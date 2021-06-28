Забавные топиарии для участка

Эти сочные топиарии — результат многолетнего терпения, знаний и мастерской работы волонтеров Ботанического сада в Сан Диего.

Однако немаловажно также теплая погода и правильный полив, они играют огромную роль в совершенстве этих топиариев. Глиняные маски на топиариях созданы по реальным лицам людей, которые когда-то были членами садоводческого общества и садоводов. Они похожие на живые скульптуры и так восхитительны. Изначально топиарии были покрыты плющом, но когда тенденция изменилась, то руководство сада решили попробовать суккуленты.



















