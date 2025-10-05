С нами не соску...
Неудобная правда о курении

Чушь табачья!
Ты куришь? Впрочем, неважно. Ты все равно на той либо на другой стороне баррикад. Ибо этот мир уже давно раздираем войной, в которой сражаются две армии — Табачного Листа и Чистого Воздуха.

Неудобная правда о курении

Опасно ли курение для здоровья?
Самое смешное, что пока точно никто не смог ни стопроцентно подтвердить, что курить опасно, ни опровергнуть эту идею.

Ни научно, ни статистически.

Достоверно известно, что у заядлых курильщиков уменьшается рабочий объем легких, при нагрузке пульс увеличивается сильнее, а одышка появляется быстрее, чем у некурящих. Точно, что у курильщиков усилен метаболизм, поэтому они хуже набирают вес и быстрее его теряют. Насколько же опасны для жизни эти изменения, судить пока не представляется возможным. Потому что, как только дело начинает касаться никотиновой зависимости, и у ученых, и у статистиков опускаются руки. Да, до 70% умирающих от рака легких — курильщики, либо бросившие курить. Но если взять основной возрастно-социально-половой срез таких умерших, то выясняется, что он так и так на 70% состоит из бывших или настоящих курильщиков.

Да, одышка при подъеме на пятый этаж — это нехорошо. Но зато курильщики на 15% быстрее решают задачи тестов на интеллектуальный коэффициент. И в два раза реже умирают от сахарного диабета.

Неудобная правда о курении

Да, у курящих беременных дети чаще рождаются с нехваткой веса. Зато у курильщиц на 50% реже встречается опасная предродовая преэклампсия, и на треть снижается число случаев токсикоза. Эмфизема легких встречается у курильщиков в два раза чаще, зато Альцгеймер — в три раза реже, равно как и болезнь Паркинсона.


Вот — официальная медицина бьет в гонг победы — все! Стопроцентно выяснено, что курильщики больше рискуют стать жертвами обморожения — их ткани хуже сопротивляются холоду. Доказано, проверено, в сейф! Давайте бороться с вредной привычкой! Но тут подползает доклад Британской медицинской академии о резком снижении числа язвенных колитов у курящих по сравнению с некурящими — нет, ну что за подлость такая… Сводные данные в очередной раз показывают: статистика — наука лживая, неточная и безумная. Но куда хуже получается, когда эту статистику вдруг приводят в порядок. Диким скандалом закончилось в 1993 году появление медицинского рапорта Австралийского статистического бюро о состоянии здоровья населения континента в 1989-1990 годах. Тут еще нужно учесть, что в Австралии с ее централизованной системой лечебных центров и медицинского страхования любые статистические исследования выглядят куда убедительнее и масштабнее, чем данные европейских и американских центров.

Неудобная правда о курении

«Как прожить долго? Мой рецепт таков: 5-6 сигар в день. З-4 порции виски. И никакой физкультуры!»

Уинстон Черчилль

Неудобная правда о курении

Так вот, согласно этому рапорту, здоровье австралийских курильщиков в общем и целом было лучше, чем здоровье некурящих или бросивших курить. Атеросклеротические заболевания и онкология — два основных пугала в деле борьбы с курением — показали весьма скромные результаты у тех, кто по их показаниям не выпускает курительных палочек изо рта, по сравнению с их некурящими согражданами. Если учесть, какое количество средств антиникотиновые лоббисты как раз в то время успели выкачать из государственных карманов на свою великую борьбу, то за такие рапорты их составителей стоило бы скормить акулам, резвящимся в прибрежных водах Сиднея…

По сравнению с этой бомбой можно было даже не обращать внимания на традиционно отвратительные результаты Греции (самый высокий процент курильщиков в Европе и одновременно самый низкий уровень онкологии и заболеваний системы кровообращения). Что эта Греция — в конце концов у них там солнце, вино, горный воздух, народные пляски.

Неудобная правда о курении

Как работает никотин

В табаке содержится алкалоид никотин. При сгорании табака некоторая часть никотина попадает вместе с дымом в организм через легкие и слизистые оболочки. После чего вместе с кровью никотин разносится ко всем органам и начинает проникать в клетки тканей. На самом деле попасть в нашу клетку не так-то просто — фейс-контроль на входе посерьезней будет, чем в самом элитном клубе, и гостям вне списка там ловить особо нечего. Но никотину повезло. Часть рецепторов клетки, рассчитанная на то, чтобы обеспечивать беспрепятственный доступ внутрь естественному ферменту нашего организма — ацетилхолину, воспринимает никотин как одну из форм этого фермента. И широко распахивает двери. Действий, которые никотин оказывает на организм, очень много.

