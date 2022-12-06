Ужины, которые не навредят фигуре

Давно доказано, что ужин является важным приемом пищи и пропускать его нельзя, даже если вы на диете. При этом желательно, чтобы он был легким и в то же время сытным. Мы собрали несколько идей, которые обязательно понравятся не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто любит вкусно поесть.
Рыба с гарниром из стручковой фасоли
Вам понадобятся: 150 г рыбы специи 1 лимон 200 г стручковой фасоли 1/2 ч. л. соли 20 г масла сливочного 1 ч. л. лимонного сока 2 ст. л. петрушки Приготовление: Рыбу промываем, а затем опускаем в кипящую подсоленную воду и варим на медленном огне 10–15 минут. В воду также можно добавить зелень и лимон. Фасоль промываем под струей воды, кладем в кастрюлю, солим и доводим до кипения. Крышкой закрывать не надо. После того как фасоль станет мягкой, откидываем ее на дуршлаг. Затем кладем в кастрюлю с холодной водой на несколько минут, чтобы она восстановила свои цвет и структуру. Сливаем воду и нагреваем фасоль перед подачей на стол на сковороде, чтобы выпарилась вся жидкость. Добавляем соль, перец, сливочное масло, петрушку и лимонный сок. Подаем на стол вместе с рыбой.
Перец, фаршированный творогом
Вам понадобятся: 5 небольших болгарских перцев 100 г сметаны 400 г творога щепотка соли 2 зубчика чеснока пучок свежей зелени (петрушка, укроп, кинза, майоран, базилик) перец 1/2 ч. л. тмина Приготовление: Чеснок натираем на терке. Зелень мелко рубим. Смешиваем с творогом и сметаной до густой массы. Затем набиваем перцы получившейся творожной смесью. Масса должна быть плотной. Кладем перцы на час в холодильник. При подаче оставляем перец в целом виде или разрезаем на две части.
Свекольный суп
Вам понадобятся: 4 свеклы 400 г краснокочанной капусты 400 г картофеля 1 луковица 200 мл молока (можно взять соевое) зелень 1 ст. л. кунжутного масла соль, перец Приготовление: Свеклу, лук и картофель чистим и нарезаем крупными кубиками. Капусту нарезаем крупно. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и варим около 15–20 минут до полной готовности овощей. Измельчаем суп в блендере до однородной консистенции, добавляем кунжутное масло и молоко, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Перед подачей можно посыпать рубленой зеленью и добавить соевых сливок по желанию.
Куриная грудка с овощами
Вам понадобятся: 1 куриная грудка 1/2 луковицы 1 морковь 1 лавровый лист соль, перец 2 помидора 1 огурец 1 болгарский перец листья салата лимонный сок Приготовление: Промываем грудку и снимаем с нее кожу. Кладем курицу в кастрюлю с водой так, чтобы вода полностью покрывала грудку. После кипения добавляем морковь, луковицу, соль, перец. Готовим 20–30 минут, а затем снимаем кастрюлю с огня. Бульон можно также использовать в пищу. Все ингредиенты для салата: помидоры, огурцы, болгарский перец, салатные листья — смешиваем вместе. Заправляем соком лимона.
Овощная запеканка
Вам понадобятся: 500 г брокколи 250 мл молока 4 яйца 1 зубчик чеснока 150 г сыра фета 2 ст. л. муки щепотка соли зелень Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Делим брокколи на мелкие соцветия и кладем в форму для выпечки. Смешиваем в отдельной посуде молоко, яйца, мелко натертую фету, чеснок, муку, зелень и заливаем смесь в форму. Выпекаем 40 минут.
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