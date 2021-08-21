«Не баг, а фича»: 7 неисправностей автомобиля, которые нет надобности чинить

Каждый автомобилист рано или поздно попадает в довольно таки странные ситуации с автомобилем. Речь идет о таких моментах, когда машина демонстрирует все признаки поломки. Тем не менее, спешить с выводами и переживать раньше срока не стоит. Многие из таких «неисправностей» на самом деле не нуждаются ни в ремонте, ни даже в проведении внепланового технического обслуживания.
1. Аккумулятор заряжен, но машина не заводится
Ничего не происходит. |Фото: infpol.ru.
Поворот ключа, проверка аккумулятора, огни приборной панели, еще один поворот, но двигатель не заводится. В чем может быть дело, если батарея точно в порядке? Случается такое в 9 из 10 случаев с автомобилями на АКПП. Причина «проблемы» очень проста – положение ручки коробки передач находится не на отметке «P» («паркинг») или «N» («нейтраль»). Возможно, такое также в ситуациях, когда включён «R» («задний ход») или «D» («драйв»).
2. Непонятный шум после запуска «на холодную»
Странные шумы иногда просто шумы. |Фото: motorpage.ru.
После запуска идет непонятный шум из-под днища? Пугаться рано. Чаще всего такое происходит из-за расширения выхлопной трубы во время нагрева. Причем, бывает такое именно в ситуациях, когда была заведена очень холодная машина.
3. Кто-то держит рулевое колесо
Да все нормально. |Фото: mashinapro.ru.
Если присутствует странное ощущение, будто бы кто-то держит рулевое колесо, не стоит сразу же начинать рвать у себя волосы на голове. Чаще всего такое ощущение возникает во время прохождения резких поворотов. Скорее всего это вовсе не поломка, а обычная работа электронной стабилизации автомобиля (ESP), которая просто делает свою работу, предотвращая занос. Данная система так же вмешивается в вождение, если положение рулевого колеса не соответствует направлению движения колес.
4. Странная утечка жидкостей под авто
Может и не ваше. |Фото: comandir.com.
Многие водители едва ли не до состояния паники опасаются утечки жидкостей из автомобиля и сильно пугаются, при появлении малейших признаков оных. Практика показывает, что в большинстве случаев, такие пятна остаются от предыдущих автомобилей на парковке. Поэтому всегда стоит присматриваться к тому месту, где будет оставлен автомобиль.
5. Автоматический запуск рециркуляции воздуха в салоне
Это не призрак. |Фото: chip46.ru.
Если такое регулярно происходит и в вашей машине, то вовсе не нужно звать чемпиона «Битвы экстрасенсов» для изгнания злого духа поломки системы вентиляции. Лучше, перечитать руководство по эксплуатации автомобиля. С высочайшей долей вероятности, у вас в собственности машина с интересной функцией, которая заключается во включении вентиляции при включении заднего хода. Необходимо это для того, чтобы выхлопной газ не попал в салон.
6. Руль не крутится
Не поломка. |Фото: gagle.life.
Очень часто руль перестает поворачиваться, если пытаться проделать это с ним без включенного зажигания. Срабатывает функция блокировки руля. Паниковать в такой ситуации точно не стоит. Все, что нужно сделать – это начать ворочать рулевое колесо в разные стороны, одновременно с этим поворачивая в зажигании ключ. Только не нужно резких движений и ненужного приложения лишних усилий! Делаем все нежно.
7. Педаль тормоза стала слишком мягкой
Мягкий тормоз не поломка. ¦Фото: litezona.ru.
В большинстве случаев и это не является поломкой, во всяком случае если недавно была произведена замена тормозных колодок. Мягкой педаль будет лишь некоторое время, после чего все должно прийти в норму.
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