Индийские железные дороги — один из наиболее популярных видов транспорта в Индии. В год железные дороги в Индии перевозят около 6-7 миллиардов людей и 350 миллионов тонн грузов, а их сеть охватывает практически каждый уголок этой страны. Это одна из самых больших и оживленных железнодорожных сетей в мире.



Фотограф агентства Navesh Chitrakar три месяца путешествовал по индийским железным дорогам, чтобы сделать этот репортаж.







В Индии ходят 9 000 пассажирских поездов, которые перевозят 20 миллионов человек каждый день. Вот один из них спешит не опоздать на поезд на вокзале в Мумбаи. Фотография сделана из вагона. Не сильно комфортно. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Гостиница для машинистов. Этот водит поезда уже более 40 лет. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Машинист показывает свою фотографию, когда 40 лет назад приступил к работе. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Диспетчерская. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Железные дороги в Индии начали свое развитие в 1853 году. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Локомотивы индийских железных дорогах не самые свежие и не блещут техническими наворотами. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Владельцем практически всей индустрии железнодорожных перевозок является государственная компания Indian Railways.



Железнодорожный вокзал Чхатрапати Шиваджи. Находится в нижнем Мумбаи, перед въездом в Колабу. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Между прочим, за прекрасную архитектуру в 2004 году здание вокзала Чхатрапати Шиваджи было признано ЮНЕСКО как объект «Всемирного наследия». (Кликабельно, 2040×1360 px). (Фото greenwood100):







Красивая архитектура некоторых вокзалов сильно контрастирует с элементами интерьера других станций. Например, вот так выглядит окошко с расписанием поездов на станции в штате Уттар-Прадеш. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Окошко железнодорожной кассы в штате Уттар-Прадеш. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Поездки на индийских железных дорогах часто носят экстремальный характер. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Вагоны внутри тоже не отличаются особым шиком. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







(Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







Особенности национальный перевозки велосипедов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







…и бидонов. (Фото Navesh Chitrakar | Reuters):







