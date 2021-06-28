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Забавные топиарии для участка

Эти сочные топиарии — результат многолетнего терпения, знаний и мастерской работы волонтеров Ботанического сада в Сан Диего.
Однако немаловажно также теплая погода и правильный полив, они играют огромную роль в совершенстве этих топиариев. Глиняные маски на топиариях созданы по реальным лицам людей, которые когда-то были членами садоводческого общества и садоводов. Они похожие на живые скульптуры и так восхитительны. Изначально топиарии были покрыты плющом, но когда тенденция изменилась, то руководство сада решили попробовать суккуленты.

Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка

Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка
Забавные топиарии для участка

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идеиТопиарий
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