачным решением станет установка приточной вентиляции. В отличие от обычного очистителя, который «работает» с воздухом в квартире, вентиляция подает его с улицы. Лучше всего выбирать модель, у которой предусмотрено несколько скоростей подачи, а также фильтр.Обратите внимание, что установка прибора требует профессионального подхода, так как нужно проделать отверстие в наружной стене. Перед тем, как покупать очиститель, узнайте возможно ли это, и где будет расположен блок. Заодно проконсультируйтесь со специалистом насчет сменных фильтров – часто они бывают в дефиците на конкретные модели.Учитывайте объем бака увлажнителя.Начало отопительного сезона часто сопровождается сухостью воздуха. Когда батареи работают на максимуме и нет возможности отрегулировать температуру, в квартире становится очень жарко и жильцам сложно дышать. В этом случае решением проблемы становится покупка увлажнителя. При выборе обращайте внимание на емкость бака, возможность добавить ароматические масла (вдруг, вам захочется, чтобы в комнате витал приятный запах лаванды или апельсина), наличие дистанционного управления.Последняя функция очень нужная – вы устанавливаете специальное приложение на телефон и можете управлять увлажнителем на расстоянии. Например, если ребенок уснул, а вы не успели выставить нужные настройки, это можно сделать удаленно через свой смартфон. Даже с кровати вставать не придется.Некоторыми увлажнителями можно управлять через телефон.Еще в магазине важно проверить, удобно ли снимать бак, так как делать это придется регулярно. В увлажнитель рекомендуется заливать очищенную воду, но если такой возможности нет, будьте готовы к тому, что фильтр придется часто менять. Важно, чтобы вода не застаивалась – регулярно сливайте старую и заливайте новую. Также не забывайте мыть бачок, иначе есть риск появления плесени.Прибор нужно устанавливать на каком-то возвышении, например, табуретке, подальше от кровати, книжных стеллажей и пр. Важно, чтобы поток влаги не попадал на мебель, линолеум и белье, иначе оно намокнет и испортится. Не включайтесь увлажнитель на максимальную мощность, иначе есть риск оказаться ежиком в тумане. Тормогигрометр позволит отследить показатели – если уровень влажности в пределах 50 процентов, все хорошо. Если же вы заметили конденсат на окнах или воду на полу, уменьшите интенсивность прибора.Термостат помогает регулировать температуру.Кстати, о радиаторах, которые сильно греются. Если у вас стоят старые советские батареи, отрегулировать их температуру не получится – охладить комнату можно будет только с помощью открытого окна. Но если радиаторы сравнительно новые, вы смело можете установить на них специальный термостат, который поможет регулировать нагрев. После настройки ориентируйтесь на термометр в комнате. И не забывайте, что если закрыть батарею шторой или мебелью, в комнате автоматически станет холоднее, потому что радиатор не сможет в полной мере отдавать тепло.