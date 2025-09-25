6 подарков, от которых советские девушки приходили в восторг, а современные недоумевают

Современные девушки вряд ли поймут советских женщин, которые больше всего радовались, когда мужья дарили им «дефицитные» вещи. Самыми роскошными считались часы «Чайка», тушь в тюбике, польские духи «Пани Валевска». Но были и варианты попроще, от которых все равно приходили в восторг. Novate.ru рассказывает, какие подарки в СССР ценились на вес золота, а сейчас вызвали бы лишь недоумение.
Подарок 1: Капроновые колготки и чулки
Капроновые колготки не изготавливала советская швейная промышленность. / Фото: bracatus.com
Мы привыкли самостоятельно покупать себе колготки, ведь они продаются на каждом углу и стоят не слишком дорого. Это обыденная вещь, которая вряд ли смогла бы сойти за хороший подарок (все равно, что носки презентовать). А вот в СССР отношение к ним было абсолютно другим. Так как советская швейная промышленность не могла изготавливать капрон, чулки и колготки ценились на вес золота. Женщинам приходилось покупать импортные модели, которые производили в Германии и Чехословакии, но их стоимость была баснословной – 15 рублей за пару. И если нам гораздо проще выбросить колготки, на которых пошла стрелка, и купить новые, то советские девушки старались максимально продлить им жизнь, аккуратно зашивая каждую дырочку. У некоторых женщин даже была дома специальная машинка для этих целей.
Лишним подтверждением того, что колготки были настоящей роскошью, была реакция зрителей на зарубежный фильм «Аэробика». В одной из сцен главная героиня травмируется во время выполнения упражнения и рвет колготки прямо на себе, чтобы обработать рану. В этот момент весь зал ахнул. Советская женщина никогда не смогла бы так поступить.
Поэтому если мужчина хотел угодить любимой женщине, ему достаточно был лишь купить и красиво запаковать несколько пар чулок или колготок. Искренняя радость и десяток благодарностей были гарантированы.
Подарок 2: Хрустальная посуда
Хрустальная посуда сейчас выглядит устарело. / Фото: evrookna-mos.ru
Наверняка вы обращали внимание, что наши мамы и бабушки предпочитают хранить хрусталь на самом видном, но при этом хорошо защищенном месте – в серванте со стеклянными дверцами. Особенно советские женщины радовались импортной посуды. Она не только была предметом гордости и признаком высокого статуса, но также передавалась по наследству, из поколения в поколение.
Интересно, что такому подарку в СССР радовались не только девушки, но и мужчины. Так, на производствах передовикам и ветеранам труда вместе с почетной грамотой обязательно вручали хрустальную вазу. В эпоху дефицита к такому подарку относились как к величайшему в мире сокровищу.
А вот у современных девушек посуда из хрусталя вряд ли вызвала бы восторг – скорее, отправилась бы на самую дальнюю полку кухонного шкафчика и пылилась бы много лет. Всевозможные конфетницы, салатницы из серии «дорого-богато» сейчас не актуальны – теперь на праздничный стол модно ставить минималистичную однотонную посуду. Поэтому, если у вас промелькнула мысль такого подарка, лучше сразу ее отбросьте.
Подарок 3: Натуральный меховой воротник
Меховой воротник часто перешивали с одной одежды на другую. / Фото: fb.ru
Пальто и шубы с воротниками из лисьего или соболиного меха в СССР стоили очень дорого. Именно поэтому женщины приноровились перешивать воротники с одной верхней одежды на другую – так можно было хотя бы ненадолго продлить актуальность вещи. В советское время женщинам, которым мужья дарили мех на воротник, очень сильно завидовали подруги и коллеги – такой подарок считался одним из самых дорогих.
А теперь представьте реакцию современной девушки на подобный презент. Сначала она бы удивилась, потом расстроилась и в конце набросилась бы на мужа с претензиями, почему он подарил ей не целую шубу, а всего лишь неказистый воротник.
