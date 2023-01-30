Запреты на имена из разных стран мира

«Как вы лодку назовете, так на ней и поплывете», поэтому некоторые страны ограничили выбор имен собственных законодательно. Русалочка, Фейсбук и Обрезание — ну не-е-ет! Под запретом имена бессмысленные, оскорбительные… и прочие. Мы подготовили целый список.



На первый-второй рассчитайся!

Супергероям здесь не место

Традиции Старого Света

Россия: новый закон

Скандинавские причуды

Запрет на овощи и фрукты

В Стране чудес

S, как доллар

Что угодно, только не Мессия