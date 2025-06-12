Куда девают автомобили, которые так и не удалось продать салонам

К превеликому сожалению, далеко не каждый новый автомобиль обретает своего хозяина. Участь некоторых машин, поставленных дилерами в салоны, откровенно печальна. Не каждую «ласточку» удается успешно реализовать, после чего у специалиста по продажам в автосалоне остается по большому счету всего четыре варианта, что делать с машиной.
Много машин не продается. /Фото: avtoshark.com.
Первым делом автомобили доставляются от производителя в дилерские центры. Последние в подавляющем большинстве случаев выкупают привезенные авто для формирования собственных запасов. При этом по прошествии определенного срока продавец уже не имеет права вернуть автомобиль обратно производителю. Так же важно не забывать о том, что всякий дилерский центр – это коммерческая организация, обреченная гнаться за прибылью. А потому она неизбежно переложит большинство издержек на плечи клиентов. Настоящая проблема заключается в том, что нередко у салонов не получается продать все закупленные автомобили за отведенное время.
Много хороших машин не находит хозяев. /Фото: tvi-mp3.com.
И здесь начинается самое «интересное» в жизни специалиста по продажам. Агенту приходятся ломать голову над тем, куда сбагрить неликвидную продукцию с минимальными потерями для бизнеса. Проверенных вариантов на автомобильном рынке, по сути, всего четыре. Самый гуманный по отношению к «ласточке» — это перегон.
Машины пытаются продавать всеми правдами и неправдами. /Фото: kellerusedcar.com.
Остальные варианты решения проблемы неликвидных авто, увы, не столь оптимистичны для самой машины. Так, автомобиль могут просто отправить на утилизацию. Таким образом бизнес пытается отбить хотя бы жалкий процент понесенных потерь (все в дом!). Справедливости ради, к такому сценарию прибегают только в самом крайнем случае, если продать машину не удалось всеми правдами и неправдами. Еще менее предпочтительный вариант, просто оставить машину гнить под открытым солнцем на специальной парковке. Такая «утилизация» особенно популярна в некоторых странах Запада, где «неожиданно» оказывается, что убытки принесет даже переработка на металлолом. Рано или поздно такие машины все равно перерабатывают, но стоять на подобных парковках они могут годами…
Есть много хороших машин. /Фото: mavink.com.
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