Подарок 4: Отрез ткани на платье
Из подаренной ткани женщины шили себе наряды. / Фото: darudar.org
Возвращаясь к теме дефицита, стоит упомянуть, что с доступностью красивой и модной одежды также были проблемы. Чтобы не стоять в очередях и не быть похожими на других, девушки предпочитали выбирать в журнале понравившийся наряд и либо самостоятельно шить идентичную модель, либо обращаться в ателье. Качественная ткань ценилась очень высоко, поэтому одним из подарков, который входил в топ самых лучших, был, конечно, отрез подходящего материала.
Сегодня девушки редко шьют одежду на заказ, благо, ассортимент магазинов очень широк, а потому ткани, пусть даже итальянские или французские, вызывают лишь недоумение. Да, женщина может отправиться с отрезом в ателье, однако нет никакой гарантии, что подаренный супругом материал угодит ей. Мужчины выбирают цвет и саму ткань на свое усмотрение, а потому существует очень большой риск, что девушке подарок не понравится.
Подарок 5: Продукты
Индийский чай входил в топ самых желанных продуктов. / Фото: odnaminyta.com
Да, современные девушки часто говорят своим партнерам, что их нужно любить и кормить, однако вряд ли они ожидают в качестве подарка на День рождения продуктовый набор. А вот женщины в СССР радовались дефицитным товарам, как дети. Если вдруг супруг приносил на праздник палку сырокопченой колбасы, индийский чай «со слоном», головку сыра и растворимый кофе Pele, он сразу становился героем. Даже если продуктами нужно было делиться с гостями, которые пришли на торжество, все равно успех такого подарка был гарантирован.
Также популярностью пользовались шоколадные конфеты от фабрики Бабаева: «Кара Кум», «Мишка косолапый», «Белочка» – эти сладости обожали все без исключения девушки, поэтому подарок был беспроигрышным. Радовались и морепродуктам. Не устрицам, креветкам или мидиям, а обычным ракам и лещикам. Самые оригинальные мужчины дарили своим избранницам охапку рыбы, завернутой в газету, или ведро раков.
Сейчас девушки, скорее, оценят фруктовые или конфетные букеты. Однако сказать, что этот подарок вызовет бурю эмоций, нельзя. Через пару дней от презента не останется никакого следа, и в памяти он вряд ли отложится. Поэтому подобные букеты могут стать лишь дополнением к основному презенту, а вот самостоятельным подарком вряд ли будут.
Подарок 6: Вещи, сделанные своими руками
Мужчина мог сделать украшение своими руками. / Фото: paper-land.ru
Мужчины, которые не могли купить второй половинке дорогой подарок, выкручивались, как могли – мастерили предмет самостоятельно или обращались к друзьям, которые могли помочь осуществить задумку.
В ход шли тематические аппликации, панно, бумажные открытки. Если не получалось сделать подарок своими руками, отправлялись на рынок за сувениром. Популярностью пользовались вязаные варежки, жилет из овчины и другие теплые вещи. Женщины безумно радовались таким презентам – еще бы, в эпоху дефицита подобные вещи становились настоящим спасением.
Современные девушки так же могут оценить подарки, созданные их партнерами, но лишь в том случае, если вещи получатся действительно красивыми. Ювелирное украшение, портрет, изделия из природных материалов – все это займет почетное место в арсенале женщины. Однако если мужчина ограничиться бумажной открыткой или, например, фотоколлажом, девушка подумает, что любимый попросту экономит на ней.
Мужчины всегда хотят радовать своих вторых половинок и делают это по мере своих сил и возможностей. Вещи, которые сейчас мы можем купить в любом магазине, в советские времена были дефицитом, и мужчины очень сильно старались, чтобы все-таки найти их и подарить своим возлюбленным. И, возможно, женщины ценили эти усилия даже больше, чем сами подарки.
