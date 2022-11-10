Точилка для ножей из простых материалов

Если в доме тупые ножи, то обычно говорят, что в нем нет хозяина, а, возможно, просто нет не хозяина, а удобной и надежной точилки для ножей!







Вам потребуются:



анкерное кольцо; стальная пластина с отверстиями;

гайки;

шурупы; магниты;

точильный камень или то, что может его заменить



Вся конструкция крайне простая: ее основную составляют анкерное кольцо и металлическая пластина с отверстиями. Анкерное кольцо располагаем в верхней центральной части пластины и фиксируем при помощи гайки.







Для создания ножки используем несколько шурупов, которые фиксируем с нижней стороны также в верхней части пластины с обратной стороны от анкера.







В нижней части пластины, отступив 1-2 яруса от края, аналогичным образом закрепляем вторую ножку, однако в данном случае надеваем на шурупы шайбы, которые располагаем в верхней части пластины — они будут выступать в качестве упора для ножа.







Наконец по самому нижнему ярусу пластины располагаем несколько сильных магнитов для фиксации ножа и точилка готова!







В качестве точильного камня в нашем случае используется алмазный надфиль — его располагаем в кольце анкера, угол заточки же регулируем, поднимая и опуская анкер.







А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как из простых материалов сделать удобную и эффективную точилку для ножей своими руками.