Дефицитные продукты СССР: Как «доставали» колбасу, где объедались осетриной и зачем перемешивали чай

Любимые колбасы – как их делали. Всем ли хватало мясных деликатесов

Изобилия нет, зато просторно./Фото: ejin.ru

Почему картошка и морковь закупались на год и хранились в городских погребах, а за экзотическими фруктами выстраивались очереди

Самый шоколадный шоколад, индийский чай советского развеса – приходилось ли их «доставать»

Настоящий индийский чай бывает только со слоном./Фото: tea-terra.ru

Молоко, которое скисало, вкусный творог, настоящая сметана – на всех ли хватало простой молочки

В правильном магазине все свежее и его много./Фото: content.choiz.me

Как и где доставали продукты к праздничному столу

Особые продукты не только выглядели роскошно, но и съедались с наслаждением./Фото: nash-krasnokutsk.com