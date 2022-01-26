Невеста не явилась на фотосессию с женихом, но парень не растерялся

Предсвадебная фотосессия.

Жених не растерялся, когда невеста не прибыла на встречу.

Раз уж фотограф заказан, фотосессии быть!

Жених с шафером доказали, что место для фотосъемки действительно отличное.

Невеста не знала о сюрпризе, зато теперь о нем знает весь Интернет!