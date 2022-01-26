Невеста не явилась на фотосессию с женихом, но парень не растерялся

Предсвадебная фотосессия.
Бывает так, что невеста берет на себя слишком много ответственности и старается сделать все максимально приближенно к тому, как она представляет себе идеальную свадьбу. Бывает также и то, что дела затягивают ее так, что она забывает обо всем на свете. Но что делать жениху, если занятая невеста забыла про предсвадебную фотосессию?
Жених не растерялся, когда невеста не прибыла на встречу.
Именно в такую ситуацию попал пользователь Reddit, зарегистрированный под ником Дошински (Doshinski). Как рассказал парень, невеста была так занята, что просто не нашла ни времени, ни возможности явиться на собственную предсвадебную фотосессию. Но надо признать, ее вины в этом не было - она просто не знала, что эта фотосессия запланирована!
Раз уж фотограф заказан, фотосессии быть!
"Мы решили, что прежде чем организовывать саму свадебную фотосессию, надо лично посетить те места, где будут происходить съемки, чтобы выяснить, нравятся ли они нам или нет. В конце концов, в день свадьбы все должно пройти как по маслу, - пишет Дошински. Но дело в том, что жених решил устроить своей невесте сюрприз и организовал еще одну фотосессию - чего ж ехать зазря в красивые места, если можно сфотографироваться там вместе с любимой.
Жених с шафером доказали, что место для фотосъемки действительно отличное.
"Она думала, что мы просто будем осматривать местность, - пишет Дошински. - Мне, наверное, следовало бы сказать ей заранее, что будет настоящая фотосессия." Но, к счастью, парня выручил будущий шафер на их свадьбе. Фотограф рассказал, какие обычно позы принимают на свадебных фотографиях, так что жених с шафером опробовали почти все их - по крайней мере, те, что исключают поцелуи. В общем, действительно, места они выбрали отличные, и парочка в день свадьбы будет выглядеть наверняка очень романтично. По крайней мере, фотографии жениха с шафером вышли такими убедительными, что многие комментаторы посоветовали невесте поторопиться со свадьбой, "а то жениха уведут несознательные друзья."
Невеста не знала о сюрпризе, зато теперь о нем знает весь Интернет!
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