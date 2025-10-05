Неудобная правда о курении

Чушь табачья!
Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии — Табачного Листа и Чистого Воздуха.
Опасно ли курение для здоровья?
Самое смешное, что пока точно никто не смог ни стопроцентно подтвердить, что курить опасно, ни опровергнуть эту идею.
Достоверно известно, что у заядлых курильщиков уменьшается рабочий объем легких, при нагрузке пульс увеличивается сильнее, а одышка появляется быстрее, чем у некурящих. Точно, что у курильщиков усилен метаболизм, поэтому они хуже набирают вес и быстрее его теряют. Насколько же опасны для жизни эти изменения, судить пока не представляется возможным. Потому что, как только дело начинает касаться никотиновой зависимости, и у ученых, и у статистиков опускаются руки. Да, до 70% умирающих от рака легких — курильщики, либо бросившие курить. Но если взять основной возрастно-социально-половой срез таких умерших, то выясняется, что он так и так на 70% состоит из бывших или настоящих курильщиков.
Да, одышка при подъеме на пятый этаж — это нехорошо. Но зато курильщики на 15% быстрее решают задачи тестов на интеллектуальный коэффициент. И в два раза реже умирают от сахарного диабета.
Да, у курящих беременных дети чаще рождаются с нехваткой веса. Зато у курильщиц на 50% реже встречается опасная предродовая преэклампсия, и на треть снижается число случаев токсикоза. Эмфизема легких встречается у курильщиков в два раза чаще, зато Альцгеймер — в три раза реже, равно как и болезнь Паркинсона.
Вот — официальная медицина бьет в гонг победы — все! Стопроцентно выяснено, что курильщики больше рискуют стать жертвами обморожения — их ткани хуже сопротивляются холоду. Доказано, проверено, в сейф! Давайте бороться с вредной привычкой! Но тут подползает доклад Британской медицинской академии о резком снижении числа язвенных колитов у курящих по сравнению с некурящими — нет, ну что за подлость такая… Сводные данные в очередной раз показывают: статистика — наука лживая, неточная и безумная. Но куда хуже получается, когда эту статистику вдруг приводят в порядок. Диким скандалом закончилось в 1993 году появление медицинского рапорта Австралийского статистического бюро о состоянии здоровья населения континента в 1989-1990 годах. Тут еще нужно учесть, что в Австралии с ее централизованной системой лечебных центров и медицинского страхования любые статистические исследования выглядят куда убедительнее и масштабнее, чем данные европейских и американских центров.
«Как прожить долго? Мой рецепт таков: 5-6 сигар в день. З-4 порции виски. И никакой физкультуры!»
Уинстон Черчилль
Так вот, согласно этому рапорту, здоровье австралийских курильщиков в общем и целом было лучше, чем здоровье некурящих или бросивших курить. Атеросклеротические заболевания и онкология — два основных пугала в деле борьбы с курением — показали весьма скромные результаты у тех, кто по их показаниям не выпускает курительных палочек изо рта, по сравнению с их некурящими согражданами. Если учесть, какое количество средств антиникотиновые лоббисты как раз в то время успели выкачать из государственных карманов на свою великую борьбу, то за такие рапорты их составителей стоило бы скормить акулам, резвящимся в прибрежных водах Сиднея…
По сравнению с этой бомбой можно было даже не обращать внимания на традиционно отвратительные результаты Греции (самый высокий процент курильщиков в Европе и одновременно самый низкий уровень онкологии и заболеваний системы кровообращения). Что эта Греция — в конце концов у них там солнце, вино, горный воздух, народные пляски.
Как работает никотин
В табаке содержится алкалоид никотин. При сгорании табака некоторая часть никотина попадает вместе с дымом в организм через легкие и слизистые оболочки. После чего вместе с кровью никотин разносится ко всем органам и начинает проникать в клетки тканей. На самом деле попасть в нашу клетку не так-то просто — фейс-контроль на входе посерьезней будет, чем в самом элитном клубе, и гостям вне списка там ловить особо нечего. Но никотину повезло. Часть рецепторов клетки, рассчитанная на то, чтобы обеспечивать беспрепятственный доступ внутрь естественному ферменту нашего организма — ацетилхолину, воспринимает никотин как одну из форм этого фермента. И широко распахивает двери. Действий, которые никотин оказывает на организм, очень много.
