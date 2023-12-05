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Оладушки-пиццы на сковородке, которые готовятся в два счета: домашние съедят абсолютно все и сразу


Оладушки-пиццы на сковороде.

Оладушки-пиццы на сковороде.

Пицца! Ну у кого не потекут слюнки при упоминании об этом блюде? Свежая зелень, томаты, колбаска и, конечно же, расплавленный тягучий сыр. Такую вкуснятину готовят не только в ресторанах, но и дома. Но что делать, когда пиццы хочется, а времени на готовку почти нет? Нужно спасать ситуацию оладьям-пицце. Сытный завтрак и хорошее настроение на весь день обеспечено.

Ингредиенты для оладьев-пиццы.

Ингредиенты для оладьев-пиццы.

 

Для теста нам понадобится:

• Мука — 2 ст;
• Кефир — 1 ст;
• Сода — 0,5 ч. л;
• Яйца — 2 шт;
• Сыр — 150 г;
• Колбаса — 300 г;
• Помидоры — 200-300 г;
• Соль — 1-2 щепотки
• Перец черный молотый — 1 щепотка
Тесто на оладьи-пиццы.

Тесто на оладьи-пиццы.

 

Для оладий нужно сделать обычное тесто на кефире. Далее добавляем ингредиенты, которые найдутся в холодильнике. «Традиционный» набор начинки для пиццы – это колбаса, сыр, помидоры. Их нужно натереть на терке или же нарезать кубиками.
Жарим на сковородке как обычные оладьи.

Жарим на сковородке как обычные оладьи.

 

Но если у вас найдется болгарский перец, зелень, смело добавляйте их в тесто. На сковороду налейте растительное масло и зажаривайте оладьи-пиццы до румяной корочки. Приятного аппетита!
Готовая пицца на скорую руку.

Готовая пицца на скорую руку.

 

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