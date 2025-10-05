Неудобная правда о курении

Чушь табачья!

Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии — Табачного Листа и Чистого Воздуха.







Опасно ли курение для здоровья?

Самое смешное, что пока точно никто не смог ни стопроцентно подтвердить, что курить опасно, ни опровергнуть эту идею.

6 надежных способов снизить вред от курения