Как за 1 минуту заделать дыру в москитной сетке

В период эксплуатации москитной сетке на ней могут появится рваные дыры. Причиной их появления обычно служат птицы, к примеру воробьи. Которые садятся на сетку и удерживаются за нее своими лапками с когтями. В результате чего сетка рвется. Могут быть конечно и другие причины.



Летом же такие дырки в сетке создают большие неудобства, так как через них начинаю пролетать комары и мошки.

В результате чего можно испытать большой дискомфорт дома.
Исправить такой дефект в сетке очень просто и на это уйдет не более одной минуты.

Как быстро заделать дыру в москитной сетке



Все что нам понадобится — это клеевой пистолет с горячим клеем. Это не дефицит и найти его можно у знакомых, если у вас самих его нет.
Не обязательно использовать переноску, если шнура пистолета не хватает. Нагреваем его, отключаем от сети и идем к окошу. Ремонт производим не снимая сетки с окна.



Выдавливаем клей на дыру по всей поверхности.



Вот и все, дыры как небывало!

Если дырка большая, то возьмите кусочек ситца или другой ткани и просто заклейте отверстие ею. Можно конечно же использовать и другой клей, но скорость высыхания будет естественно больше.
Москитная сетка
дыра
