Дизайнерские лайфхаки для загородного дома

Загородный дом — место, где можно смело воплощать самые смелые задумки, организовывая пространство так, как кажется удобно вам самим. Не обязательно следовать приведенным идеям полностью, можно почерпнуть какие-то моменты, и дополнить своими деталями.
Дом из цемента и бревен
Цветник из пластиковых труб
Клумба из телеги
Подвесная деревянная кровать
Кормушка для птиц из банок от кофе
Вертикальный цветник из старых паллет
Дачная мебель из металлических бочек
Оборудованное кострище с лавкой-навесом для дров
Мебель из бобин для кабеля
Детская площадка – песочница
Еще один вариант цветника из паллет
Настенные цветники из старых ящиков
Мебель из ящиков от фруктов
Полочка из досок и веревки
Вешалка из сучков
Цветочные горшки из старых покрышек
Умывальник из старой кадки
Шезлонг из бревен
Дорожки, вымощенные подручными материалами
Самодельная поливалка из пластиковых труб
