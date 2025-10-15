Дизайнерские лайфхаки для загородного дома

Загородный дом — место, где можно смело воплощать самые смелые задумки, организовывая пространство так, как кажется удобно вам самим. Не обязательно следовать приведенным идеям полностью, можно почерпнуть какие-то моменты, и дополнить своими деталями.



Дом из цемента и бревен







Цветник из пластиковых труб







Клумба из телеги







Подвесная деревянная кровать







Кормушка для птиц из банок от кофе







Вертикальный цветник из старых паллет







Дачная мебель из металлических бочек







Оборудованное кострище с лавкой-навесом для дров







Мебель из бобин для кабеля







Детская площадка – песочница







Еще один вариант цветника из паллет







Настенные цветники из старых ящиков







Мебель из ящиков от фруктов







Полочка из досок и веревки







Вешалка из сучков







Цветочные горшки из старых покрышек







Умывальник из старой кадки







Шезлонг из бревен







Дорожки, вымощенные подручными материалами







Самодельная поливалка из пластиковых труб







