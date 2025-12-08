Как правильно принимать гостей

Казалось бы, что может быть проще, чем позвать вечером друзей на небольшой банкет. Закупил провизии, прибрался, подобрал приятную музыку или вообще включил старый добрый фильм и принимай дорогих гостей. Если речь идет именно о неформальных посиделках давних приятелей, коллег или однокурсников, то вопросов нет.
Можно и без сервировки стола обойтись, да и без лишних любезностей.
Ну а в случае, если у вас важное событие (новоселье, юбилей, помолвка), и вы планируете пригласить старших родственников и малознакомых людей, то лучше знать все нюансы. Эксперт по этикету Ольга Свежакова в беседе с WomanHit перечислила важные правила, которые позволят организовать мероприятие без сучка и задоринки.
Сообщаем заранееИдеально, если вы пригласите гостей хотя бы за неделю до намеченной даты. Так и они успеют определиться, принимать ли приглашение, и вы будете иметь больше времени на подготовку и рассчитывать на определенное количество человек.
Все для комфорта гостейПредусмотрите места, где разместите одежду и обувь всех пришедших. Иначе рискуете создать неудобства. А вдруг кто-то явится в пальто люксового бренда, которое нужно вешать только на бархатные плечики? Если не позаботитесь о хранении, рискуете в конце вечеринки разгребать кучу-малу вещей в поисках чьего-то шарфика и выпавшего из кармана портмоне.
Положите на видное место в ванной гигиенические принадлежности и полотенца для рук. Да-да, как в дорогом отеле.
Никаких тапокНи в коем случае не предлагайте гостям переобуться. Эта советская привычка с современыми правилами этикета никак не вяжется.
Да, вы не ослышались, во многих случаях уместным будет вообще не просить гостей разуться. Ну а полы помоете на другой день.
Свежие комментарии