Он учащает сердцебиение, сужает кровеносные сосуды (и в то же время способствует их росту), вступает в тесное взаимодействие с нейронами головного мозга, стимулирует выработку фермента удовольствия дофамина — внутри нас не остается практически ни одной сферы, куда бы никотин не сунул свой нос. Но при этом никаких слишком бурных изменений в нас не происходит. В отличие от алкоголя, к примеру, никотин ведет себя вполне скромно, весьма быстро встраивается в общий рабочий процесс обмена веществ и приходится столь по нраву нашему организму, что тот, быстро оправившись после первой рвоты и головокружения, начинает требовать все новые и новые порции этого вещества, считая его отныне законной частью собственной системы.
День страшного суда
Сейчас головы пока не рубят, но, видимо, все к тому и идет. Шестнадцать лет назад крупнейшие табачные компании США уже признали свое обязательство выплатить 46 штатам $206 000 000, чтобы покрыть расходы на медицинские страховки курильщиков. Страховые компании долго плясали победные танцы. Еще бы, под «никотиновую амнистию» попало большинство существующих заболеваний — достаточно было пациенту указать, что он курильщик, и счета на его лечение пересылались центрам по распределению табачных дотаций. Учитывая, что продукция табачников и так облагается грандиозными налогами, а сами компании еще регулярно выплачивают многомиллионные суммы по искам частных «пострадавших», казалось бы, можно удовлетвориться и такой контрибуцией. Не тут-то было.
В январе 2014 года Министерство юстиции США и пять крупнейших табачных компаний Philip Morris USA, Reynolds American, British American Tobacco, Liggett Group и Lorillard Tobacco после 15 лет судебного разбирательства достигли соглашения. Изначально Минюст требовал взыскать с производителей сигарет 280 млрд долларов по обвинению в том, что пятьдесят лет назад они участвовали в преступном сговоре, скрывая от общественности, что курение вызывает зависимость, а вдыхаемый дым опасен, и утверждая, что «легкие» сигареты менее вредны. В итоге табачные компании были признаны виновными в обмане потребителей, однако штраф в кругленькую сумму им простили, заставив лишь публично признаться в содеянном. Если бы Министерство юстиций настояло на выплате, то эти гиганты промышленности попросту бы обанкротились.
Почему табака так боятся?
Идущие на борьбу с курением деньги, которые отгрызаются из табачных компаний и выдаиваются из государственных бюджетов, — это суммы с большим количеством нулей. Неудивительно, что подобный золотой блеск привлекает к себе так много пламенных борцов, гневных ораторов и страстных радетелей за счастье человечества. Люди всегда будут платить двум типам граждан, это еще царственный философ Марк Аврелий сказал: «Тем, кто их развлекает, и тем, кто их пугает».
Конечно, у развлекательного шоу-бизнеса масштабы все равно покрупнее, но дело «пугателей» также вполне себе процветает.
Сотни фондов благополучно прикарманивают табачные миллионы, подкармливая врачей и журналистов, политиков и общественных деятелей. Конечно, можно еще сражаться с абортами, с электростанциями, с генетически модифицированными продуктами, с дур-ной экологией, с кризисом перепроизводства, с автомобилестроением… Но в большинстве этих случаев на стороне «порока» обычно стоят слишком мощные силы, которые пока еще вполне успешно сопротивляются подобным атакам. Попробуй задень как следует те же генно-модифицированные продукты — против тебя восстанет половина всех фермеров США, дураков нет с такими быками бодаться. А табачные компании оказались достаточно жирными и аппетитными, но одновременно и слишком слабыми. Ату их, ату!
Успехи в деле борьбы с бесовским зельем потрясают воображение — бастионы падают за бастионами. Курильщиков обвесили красными флажками со всех сторон, некурящим вдолбили, что те, с дымящимися штуками во рту, покушаются на вашу жизнь и свободу. Они обкуривают ваших детей, и те вырастут тупыми уродами, они лишают мужчин половой силы, они сглазили ваших коров и танцуют голыми на Лысой горе!.. В общем, старые рецепты по-прежнему хорошо работают.
Убедить современного некурящего в том, что человек с сигаретой в другом конце ресторана не причиняет ему ровным счетом никакого вреда — это все равно что лет пятьсот назад попытаться рассказать благочестивому обывателю Кельна про то, что ведьмы на самом деле не сквашивают молоко и не портят детей в материнской утробе.
