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В гостях у людоедов

В гостях у людоедов

Короваи (или колуфо) — загадочное племя, которое живет в юго-восточной части Папуа, Индонезия. До 1970-х годов короваи даже не подозревали о существовании других цивилизаций. Люди племени живут в уникальных домах на деревьях. Короваи изначально строили жилища на высоте, чтобы избежать нападений от других кланов, которые убивали соплеменников, уводили в рабство или поедали их.


Фотограф Эрик Бассега (Eric Baccega) 17 лет назад смог добраться до племени и задокументировал свое пребывание там.

В гостях у людоедов

Племя короваев насчитывает примерно три тысячи человек. Короваи придерживаются древних традиций, пересказывают мифы, поверья, пословицы и носят амулеты. Им не чужд каннибализм, хотя доказательств этому нет. Они по сей день верят, что их мертвые предки в любой момент могут вернуться на землю живых.

В гостях у людоедов

Мужчины племени во время строительства домов не носят никаких шлемов или других защитных средств.

В гостях у людоедов

Принято считать, что племя практикует каннибализм, хотя доказательств найдено не было.

В гостях у людоедов

Вместо этого короваи, живущие на высоте почти 10 метров, едят личинок, добываемых в лесу.

В гостях у людоедов

Многие люди племени переселились с деревьев в деревни.

В гостях у людоедов

В основном в племени охотники-собиратели, но есть и те, кто занимается лесным земледелием и рыболовством.

В гостях у людоедов

Короваи практически не носят одежду, отправляясь в таком виде и на охоту.

В гостях у людоедов

Женщина с ребенком поднимается в хижину по лестнице.

В гостях у людоедов

Некоторые кланы боятся западных людей, которых видели единицы. Пришельцев они называют «призрачными демонами». Первый зафиксированный контакт с западным миром состоялся в марте 1974 года, когда группа ученых встретилась с членами племени.

В гостях у людоедов

Хотя короваи живут в деревянных домах, построенных на вершинах деревьев, для обогрева жилища и приготовления пищи они используют огонь.

В гостях у людоедов

А в мае 2006 года гид и репортер Пол Раффаэль (Paul Raffaele) привел для встречи с короваями группу с австралийского телевидения. Члены съемочной группы потом вспоминали, что познакомились с мужчиной из племени, который рассказал, что его 6-летнего племянника обвиняют в колдовстве и могут съесть его в наказание.

В гостях у людоедов

В статье для Смитсоновского института Раффаэль писал, что большинство короваев мало что знают о мире, который простирается за пределами их деревень.

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