Ужины, которые не навредят фигуре

Давно доказано, что ужин является важным приемом пищи и пропускать его нельзя, даже если вы на диете. При этом желательно, чтобы он был легким и в то же время сытным. Мы собрали несколько идей, которые обязательно понравятся не только тем, кто следит за фигурой, но и тем, кто любит вкусно поесть.











Рыба с гарниром из стручковой фасоли

Перец, фаршированный творогом

Свекольный суп

Куриная грудка с овощами

Овощная запеканка