Он учащает сердцебиение, сужает кровеносные сосуды (и в то же время способствует их росту), вступает в тесное взаимодействие с нейронами головного мозга, стимулирует выработку фермента удовольствия дофамина — внутри нас не остается практически ни одной сферы, куда бы никотин не сунул свой нос. Но при этом никаких слишком бурных изменений в нас не происходит. В отличие от алкоголя, к примеру, никотин ведет себя вполне скромно, весьма быстро встраивается в общий рабочий процесс обмена веществ и приходится столь по нраву нашему организму, что тот, быстро оправившись после первой рвоты и головокружения, начинает требовать все новые и новые порции этого вещества, считая его отныне законной частью собственной системы.

Неудобная правда о курении

День страшного суда

Сейчас головы пока не рубят, но, видимо, все к тому и идет. Шестнадцать лет назад крупнейшие табачные компании США уже признали свое обязательство выплатить 46 штатам $206 000 000, чтобы покрыть расходы на медицинские страховки курильщиков. Страховые компании долго плясали победные танцы. Еще бы, под «никотиновую амнистию» попало большинство существующих заболеваний — достаточно было пациенту указать, что он курильщик, и счета на его лечение пересылались центрам по распределению табачных дотаций. Учитывая, что продукция табачников и так облагается грандиозными налогами, а сами компании еще регулярно выплачивают многомиллионные суммы по искам частных «пострадавших», казалось бы, можно удовлетвориться и такой контрибуцией. Не тут-то было.

В январе 2014 года Министерство юстиции США и пять крупнейших табачных компаний Philip Morris USA, Reynolds American, British American Tobacco, Liggett Group и Lorillard Tobacco после 15 лет судебного разбирательства достигли соглашения. Изначально Минюст требовал взыскать с производителей сигарет 280 млрд долларов по обвинению в том, что пятьдесят лет назад они участвовали в преступном сговоре, скрывая от общественности, что курение вызывает зависимость, а вдыхаемый дым опасен, и утверждая, что «легкие» сигареты менее вредны. В итоге табачные компании были признаны виновными в обмане потребителей, однако штраф в кругленькую сумму им простили, заставив лишь публично признаться в содеянном. Если бы Министерство юстиций настояло на выплате, то эти гиганты промышленности попросту бы обанкротились.

Неудобная правда о курении

Почему табака так боятся?
Идущие на борьбу с курением деньги, которые отгрызаются из табачных компаний и выдаиваются из государственных бюджетов, — это суммы с большим количеством нулей. Неудивительно, что подобный золотой блеск привлекает к себе так много пламенных борцов, гневных ораторов и страстных радетелей за счастье человечества. Люди всегда будут платить двум типам граждан, это еще царственный философ Марк Аврелий сказал: «Тем, кто их развлекает, и тем, кто их пугает».

Конечно, у развлекательного шоу-бизнеса масштабы все равно покрупнее, но дело «пугателей» также вполне себе процветает.

Сотни фондов благополучно прикарманивают табачные миллионы, подкармливая врачей и журналистов, политиков и общественных деятелей. Конечно, можно еще сражаться с абортами, с электростанциями, с генетически модифицированными продуктами, с дур-ной экологией, с кризисом перепроизводства, с автомобилестроением… Но в большинстве этих случаев на стороне «порока» обычно стоят слишком мощные силы, которые пока еще вполне успешно сопротивляются подобным атакам. Попробуй задень как следует те же генно-модифицированные продукты — против тебя восстанет половина всех фермеров США, дураков нет с такими быками бодаться. А табачные компании оказались достаточно жирными и аппетитными, но одновременно и слишком слабыми. Ату их, ату!

Успехи в деле борьбы с бесовским зельем потрясают воображение — бастионы падают за бастионами. Курильщиков обвесили красными флажками со всех сторон, некурящим вдолбили, что те, с дымящимися штуками во рту, покушаются на вашу жизнь и свободу. Они обкуривают ваших детей, и те вырастут тупыми уродами, они лишают мужчин половой силы, они сглазили ваших коров и танцуют голыми на Лысой горе!.. В общем, старые рецепты по-прежнему хорошо работают.

Убедить современного некурящего в том, что человек с сигаретой в другом конце ресторана не причиняет ему ровным счетом никакого вреда — это все равно что лет пятьсот назад попытаться рассказать благочестивому обывателю Кельна про то, что ведьмы на самом деле не сквашивают молоко и не портят детей в материнской утробе.

