Запреты на имена из разных стран мира

«Как вы лодку назовете, так на ней и поплывете», поэтому некоторые страны ограничили выбор имен собственных законодательно. Русалочка, Фейсбук и Обрезание — ну не-е-ет! Под запретом имена бессмысленные, оскорбительные… и прочие. Мы подготовили целый список.
На первый-второй рассчитайся!
В 2013 году Новая Зеландия создала обширный список запрещенных имен, которые уже некогда пытались зарегистрировать родители на своих чад. Среди них достаточно таких, которые в принципе с трудом могут прийти в голову человеку: Насилие, Правосудие, Барон, Король, Бесстрашная Мафия, Анус, V8, Толстяк, Первый, Второй, Пятый. Удивительно, но, по статистике, каждые два года находилась пара, которая желала наречь ребенка Люцифером. Придумали имя длиннее ста знаков? Перепридумывайте — не положено!
Список из 71 имени включает в себя знаки препинания, такие как точка и звездочка, и использование косой черты или скобки. Если имя может фонетически или этимологически обидеть кого-то, оно попадает под запрет в том числе. Обижает ли кого-то имя Автобусная Остановка, Горячий Фрукт или Плод Секса — неясно, но попытки назвать так ребенка в Новой Зеландии предпринимались.
А девятилетнюю девочку с именем Талула Крутит Обруч на Гавайях органам опеки пришлось забирать от родителей, чтобы поменять ей имя.
Супергероям здесь не место
В Мексике имя младенца должно быть настоящим, понятным и простым. Так, «черный список» штата Сонора включает в себя имена, которые могут считаться унизительными, дискриминационными или лишенными смысла. Имя не должно копировать имена рок-звезд, знаменитостей и супергероев; имена литературных и киногероев также запрещены.
Получается, что новорожденный не может быть назван Принцем, Битлом, Фейсбуком, Твиттером, Бэтменом, Джокером, Робокопом, Терминатором, Русалочкой или Бондом. Назвать ребенка Трафиком в честь автомобильной пробки или Обрезанием также не получится (оба имени находятся под запретом после первого неудачного прецедента). Это может показаться несправедливым родителям с богатой фантазией, но таким образом правительство заботится о будущем гражданина своей страны, защищая от потенциальных издевательств и психологических травм.
Традиции Старого Света
Европа в отношении имянаречения ортодоксальна. В Великобритании нельзя назвать ребенка видом наркотика, государственного института или словом, поощряющим расовую или религиозную ненависть.
В Германии выгоняют из страны за регистрацию имени Гитлер или Усама бен Ладен. В стране лидирующего автопрома и колбасок есть целый офис статистики Standesamt, который решает судьбу имени ребенка. Логика немцев притом не совсем понятна: Быстрый и Джаз — разрешены, а Вудсток, Граммофон, Тоби, Куинн — запрещены. Когда сотрудникам не совсем ясно, к какому полу относится имя человека (например, Матти), они тоже выписывают отказ. Половая идентификация имени в Германии должна быть очень конкретной.
Логика португальских государственных органов тоже неясна: имя Том там запрещено, а имя Томас — нет. Хотите назвать сына Мерседесом? Пожалуйста. А вот именами Сэмми, Ром и Мона Лиза — извините, нельзя.
В городе Турин однажды новоиспеченным родителям запретили назвать свою дочь именем Андреа, поскольку традиционно в Италии оно считается мужским. В Италии нельзя также нарекать младенца Далматой, ведь оно переводится как далматинец, а значит, над малышом будут смеяться в школе, уверены власти. Вообще, основным критерием отбора имен в Италии считается следующее правило: имя не должно ограничивать социальное взаимодействие человека и создавать неразбериху. Возможно, поэтому в 2008 году одной итальянской паре суд запретил назвать своего ребенка Венерди («пятница» по-итальянски). Судьи посчитали, что имя Венерди отсылает к персонажу книги «Робинзон Крузо» и не принесет ребенку ничего, кроме психотравмы.
Россия: новый закон
В конце года органы ЗАГС публикуют самые популярные имена. Тройка лидеров 2017 года вполне традиционна и ласкает слух: Александр, Михаил, Артем и Софья, Мария, Анна. Что касается имен необычных, в стране живут и здравствуют Единая Россия, Шерлок Тугарин, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева) и прочие.
Родители, давая ребенку необычное имя, хотят выделить его из потока. Но, по статистике государства, 78 детям из 100 такое решение приносит только вред. В 2002 году пара москвичей решила назвать своего сына аббревиатурой БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек Рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002), имя в ОЗАГС регистрировать отказались, и упорные в своем желании родители выправили мальчику паспорт гражданина мира (правда признается он только в четырех странах: Того, Мавритании, Танзании и Эквадоре, но в школу мальчика все-таки приняли).
