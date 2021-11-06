5 рецептов домашнего мармелада, который понравится не только сладкоежкам

В мире так много разнообразных сладостей, что порой просто невозможно устоять перед некоторыми из них. Каждый раз, окидывая взглядом полки с разноцветными упаковками, руки сами собой тянутся к тем, что поярче и покрасивее. Но в большинстве своих случаев, за такими вот обёртками скрывается сплошное разочарование и выброшенные на ветер деньги. И чтобы в следующий раз избежать подобного, достаточно взять на заметку парочку оригинальных рецептов и приготовить, например, разноцветный, ароматный и невероятно вкусный мармелад, который однозначно понравится не только детям, а и взрослым.
1. Яблочный мармелад
Яблочный мармелад. \ Фото: google.ru.
Яблочный мармелад – классика жанра, которая придётся по вкусу сладкоежкам и даже тем, кто не особо испытывает любовь к сладостям. А приготовить столь полезное лакомство и вовсе не составит труда. Так что обязательно берите этот рецепт на заметку, он обязательно вам пригодится.
Ингредиенты:
• Яблоки - 1 кг;
• Сахар - 500 г;
• Лимонный сок - 1 ст. л;
Мармелад из яблок. \ Фото: yandex.uz.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть, обсушить, вырезать сердцевину;
• Кожуру не очищать;
• Нарезать дольками;
• Выложить в чашу мультиварки;
• Включить на 55 минут программу «Тушение»;
• После приготовления горячую массу перебить в пюре;
• Полученную массу отправить обратно в мультиварку и тушить ещё 40 минут;
• Затем добавить сахар и сок лимона, перемешать;
• Тушить ещё 1 час, изредка помешивая, чтобы масса не пристала ко дну;
• Чтобы понять готов мармелад или нет, капните горячую массу на холодную тарелку, если не растекается — значит готов;
• Готовую массу выложить в формочки;
• Отправить в холодильник до полного застывания.
2. Вишнёвый мармелад
Вишнёвый мармелад. \ Фото: sladkarnitsa.ru.
Как утверждают диетологи, мармелад – полезная сладость, позволить которую себе могут абсолютно все. Такое необычное разноцветное лакомство, посыпанное сахаром или сахарной пудрой, придётся по вкусу малышам, а также взрослым, что следят за своим здоровьем и фигурой.
Ингредиенты:
• Замороженная вишня - 1,5 стакана;
• Агар-агар - 1,5 ч. л;
• Сахар - 5 ст. л;
• Вода.
Мармелад из вишни в домашних условиях. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Размороженную вишню (без косточки) засыпать сахаром;
• Жидкость, получившуюся в процессе разморозки, можно не сливать;
• Измельчить получившуюся массу до состояния пюре;
• Его должно получиться 300 мл, если меньше — нужно долить необходимое количество воды;
• Добавить к ягодам агар-агар, размешать и дать желирующему компоненту набухнуть (примерно 20 минут)
• Смесь нагреть на маленьком огне до кипения, периодически помешивая;
• Затем вылить ягодное пюре в форму с бортиками либо в маленькие формочки (для льда или для конфет);
• Остудить и отправить в холодильник до полного застывания.
3. Мармелад из тыквы
Мармелад из тыквы. \ Фото: suseky.com.
Зачастую, мармелад готовят из привычных продуктов. Но, пожалуй, это одно из немногих блюд, приготовить которое можно практически из чего угодно. В данном случае и тыква не осталась без внимания.
Ингредиенты:
• Тыква - 500 г;
• Сахар - 120 г;
• Ванильный сахар - 10 г;
• Желатин - 2 ст. л.
Тыквенный мармелад в домашних условиях. \ Фото: takprosto.cc.
Способ приготовления:
• Тыкву очистить, нарезать кубиками;
• Запечь в духовке до мягкости при температуре 180 °С;
• После приготовить тыквенное пюре;
• Добавить сахар, ванильный сахар и желатин;
• Оставить на 15 минут;
• Получившуюся массу нагреть на небольшом огне до полного растворения сахара и желатина, но не кипятить;
• Перелить готовую массу в смазанную маслом форму;
• Остудить и отправить в холодильник до полного застывания.
4. Мармелад из сока
Мармелад из сока. \ Фото: google.com.
Мармелад из сока – самый простой и быстрый способ приготовления вкуснейшего лакомства. К тому же, здесь запросто можно использовать абсолютно любой сок, как с мякотью, так и без.
Ингредиенты:
• Сливовый (или любой другой сок) - 400 мл;
• Агар-агар - 1 ст. л;
• Сахар - 200 г.
Мармелад в домашних условиях. \ Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Агар-агар смешать с 300 мл сока;
• Дать разбухнуть около 30 минут;
• Влить в кастрюльку оставшиеся 100 мл сока;
• Добавить сахара;
• Довести до кипения и долить в эту жидкость сок с разбухшим агар-агаром;
• Постоянно помешивая, снова довести до кипения на маленьком огне;
• Снять, дать массе немного остыть, разлить по силиконовым формочкам;
• Когда остынет окончательно, можно поставить его в холодильник на несколько часов.
5. Цитрусовый мармелад
Цитрусовый мармелад. \ Фото: frufru.ru.
Апельсины, мандарины, грейпфруты и прочие цитрусовые идеально подойдут для приготовления домашнего мармелада. Такое лакомство понравится всем без исключения, а если вам хочется чего-то необычного, то вы можете приправить такой мармелад специями, например, корицей, разноцветными перцами, мускатным орехом или любыми другими по вкусу.
Ингредиенты:
• Апельсины - 5 шт.
• Сахар (с небольшой горкой) - 11 ст.л;
• Апельсиновая цедра - 1,5 ст. л;
• Яблочный пектин или порошок для желе на основе пектина - 1 пакетик.
Апельсиновый мармелад. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• В пектин добавить столовую ложку сахара, перемешать;
• Отжать из фруктов 400 миллилитров сока;
• Если получилось меньше, добавить воды до нужного объёма;
• Смешать сок с сахаром и цедрой, поставить на маленький огонь;
• Довести до кипения и кипятить три минуты;
• Затем добавить в горячую массу пектин и проварить ещё пять минут;
• Поместить в форму для застывания.
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