Самый странный яд на свете

Никотин кипит при температуре 140-145°С, растворяется в воде, эфире и алкоголе, является весьма сильным ядом. Капля никотина в несколько сантиграммов убивает лошадь. Это чистая правда. Но вот собаке требуется уже две-три капли, а если взять козу или овцу, то эти животные спокойно выпьют и по десять капель, даже не мекнув. Амебы вообще могут прекрасно существовать, резвясь в однопроцентном растворе никотина, а вот туберкулезная палочка почему-то мгновенно отбрасывает копыта (или что у нее там еще есть) даже при наличии ничтожного количества этого алкалоида в окружающей среде (именно поэтому опытные врачи туберкулезных санаториев украдкой предлагают своим пациентам не торопиться бросать курить, а поначалу вылечиться).

Неудобная правда о курении

«Бросить курить проще простого, я сам сто раз это проделывал»

Марк Твен

Неудобная правда о курении

Если некурящий человек съест двадцать сигарет, он либо скончается, либо навеки повредится в уме, зато шизофреникам курение помогает блокировать приступы безумия — никотин оказывает благотворное воздействие на работу их нейронов. Пиявка, которую использовали для высасывания крови курильщика, живет в среднем на 20% дольше, чем ее «некурящие» сверстницы, зато если человек с подсаженной пиявкой будет в это время курить, то зверюшка очень быстро скончается в страшных судорогах.

Неудобная правда о курении

6 надежных способов снизить вред от курения


Не выкуривай больше половины сигареты
Лучше сразу прикури следующую, выбросив окурок, потемневший фильтр которого уже плохо справляется с поглощением вредных веществ.

Не кури натощак
Даже если ты принадлежишь к тем творческим личностям, которые, разлепив утром глаза, сразу начинают слабой рукой нашаривать на тумбочке курительные принадлежности — подготовь с вечера тумбочку так, чтобы рука наткнулась первым делом на какой-нибудь йогурт или фрукт. Изнасилуй себя — съешь их. Теперь можешь курить с сознанием выполненного долга.

Ешь яблоки
Если бы каждую выкуренную сигарету ты мог бы компенсировать съеденной в тот же день половинкой яблока, то вред от курения в твоем случае был бы минимизирован — содержащиеся в яблоке вещества помогли бы твоему организму восстановить баланс микроэлементов и снизить риск от воздействия канцерогенов. Но, конечно, столько яблок ты в себя не впихнешь. Так что просто ешь, сколько влезет.

Не засовывай сигарету в рот
Дым будет вдыхаться даже если ты просто прижмешь фильтр к почти сомкнутым губам. Просто его будет меньше. Поначалу будет непривычно курить именно так, но чем хорошо быть курильщиком — так это тем, что ты ко всему очень быстро привыкаешь.

Больше дыши свежим воздухом и двигайся
Лучше выкурить двадцать сигарет и совершить часовую пробежку по парку, чем не выкурить ни одной и весь день просидеть в душной комнате. Если угрызения совести заставляют тебя проводить в спортзале на двадцать минут дольше и спать с открытым окном — значит, твое курение не столь уж и вредоносно в общем и целом.

Не грызи себя, не терзай себя, не пугай себя раком и эмфиземой
Уж если куришь, то делай это с удовольствием и чистым сердцем. Страхи, нервозность и ипохондрия сами часто становятся причинами серьезных заболеваний, и не только нервных. Многие специалисты уверены, что вечно ожидая худшего и терзаясь тревогами можно спровоцировать у себя развитие онкологических заболеваний.

Неудобная правда о курении

Гонения на зелье
Мэр Нью-Йорка — розовый беспомощный младенец по сравнению с настоящими противниками курения.

1515
Инквизиция Испании объявляет войну «бесовскому зелью язычников, пускаемому дымом изо рта и делающему людей на дьяволов похожими». Экспорт табака в Испанию и Португалию запрещен, нарушившие этот запрет подвергаются порке плетьми.

1525
В Португалии курильщиков отлучают от церкви.

1530
В Англии за курение вводится смертная казнь. Закон, правда, просуществовал меньше года.

1550-1690
В России курящим чертову траву вырывают ноздри. Исключение делается лишь для иноземцев, и то им разрешается предаваться пороку лишь в местах, отведенных для их проживания.

1650-1750
В Китае за употребление или хранение табака полагается смертная казнь через обезглавливание.

Неудобная правда о курении

источник


