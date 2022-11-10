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Точилка для ножей из простых материалов

Если в доме тупые ножи, то обычно говорят, что в нем нет хозяина, а, возможно, просто нет не хозяина, а удобной и надежной точилки для ножей!

Точилка для ножей из простых материалов

Вам потребуются:

анкерное кольцо; стальная пластина с отверстиями;
гайки;
шурупы; магниты;
точильный камень или то, что может его заменить

Вся конструкция крайне простая: ее основную составляют анкерное кольцо и металлическая пластина с отверстиями. Анкерное кольцо располагаем в верхней центральной части пластины и фиксируем при помощи гайки.

Точилка для ножей из простых материалов

Для создания ножки используем несколько шурупов, которые фиксируем с нижней стороны также в верхней части пластины с обратной стороны от анкера.

Точилка для ножей из простых материалов

В нижней части пластины, отступив 1-2 яруса от края, аналогичным образом закрепляем вторую ножку, однако в данном случае надеваем на шурупы шайбы, которые располагаем в верхней части пластины — они будут выступать в качестве упора для ножа.

Точилка для ножей из простых материалов

Наконец по самому нижнему ярусу пластины располагаем несколько сильных магнитов для фиксации ножа и точилка готова!

Точилка для ножей из простых материалов

В качестве точильного камня в нашем случае используется алмазный надфиль — его располагаем в кольце анкера, угол заточки же регулируем, поднимая и опуская анкер.

Точилка для ножей из простых материалов

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как из простых материалов сделать удобную и эффективную точилку для ножей своими руками.





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Ножточилка
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