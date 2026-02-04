4 лайфхака для простой готовки

Проводите на кухне много времени, но постоянно сталкиваетесь с какими-то неприятностями? То суп пересолили, то котлеты получились сухими…Ошибки в готовке – это нормально. Но если знать полезные лайфхаки, половины из них получится избежать. Мы делимся в статье некоторыми из них.



Лайфхак 1: Варите яйца с содой

Лайфхак 2: Маринуйте мясо в минеральной воде

Лайфхак 3: Добавляйте в тесто для блинов крахмал

Лайфхак 4: Готовьте фарш с картофелем

Лайфхак 5: Добавляйте рис в пересоленный суп

Добавьте соду в кипящую воду.Варите яйца и не знаете, легко очистите их от скорлупы или снимите ее вместе с половиной белка? Нам это знакомо. Рекомендуем не играть в русскую рулетку, а с самого начала добавлять в кастрюлю с водой ингредиент, который позволит почистить яйцо меньше, чем за минуту. Речь идет о соде.Благодаря тому, что она повышает рН воды и делает среду щелочной, белок меньше прилипает к внутренней части скорлупы. Особенно этот лайфхак актуален, если вы варите свежие яйца, которые всегда чистятся с трудом. Не переживайте, что сода проникнет внутрь яйца и как-то изменит его вкус – она воздействует лишь на поверхность скорлупы. Если вы варите яйца в маленькой кастрюле, добавьте четверть чайной ложки, если в больший – половину чайной ложки.Важно заранее достать яйца из холодильника и класть их не в кипящую, а в холодную воду, чтобы избежать резкого перепада температур. В этом случае вероятность того, что они треснут в процессе варки, снизится до минимума.Добавьте минералку в кастрюлю с мясом и луком.Если вам попался кусок жесткого мяса, и вы боитесь, что приготовите подошву вместо нежного, сочного блюда, значит, нужно правильно его замариновать. Обычно для этих целей используют уксус, лук и даже киви, но мы предлагаем другое решение, которое работает мягче и надежнее.Речь идет о газированной минеральной воде.Углекислый газ, который содержится в пузырьках, проникает в волокна продукта, разрушает жесткие соединения и смягчает мясо. При этом его вкус никак не меняется и остается натуральным. Особенно хорошо газировка работает с говядиной и бараниной – разновидностями мяса, которые нуждаются в длительном мариновании.Положите кусочки в глубокую миску, залейте их минеральной водой (важно, чтобы она полностью покрыла мясо), добавьте любимые специи и несколько луковиц, порезанных колечками. Оставьте мясо мариноваться на один час, после чего приступайте к приготовлению. Можете пожарить его на сковороде, на костре, на гриле или запечь в духовке. В любом случае будет вкусно.Замените часть муки крахмаломА вот этот секрет сейчас особенно актуален, ведь Масленица в самом разгаре. Приготовление блинов – настоящий творческий процесс, у которого есть масса тонкостей и нюансов. Если немного отклониться от указанных пропорций, есть шанс, что не только первый блин будет комом, но и все остальные тоже. Впрочем, есть один ингредиент, который точно не будет лишним в тесте – крахмал.Он приходит на помощь в том случае, если ваши блины плохо переворачиваются, постоянно рвутся и получаются совсем не такими, как вы задумывали изначально. Крахмал выполняет роль загустителя. Если вы замените им часть муки в рецепте, то получите тонкие, но крепкие блины. Благодаря своей эластичности, они идеально подойдут для фарширования любыми начинками, начиная от творога, и заканчивая курицей с грибами.Картофель лучше натирать на мелкой терке.Сухие, жесткие котлеты – это, порой, не исключение из правил, а закономерность, даже если вы пользуетесь проверенным рецептом. Обычно для сочности в фарш добавляют хлеб, размоченный в молоке, но это не единственный вариант.Если вы придерживаетесь правильного питания, сидите на диете или просто не любите «хлебные» котлеты, замените его сочными овощами. Отличный вариант – картофель. Он прекрасно удерживает влагу, делает готовое блюдо мягким и нежным. Благодаря крахмалу, который выделяется из картофеля, все ингредиенты «связываются» между собой, и котлеты не разваливаются на сковороде в процессе жарки.Все, что вам нужно сделать – очистить картофель от кожуры, натереть на мелкой терке, слегка отжать, чтобы убрать лишнюю влагу, и добавить к фаршу. Одного крупного плода будет достаточно, чтобы не перебить вкус мяса, но, одновременно с этим, сделать его более сочным. Лучше всего использовать картофель для сухого фарша, например, куриного или индюшиного.Положите рис в мешочек и окуните его в бульонПересолили суп так сильно, что единственное желание – вылить его в раковину и начать готовить заново? Спешим успокоить: не вы первая, не вы последняя. Эту ошибку часто допускают даже опытные хозяйки, не говоря уже о новичках в кулинарии. Конечно, в кастрюлю можно добавить воды, чтобы спасти ситуацию, но вкус супа в этом случае будет окончательно испорчен. Он потеряет свою насыщенность, станет полупрозрачным и неаппетитным. Так что же делать?Попробуйте добавить в пересоленное блюдо обычный рис. Он будет действовать как природный абсорбент, благодаря своей способности впитывать излишки соли. Возьмите маленький мешочек или сделайте его из марли, насыпьте несколько столовых ложек риса и опустите в кастрюлю на 10 минут. По истечении времени достаньте и оцените вкус супа. Если все еще чувствуете излишки соли, повторите процедуру, но уже с новой порцией риса.В отличие от картофеля, который тоже часто используют для спасения пересоленных блюд, рис действует быстро, равномерно и аккуратно. Он не меняет вкус супа, не влияет на его прозрачность. Главное – не передержать крупу, иначе она разварится и начнет отдавать свой крахмал.