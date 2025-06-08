6 пород собак, с которыми неопытным хозяевам будет трудно справиться

Завести собаку - это не просто действие, чтобы в доме было веселее, а ответственный шаг, к которому нужно подходить со всей серьёзностью. Особенно если будущий владелец питомца ранее не имел опыта, поэтому некоторые могут переоценить свои силы. Особенно если неправильно подойти к выбору породы пёсика, ведь далеко не все они легко поддаются дрессировке и имеют лёгкий дружелюбный характер.
1. Акита-ину
Красивая внешне - непростая по характеру. /Фото: rbc.ru
Несмотря на то, что внешность акита-ину привлекает многих людей, важно знать, что характер у этой собаки как раз довольно сложный. Выражается это в нескольких моментах: во-первых, они нуждаются в регулярных физических тренировках и больших затрат по времени и силам по дрессуре. Во-вторых, акита-ину тяжело идут на контакт, причём не только с другими людьми, а и с другими собаками. Поэтому если вы не уверены, что сумеете стать для этой сложной собаки не только другом, но и авторитетом, то с её выбором лучше повременить.
Важно знать: чистюлям с этой породой также будет сложно, так как раз в полгода она довольно сильно линяет.
2. Американский питбультерьер
Собака, которой неопытному владельцу будет трудно управлять. /Фото: krasivoe-foto.ru.
Американский питбультерьер - это порода, отличающая достаточно упрямым характером. Поэтому если с самого начала этот момент в дрессировке опустить, то управляемость собаки будет, мягко говоря, недостаточной. Поэтому неопытных владельцев американского питбультерьера он может банально не слушаться.
3. Английский бульдог
Бульдоги подвержены многим врождённым проблемам со здоровьем. /Фото: doggav.ru
Бульдоги довольно сильно изменились с годами - будучи изначально бойцовской породой, сегодня от этих их качеств мало что осталось. И это оказалось большой проблемой как для самих собак, так и для потенциальных владельцев. Сегодня английский бульдог не блещет крепким здоровьем, а множество болячек у них и вовсе имеют врожденный характер. К тому же, пёсик трудно справляется с жаркой погодой, физическими нагрузками и стрессовыми ситуациями. Поэтому заводить английского бульдога стоит тем, кто будет готов уделять много времени, сил и денег на уход за ним.
4. Бульмастиф
Массивная собака со сложным характером. /Фото: lapkins.ru
Эта порода отличается не самым маленьким весом, а ещё переменчивым и агрессивным характером - известно немало случаев их нападения даже на владельцев. Поэтому этой собакой нужно активно и серьёзно заниматься, уделять много времени дрессировке и воспитанию. К тому же, тем, кто уже имеет питомца, стоит отказаться от выбора этой породы, так как они редко способны ужиться с другими животными на одной территории.
5. Веймаранер
Дрессируется хорошо, но требует особых условий. /Фото: huntingdog.ru
Яркий пример охотничьей собаки, чья сущность подразумевает много активности и физической нагрузки. Поэтому она будет требовать к себе много внимания, а ещё места - лучше её заводить в загородном доме, а не в квартире. Кроме того, эта порода станет не лучшим выбором для тех, кто часто уезжает из дома: по информации редакции novate.ru, веймаранер сильно подвержен стрессу в случае разлуки с владельцем. Ещё нужно знать об этой породе - они плохо дружат с другими питомцами.
6. Далматин
Далматины не подходят для домоседов и семей с маленькими детьми. /Фото: ethnomir.ru
Несмотря на то, что у детей эта собака стала очень популярна благодаря мультфильмам, стоит подумать, прежде чем её заводить. Особенно, если ранее владелец-взрослый не имеет опыта в дрессировке собак. Далматины очень активные и нуждаются в регулярных физических нагрузках и социализации. Так что если вы любите посидеть дома, эта порода не подойдет, так как с ней приходится много гулять. К тому же, дети со взрослым псом из-за его размеров могут попросту не управиться.
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