В мае 2017 года вступил в силу закон РФ, согласно которому «запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы». Кроме того, родители смогут давать детям двойную фамилию при условии, что у всех полнокровных братьев и сестер она будет одинаковой.
Скандинавские причуды
В качестве протеста против все увеличивающегося вмешательства государства в частную жизнь граждан и конкретно против закона об имянаречении шведская семейная пара в 1996 году решила назвать сына именем Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Аргумент родителей о том, что это их абсурдистская пародия на несовершенство мира, ни органы регистрации, ни суд не удовлетворил и в регистрации имени было отказано. Это не единственный пример подобного рода. В списке запрещенных в Швеции имен также: Икеа, Супермен, Веранда, Аллах, Металлика и К (буква Q). А вот имя Google, например, разрешили.
В Норвегии проблему решили выпуском официального списка санкционированных имен. В имени человека не должно быть ругательств, названий болезни и сексуальных терминов. Только эти понятия, по мнению норвежских властей, могут помешать дальнейшему счастью взрослого человека.
В Дании официально разрешено 7000 имен. Хотите назвать ребенка как-то по-особенному? Пишите заявление, может быть вам и разрешат. Если только вы не собираетесь окрестить его Плутоном, Обезьяной или Задним Проходом (заявки на эти имена уже отклонили).
Запрет на овощи и фрукты
В Малайзии запрещено называть ребенка в честь овощей и фруктов. Под широкую руку малайских ограничений попали и названия родов животных. Таким образом, здесь невозможно встретить человека, в паспорте у которого было бы написано Игуана, Белка, Пантера, Фейхоа или Яблоко.
Это не все: в 2006 году местная власть составила целый список из имен, которые противоречат религиозным традициям страны. В него попали такие китайские имена, как Сор Чаи (Безумец), Хиоу Хоо (Горбун), Ах Чвар (Змея) и кантонское прозвище Чоу Тоу (в переводе — Вонючая Голова). Видимо, переводу или этимологии имен в этой стране придается куда большее значение, чем их фонетическому звучанию.
В Стране чудес
В Саудовской Аравии нельзя назвать дочку Алисой. Что не так с этим именем — вопрос сложный. Возможно, все дело в героине произведения «Алиса в Стране чудес». Как мы знаем, внутренняя свобода и инакомыслие у женщины в этой стране не слишком почитаются властями.
Но не только имя Алиса попало в аравийский блек-лист: многие западные имена, в частности Майя, Лорин, Линда, Сэнди, тоже табуированы, так как противоречат культурным ценностям королевства. Мальчика же нельзя нарекать Малаком (Ангел), Джибрилем (Гавриил) и Наби (Пророк) по религиозным соображениям.
S, как доллар
Китай — самая густонаселенная страна на нашей планете, в силу этого в ней редко можно встретить действительно редкое имя. Однако местные жители, коих более миллиарда, все же умеют фантазировать.
Так, одна замужняя пара пыталась наречь своего новорожденного ребенка символом, который во всем мире принято указывать в адресе электронной почты — @. Символ этот похож на иероглиф, значение которого звучит как «люби его». К сожалению, местная власть не позволила будущему гражданину народной республики обладать таким экстравагантным именем и отклонила просьбу родителей, одновременно поместив его в реестр запрещенных имен Китая в качестве яркого примера того, «как нельзя называть ребенка в Китае».
Совсем недавно в одной из провинций Китая, Синьцзян, власти запретили называть новорожденных китайцев мусульманскими именами (Мекка, Ислам, Саддам, Коран и др.), сославшись на то, что коммунистический режим страны этого допустить не может.
Что угодно, только не Мессия
Самая смелая страна в отношении оригинальности человеческого имени — Соединенные Штаты Америки. В Америке запросто можно встретить девушку по имени Октябрь (или Август, или Апрель), а мальчика — по имени Кольт (а также Ремингтон и Руджер). Знаменитости называют своих детей Яблоком, Пилотом-Инспектором и другими несуществующими прежде именами собственными.
Однако даже в стране абсолютной свободы слова есть свои запреты. Регистрирующие органы США отказывают в заявке на свидетельство о рождении тем родителям, которые намереваются назвать ребенка Гитлером или Мессией. Последнее закреплено за Иисусом Христом и больше никому принадлежать не может! Решение суда, впрочем, чуть позже отменили. Свобода слова в действии.
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