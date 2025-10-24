Почему не стоит делать цветочные клумбы из старых автомобильных шин

В России в каждом дворе, особенно построенного во времена Советского Союза, есть уникальный атрибут — цветочная клумба, изготовленная из старых автомобильных шин. В них выращивают цветы, лекарственные травы и ягоды. Вот только современные экологи уверяют, что делать это опасно! Давайте узнаем почему.

1. Когда появилась мода на грядки из покрышек

2. Интересные дачные идеи из шин

3. Введение запрета на подобные клумбы

4. Почему шины запретили использовать для клумб?

5. Как грядка из шины может навредить здоровью

..Пик популярности клумб из шин пришелся на 20 век.Мода на цветочные клумбы и мини-грядки из старых автомобильных шин зародилась в конце СССР. В те дефицитные времена выбрасывать вещи было не принято и всему находили применение. Советские садоводы нашли отличное применение старым шинам от авто — они стали из них изготавливать клумбы. Причем, их было настолько удобно делать, что вскоре все дворы были ими заполнены. Шины красиво укладывали, красили и даже вырезали фигуры — лебедей, чайные сервизы и сказочных персонажей. Пик популярности этого народного творчества пришелся на конец 20-го века. В это время покрышки стали превращаться в массовые отходы, которые сложно было куда-либо утилизировать.Каждый огородник придумывал свои варианты клумб из шин.У креативных огородников ни одна шина не пылилась в гараже. Из них они изготавливали самые разные грядки. К примеру, шина выворачивалась наизнанку ради получения оригинальной формы. А затем в нее сажали ампельные растения. Также шины подвешивались на веревки или прибивались к хозяйственным постройкам. Получалась клумба в морском стиле.Еще с помощью шины огородники регулировали высоту грядок — они клали одну шину на другую в зависимости от длины корней растения.Такую грядку можно было расположить даже на асфальте. И, наконец, из старых шин изготавливали компостные ящики. Во время нагревания растительные остатки быстро перегнивали, их даже не нужно было убирать — на следующий год клумбы была готова!В 2021 году шины запретили использовать в хозяйстве.Однако в 2021 году в России ввели запрет на использование старых шин для изготовление цветочных клумб. Более того, запрет коснулся и хозяйственных целей. Теперь на приусадебных участках шины для других целей тоже запрещены.А если дачники будут нарушать этот закон, то им необходимо будет оплатить штраф. Его максимальный размер составляет две тысячи рублей. А затем собственнику нужно будет в течение 12 месяцев избавиться от этой «красоты». Но если спустя установленный срок шины не утилизируются, то ему снова выпишут штраф. Но теперь его размер будет составлять три тысячи рублей. Хуже всего придется юридическим лица. Для них приготовлено более суровое наказание — штраф в виде 250 тысячи рублей.Шины относятся к четвертому классу опасности.Согласно двенадцатому разделу ГОСТа, автомобильные покрышки относятся к четвертому классу опасности, а значит использовать их в хозяйственных целях запрещено. После эксплуатации их необходимо правильно утилизировать. Если этого не сделать, то резиновые покрышки будут наносить вред природе и даже могут навредить здоровью. Современные экологи объясняют, что при нагревании от 30 градусов и выше шины начинают выделять вредные для человеческого здоровья вещества. А в летние месяцы под действием солнечных лучей такие клумбы нагреваются до более высоких цифр.В жаркую погоду шины выделяют токсины.Также шины запрещено сжигать — они с дымом будут выделять в воздух токсичные соединения. Поэтому для старых покрышек существуют специальные пункты приема, где уже специалисты перенаправляют их на более безопасную переработку. Также в большинстве российских городов есть шиномонтаж, который во время замены сезонной резины, принимается бесплатно старые шины.Продукты, выращенные в грядке из шины, есть вредно для здоровья.Под действием солнечных лучей клумба из шин начинает нагреваться и выделять в грунт токсичные соединения. Растения, которые находятся в такой земле, впитывают канцерогены. Огородник получает опасные для здоровья продукты. К примеру, выращенная клубника или лекарственные травы.Почва в такой клумбе обогащена токсичными веществами. А во время дождей они легко проникают за пределы шины, распространяясь по всему огороду.Шины могут выделять изопрен и бутадиен.Самыми опасными соединениями, которые могут загрязнить землю, считаются бутадиен и изопрен. Они могут вызвать аллергию, заболевания органов дыхания и кожи. Более того, сложная многокомпонентная резина, из которой изготавливают шины, разлагаются несколько сотен лет. И все это врем будут выделяться токсины.Считается, что если на участке находится большое количество клумб из шин, то плодородие почвы будет стремительно снижаться, поскольку мелкая резиновая пыль с вредными частицами нарушает экосистему.Сейчас шины можно бесплатно сдать в шиномонтаж.Интересный факт! Работа в сфере шинной промышленности считается одной из самой вредной. Сотрудники имеют высокий риск по развитию самых разных заболеваний органов дыхания. Это связано из-за постоянного контакта с парами вредных соединений.