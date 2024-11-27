Лучше чем Mercedes-Benz: кто и зачем уничтожил лучшие автомобили Советского Союза

История представительских автомобилей отечественного производства началась еще до Второй мировой войны. Первый «членовоз» собственной разработки появился в 1933 году благодаря специалистам завода «Красный путиловец». Это была машина Л-1, созданная на базе американского Buick-32-90. В 1942 году советские специалисты создадут небезызвестный ЗиС-101, наиболее известный по сталинской бронированной модификации ЗиС-115.
Ленинград-1 - первый советский лимузин представительского класса. /Фото: 5koleso.ru.
В 1958 году благодаря труду специалистов Завода имени Лихачёва на свет появился автомобиль представительского класса ЗиЛ-111. Выпускался он в трех вариантах, отличавшихся главным образом кузовами: седан, фаэтон и лимузин. Машина была произведена в количестве всего 112 экземпляров и предназначалась для использования высшими партийными руководителями, заменив собой другой известный советский представительский автомобиль ЗиС-110. Однако, к концу 1960-х годов 111-ый модельный ряд заметно устарел, в связи с чем специалистами все того же завода Лихачёва была начата работа над машиной нового поколения.
Собственно ЗиЛ-111. /Фото: sssr.club.
Ей стал ЗиЛ-114, первая модель которого появилась на свет уже в 1967 году. Наиболее радикальные изменения коснулись внешнего вида представительского лимузина, который закономерным образом «осовременили». На смену нежным плавным, скругленным формам 1950-х пришли строгие угловатые очертания, получившие максимальную популярность в начале 1970-х. Первые модели ЗиЛ-114 все еще обзавелись круглыми фарами, однако в дальнейшем они так же будут заменены на новомодную квадратную оптику.
ЗиЛ-114 первого поколения. /Фото: ru.pinterest.com.
Вдобавок к обновленному стилю ЗиЛ-114 стал обладателем представительного количества передовых систем и механизмов, бывших настоящими инновациями для своего времени. Например, стеклоподъемники лимузина были оснащены электронными приводами, все двери получили центральный замок с общей системой блокировки, а еще машину укомплектовали настоящим «чудом техники» 1960-х – кондиционером! Вдобавок к этому автомобиль получил атермальные стекла, благодаря которым солнечная погода практически не оказала какого-либо влияния на микроклимат салона транспортного средства. Изюминкой на торте стало откидное рулевое колесо для упрощения входа и выхода водителя из салона.
Второе поколение, 115-ая модель. /Фото: hdpic.club.
Модель первого поколения выпускалась исключительно в кузове лимузин и обладала габаритами 6305х2068х1540 мм при длине колесной базы в 3.88 метра. Масса автомобиля, не оснащенного бронированием, достигала 3.08 тонн. В движение новинка приводилась 300-сильным двигателем V8 модели ЗиЛ-114 с алюминиевым блоком цилиндров. На шоссе 4-дверный лимузин можно было разогнать до 190 км/ч. Трансмиссия у советского красавца была автоматической со всего 3 скоростями. По своим техническим характеристикам и оснащению советская машина имела много общего и была в целом сопоставима с такой известной представительской иномаркой как Mercedes-Benz W100. В начале 1980-х последняя станет одним из самых успешных лимузинов XX века.
ЗиЛ Раиса для Горбачёва. /Фото: fotokto.ru.
Хотя ЗиЛ-114 традиционно был выпущен в очень небольшом количестве – 113 экземпляров, история машины на них не закончилась. Так, в конце 1970-х и первой половине 1980-х на базе 114-го появилось сразу три рестайлинговые модели лимузинов и фаэтонов: ЗиЛ-115, ЗиЛ-41045 и ЗиЛ-41047. Отличались эти авто по большому счету только внешним видом: кузовом и оптикой. Таким образом линейка моделей ЗиЛ-114, по сути, стала последним отечественным представительским автомобилем, вплоть до появления в 2018 году российского Aurus Senat. Во второй половине 1980-х роскошные авто прямо уничтожались специальной комиссией по «борьбе с привилегиями». Производство 114-ых заглохло в те же 1980-е, хотя в как минимум один 114-ый третьего поколения в 2002 году собрали для Нурсултана Назарбаева. Впрочем, о том, что было под кузовом этой машины – ничего не известно. Несколько лимузинов сохранилось в качестве музейных экспонатов.
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