7 по-настоящему губительных моделей поведения бабушек в адрес внуков

Поскольку материнский инстинкт очень редко в полной мере формируется в человеке в 20 лет, он может разгуляться не на шутку в 50. Вот только очень часто в этом возрасте у вас имеются уже взрослые дети и маленькие внуки.

И возникает непреодолимое желание выставить себя самой хорошей и доброй бабушкой в глазах внуков на фоне строгих и вечно всё запрещающих родителей. И это достаточно губительно. Почему? Об этом расскажет материал.

1. Бабушки склоняют внуков к поеданию пищи, вызывающей серьезные заболевания

Желаете внуку короткой жизни?

Некоторые бабушки во время праздничных застолий (чаще всего новогодних) могут воскликнуть: «Ну как можно не дать ребенку тортик! Это же ребенок! Праздник же!» На первый взгляд, в кусочке торта/шоколадной конфете по поводу праздника нет ничего плохого. Но многие современные мамы, которые прекрасно осведомлены о принципах здорового питания, пытаются с самых ранних лет ограничивать на 100 процентов от вредных сладостей, поскольку пищевые привычки у человека вырабатываются в первые 5 лет жизни.

Таким образом, дети, которые с рождения незнакомы со вкусом низкокачественных быстрых углеводов (фабричные конфеты из молочного шоколада, торт с составом из 24 строк мелким шрифтом, сахарных булочек и т.

2. Бабушки считают, что ребенку нужно побольше отдыхать

п.), вырастая, просто не заинтересованы в употреблении данной пищи. Они больше любят фрукты, сухофрукты (сладости естественного происхождения). Поэтому даже одна порция низкосортной сладости для них будет равна по силе одной дозе наркотика для находящегося в длительном завязе наркомана.

Мама не права?

Еще одна фраза типичной бабушки, которая помнит СССР: «Зачем ты загоняешь его делать уроки? Пусть погуляет еще часик!» Конечно, бабушке хорошо быть доброй перед лицом внука. Вот только ответственные родители хотят выработать в своем ребенке силу воли, умение отвечать за свои поступки и понимание того факта, что за несделанное последует наказание, основы тайм-менеджмента. Делу время, потехе – час. Родителям важно выработать в ребенке методичность.

3. Бабушки считают, что внучки «наработаются потом, при муже»

Вот это бабушки пророчат внучкам в будущем, а пока пусть бездельничают на всю катушку...

Очень часто бабушки девочек восклицают своим детям: «Ну зачем ты заставляешь её...»? Мыть посуду/стирать/складывать вещи – нужное подчеркнуть. Далее бабушка времен СССР добавит: «Она же еще наработается по дому, когда замуж выйдет!» Если вас ментально стошнило от данной фразы – дайте краба, вы правильный родитель! Такие бабушки живут в плену патриархальных условностей и рабских заблуждений. А вот мамы, которые предлагают своим дочкам брать ответственность за минимальную работу по обслуживанию себя, напротив, воспитывают взрослого человека, который готовится к тому, чтобы быть самостоятельным в быту. А уход за потенциальным будущим мужем-бездельником тут вовсе не при чем. Современные детские психологи всего мира в унисон утверждают, что детей с ранних лет нужно приучать к разделению домашнего хозяйства. Например, в Китае ребенок буквально с двух лет приучен делать одно маленькое полезное дело по хозяйству: вымыть или вытереть чашку, принести что-то родителю, сложить парочку вещей.

4. Бабушки стремятся разрешить внуку запретное

Пока ты вроде как у нас, будем тебя покрывать во всем!

Все помнят культовый культовую французскую мелодраму «Бум», где главную героиню - девочку-подростка, которая отправилась на вечеринку, проходящую в позднее вечернее время в доме одного из отпрысков, - прикрывала бабушка (если быть ультраточным и верным канону – прабабушка). Бабушки очень часто хотят выглядеть в глазах внука добрее, чем мама, которая так часто запрещает всё, что якобы не подходит по возрасту. Например, приход домой после 22 часов. Бабушка хочет помочь внуку немного расслабиться, вот только мама прекрасно осознает, что гиперконтроль иногда может уберечь чадо от попадания в неприятные ситуации, особенно в том случае, если в подростковом возрасте поведение ребенка оставляет желать лучшего и имеет место знаменитый подростковый бунт без особых поводов.

5. Бабушки одержимы накормить внука молочкой вперемешку с горячей сдобой, вызывающей язву желудка

Ну покушай уже!

Бабушка может воскликнуть: «Брось эти гадкие чипсы с Е-добавками! Мы сейчас сметанничков/ печеньица купим, знаешь, как с кефирчиком вкусно и полезно?» Ежу понятно, что и то, и другое полезной пищей не назовёшь. Проблема в ином. Как и в случае с лекарствами, в зависимости от дозы любое съестное может быть полезным/нейтральным/убийственно вредным. Чипсы, разумеется, вредный продукт. Но вряд ли дитя будет кушать их ежедневно: у современных детей уже формируется понимание, что есть лакомство, а что - нормальная еда (речь сейчас, конечно, о детях, которых воспитывают, а не откупаются карманными деньгами, чтоб не мешали в соцсетях сидеть).

А вот если бабушка внедряет в сознание любимых внуков, что углеводно-жировой коллапс «печеньице с кефирчиком/молочком» - это полезный вариант полдника, то семье пора понемножку копить средства на посещение детского диетолога и борьбу с ожирением и, не дай Бог, сахарным диабетом. Итак, ставим жирный крест на идиллии советского босоногого детства под кодовым названием «Деревня, бабушка, горячие пироги, парное молоко».

6. Бабушки считают, что внуки должны спать больше, чем кошки

Пусть спит, #этожешкольница!

Ещё одно восклицание типичной бабушки из СССР: «Пусть ребёнок поспит подольше. У него же каникулы!!!» Не даром сегодня активно развивается такая отрасль научного знания, как сомнология - наука о сне. Разрушены такие вредоносные «мифы», как «выспаться впрок» (вот уж антинаучная утка!), «отоспаться на каникулах», «лечь пораньше на пару часов, чтобы завтра пораньше встать» и т.п. Любому человеку вне зависимости от возраста необходим режим и фиксированная продолжительность сна. Ребёнку школьного возраста 8-9 часов нормального сна вполне достаточно для восстановления сил. Передозировка объятьями Морфея чревата разбитостью, головной болью, а также нарушением пищевого режима. Конечно, если дитя на каникулах поспит на часок больше - не страшно, но поощрять валяние в постели до часу дня, а то и дольше - это что угодно, но только не любовь!

7. Бабушки не одобряют лимитированное количество карманных денег их внуков

Купи всё, что хочешь! Маме не говори!

Отношение к карманным деньгам ребенка часто вызывает негодование у бабушек. Когда родители выдают на неделю строго фиксированную сумму, они тем самым приучают чадо ко взрослой модели поведения (которая, кстати, НЕ СВОЙСТВЕННА многим взрослым), имитации планирования бюджета. Ребёнок может потратить всю сумму на чипсы и жвачки за один день, но в следующий раз уже, возможно, подумает о пропорциональном распределении суммы, чтобы и в пятницу можно было съесть мороженое. Бабушка, которая никогда не оставит любимого внука в беде и всегда подкинет экстра-деньжат, напротив, культивирует в ребёнке инфантильность и безответственность в обращении с деньгами. Иными словами, благими намерениями вымощена дорога в ад…