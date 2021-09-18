Испанский художник, который мечтал о золоте и писал женские портреты в стиле «ню»

Творчество Игнасио Руис де Олано, отражающее традиции, обычаи и трудовые будни жителей страны Басков.
Биографии некоторых художников, оставивших в истории мирового искусства яркий след, бывают иногда полны «белых пятен». Их жизнеописания заключают лишь ключевые события и основные даты. Один из таких - Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано -художник из Испании, а точнее из страны Басков, который специализировался на «баскском костумбризме» и создал уникальную портретную галерею женских образов, в том числе и серию произведений в стиле «ню».
Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано (Ignacio Salvador Diaz Ruiz de Olano)(1860-1937) - испанский художник и педагог, яркий представитель алавской живописи. Родившись и прожив большую часть жизни в небольшом городишке Витории, что в стране Басков, всю свою творческую деятельность посвятил произведениям, отражающим традиции, обычаи и трудовые будни жителей родной провинции.
«Старость». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
К сожалению, талантливый портретист мало известен широкому кругу почитателей искусства. Сведений о художнике, творившем в конце 19 и начале 20 века, совсем мало, лишь сухие факты, да и те противоречащие друг другу. Увы, так сложилось, что картины живописца намного больше могут рассказать о нем самом, нежели его жизнеописание, дошедшее до наших дней.
«Портрет матери. Доменика Руис де Олано». (1906 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Начальное художественное образование получил в Школе искусств и ремесел в Витории. Проявив себя способным начинающим художником, продолжил учебу в Школе изящных искусств де ла Лотия в Барселоне. Для этой цели талантливому студенту мэрия родного городка выделила стипендию, что дало возможность Игнасио получать уроки у самого Эмилио Мартинеса.
Огромное желание в дальнейшем продолжить образование в одном из европейских городов побудило молодого человека обратиться вновь в мэрию города с прошением назначить ему стипендию. На этот раз, получив отказ, художник покидает страну Басков и отправляется по одной из версий в Париж, по иной - в Рим, где его следы на несколько лет затерялись. До сих пор достоверно не известно, где и как жил эти годы мастер.
«Проповедник». (1893год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Прошло немало времени и Игнасио Руис де Олано внезапно объявляется в своем родном городке, но теперь уже в качестве преподавателя. А все свое свободное время тратит на живопись, выполняя заказы горожан и иллюстрируя местный сатирический журнал. Помимо всего, художник, всегда стремящийся к популярности и славе, регулярно стал участвовать в различных конкурсах.
«Прачечная (Гладильщицы)». (1895 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Так в 1895 году представленная картина «Гладильщицы» была удостоена Бронзовой медали. И на продолжении десятка лет мастер систематически отсылал свои полотна на крупнейшую Национальную выставку страны, в надежде получить Золотую медаль. Но лишь в 1904 году Игнасио за полотно «Возвращение с паломничества» получит Поощрительную премию. Не теряя надежды на золото, в 1906 году он вновь участвует в конкурсе, предоставив полотна – «Зависть», «Портрет матери». Но, увы, снова неудача...
«Зависть». (1905 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Личная жизнь художника, покрытая тайной
«Жена художника». (1912 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
О личной жизни живописца известно и того меньше, да и то только благодаря творениям мастера. Женился Игнасио по всей видимости в начале 1912 года, судя с того, что первый портрет его жены - Марии Саенс де Зантегу датирован этим годом. И по всей вероятности в этом же году на свет появился их сын Рафаэль, так как на портрете, написанном в 1917 году, мальчишке достоверно пять лет.
«Сын художника Рафаэль Диас». (1917 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Художник в ипостаси педагога
Начиная с начала двадцатого столетия и до последних своих дней, Игнасио Диас Олано посвятил себя педагогике. Вначале он открыл свою частную студию в Витории, куда хлынули ученики. А немногим позже художник в стенах Школы искусств и ремесел, которую сам когда-то окончил, на протяжении 35 лет преподавал живопись юным дарованиям. Не одна сотня учеников Игнасио Диас Олано вышла из стен школы и разъехалась по всей баскской земле во все провинции.
Натюрморт с цветами. Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Учитель гордился «плодами своего труда». Одно дело быть самому творцом, иное - выпустить в свет целую плеяду художников, которые стали его продолжением.
В 76-летнем возрасте художник умер в своем родном городе.
И хотя при жизни мастера, персональных выставок было организованно всего лишь две, лучшие работы Диаса Олано легли в основу художественного наследия Страны Басков. В нынешнее время самые известные полотна собраны в Музее изящных искусств в родном городе художника - Витории.
Живопись, посвященная женским образам родной провинции
«Идиллия». (1924-25 г.г.)
«Отдыхающие жницы». (1905 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Пастушка». (1933 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Дочь рыбака». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Женщины с сетями для ловли лангустов». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Женщина в поле». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
http://funhere.ru/?p=18601
«Виолончелистка». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Портниха». (1902 - 1905 г.г.). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Предложение». (1905 год).
«Pucherete». (1892 год).
«Август». (1899 год).
«Прядильщицы и ткачихи». (1917 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Балерина». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Цыганка под подозрением». (1909-10 г.г.) Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
Обворожительные женские образы в стиле «ню»
«Обнаженная». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Обнаженная». (1895 год). Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
«Обнаженная». Автор: Сальвадор Диас Игнасио Руис де Олано.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии