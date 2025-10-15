С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Дизайнерские лайфхаки для загородного дома

Загородный дом — место, где можно смело воплощать самые смелые задумки, организовывая пространство так, как кажется удобно вам самим. Не обязательно следовать приведенным идеям полностью, можно почерпнуть какие-то моменты, и дополнить своими деталями.

Дом из цемента и бревен



Цветник из пластиковых труб



Клумба из телеги



Подвесная деревянная кровать



Кормушка для птиц из банок от кофе



Вертикальный цветник из старых паллет



Дачная мебель из металлических бочек



Оборудованное кострище с лавкой-навесом для дров



Мебель из бобин для кабеля



Детская площадка – песочница



Еще один вариант цветника из паллет



Настенные цветники из старых ящиков



Мебель из ящиков от фруктов



Полочка из досок и веревки



Вешалка из сучков



Цветочные горшки из старых покрышек



Умывальник из старой кадки



Шезлонг из бревен



Дорожки, вымощенные подручными материалами



Самодельная поливалка из пластиковых труб



©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)


Ссылка на первоисточник
наверх