Самый странный яд на свете
Никотин кипит при температуре 140-145°С, растворяется в воде, эфире и алкоголе, является весьма сильным ядом. Капля никотина в несколько сантиграммов убивает лошадь. Это чистая правда. Но вот собаке требуется уже две-три капли, а если взять козу или овцу, то эти животные спокойно выпьют и по десять капель, даже не мекнув. Амебы вообще могут прекрасно существовать, резвясь в однопроцентном растворе никотина, а вот туберкулезная палочка почему-то мгновенно отбрасывает копыта (или что у нее там еще есть) даже при наличии ничтожного количества этого алкалоида в окружающей среде (именно поэтому опытные врачи туберкулезных санаториев украдкой предлагают своим пациентам не торопиться бросать курить, а поначалу вылечиться).
«Бросить курить проще простого, я сам сто раз это проделывал»
Марк Твен
Если некурящий человек съест двадцать сигарет, он либо скончается, либо навеки повредится в уме, зато шизофреникам курение помогает блокировать приступы безумия — никотин оказывает благотворное воздействие на работу их нейронов. Пиявка, которую использовали для высасывания крови курильщика, живет в среднем на 20% дольше, чем ее «некурящие» сверстницы, зато если человек с подсаженной пиявкой будет в это время курить, то зверюшка очень быстро скончается в страшных судорогах.
6 надежных способов снизить вред от курения
Не выкуривай больше половины сигареты
Лучше сразу прикури следующую, выбросив окурок, потемневший фильтр которого уже плохо справляется с поглощением вредных веществ.
Не кури натощак
Даже если ты принадлежишь к тем творческим личностям, которые, разлепив утром глаза, сразу начинают слабой рукой нашаривать на тумбочке курительные принадлежности — подготовь с вечера тумбочку так, чтобы рука наткнулась первым делом на какой-нибудь йогурт или фрукт. Изнасилуй себя — съешь их. Теперь можешь курить с сознанием выполненного долга.
Ешь яблоки
Если бы каждую выкуренную сигарету ты мог бы компенсировать съеденной в тот же день половинкой яблока, то вред от курения в твоем случае был бы минимизирован — содержащиеся в яблоке вещества помогли бы твоему организму восстановить баланс микроэлементов и снизить риск от воздействия канцерогенов. Но, конечно, столько яблок ты в себя не впихнешь. Так что просто ешь, сколько влезет.
Не засовывай сигарету в рот
Дым будет вдыхаться даже если ты просто прижмешь фильтр к почти сомкнутым губам. Просто его будет меньше. Поначалу будет непривычно курить именно так, но чем хорошо быть курильщиком — так это тем, что ты ко всему очень быстро привыкаешь.
Больше дыши свежим воздухом и двигайся
Лучше выкурить двадцать сигарет и совершить часовую пробежку по парку, чем не выкурить ни одной и весь день просидеть в душной комнате. Если угрызения совести заставляют тебя проводить в спортзале на двадцать минут дольше и спать с открытым окном — значит, твое курение не столь уж и вредоносно в общем и целом.
Не грызи себя, не терзай себя, не пугай себя раком и эмфиземой
Уж если куришь, то делай это с удовольствием и чистым сердцем. Страхи, нервозность и ипохондрия сами часто становятся причинами серьезных заболеваний, и не только нервных. Многие специалисты уверены, что вечно ожидая худшего и терзаясь тревогами можно спровоцировать у себя развитие онкологических заболеваний.
Гонения на зелье
Мэр Нью-Йорка — розовый беспомощный младенец по сравнению с настоящими противниками курения.
1515
Инквизиция Испании объявляет войну «бесовскому зелью язычников, пускаемому дымом изо рта и делающему людей на дьяволов похожими». Экспорт табака в Испанию и Португалию запрещен, нарушившие этот запрет подвергаются порке плетьми.
1525
В Португалии курильщиков отлучают от церкви.
1530
В Англии за курение вводится смертная казнь. Закон, правда, просуществовал меньше года.
1550-1690
В России курящим чертову траву вырывают ноздри. Исключение делается лишь для иноземцев, и то им разрешается предаваться пороку лишь в местах, отведенных для их проживания.
1650-1750
В Китае за употребление или хранение табака полагается смертная казнь через обезглавливание.
источник
