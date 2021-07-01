5 некрасивых звёзд, которых очень любят камера и режиссёры (и миллионы зрителей тоже)

Есть такой миф, что если женщина некрасива – то ни режиссёры, ни зрители никогда не оценят её актёрского дарования, так что и смысла в кино идти нет. В лучшем случае тебе удастся сделать карьеру в комедиях, второстепенным персонажем. Но у нас есть список актрис, которые отлично опровергают эту легенду.
Тильда Суинтон
Интернет полон такими отзывами о голливудской звезде, как «Миссис Инопланетянка», «самка богомола» и подобными оценками. Действительно, от типовой голливудской красавицы Суинтон далека: рост без капельки метр восемьдесят, форм практически никаких, ресниц тоже маловато… Список претензий можно составлять бесконечно, но в чём их смысл, когда мы говорим о лауреате премий «Оскар» и BAFTA (не считая некоторых других)?
Спектр достающихся Суинтон ролей очень широк: от сказочных (вроде Белой Колдуньи и вечно живущего Орландо) до глубоко драматичных (вроде матери преступника во «Что-то не так с Кевином»). Ей достаются и роли героинь, которые подразумеваются очень привлекательными – Изабеллы Французской, которая соблазнила английского барона, чтобы свергнуть вместе с ним мужа, или Эммы из «Я – это любовь». На сайтах тайных признаний в любви полно посвящённых именно Тильде Суинтон. Похоже, она – крайне привлекательная самка богомола.
Суинтон в фильме *Выживут только любовники*.
Вупи Голдберг
Когда говорят, что удел дурнушек – комедии, приводят в пример именно Голдберг. И действительно, в обширной фильмографии Вупи Голдберг (больше сотни картин!) немало именно комических картин. Даже в мистической драме «Привидение» роль у Голдберг – исключительно смешная. В качестве небольшого разнообразия к комедиям «дурнушкам» также предлагают разного рода сказки – Вупи снималась и в них.
Для начала, конечно, стоит отметить, что Вупи продолжила дело Люсиль Бойл, поднимая женские комические роли на новый уровень – её вклад в киноюмор даже отдельно исследуют, а это чего-то да стоит.
Но начала карьеру Вупи с драмы, сыграв главную роль в картине «Цветы лиловые полей», ставшую теперь классикой – и получила за неё «Золотой глобус». Отмечают и недавнюю роль Голдберг в «9/11» – триллере на основе реальных событий, хотя сам триллер оказался провальным. Любители фильмов Андрея Кончаловского сразу вспомнят блестящую игру Голберг в «Гомере и Эдди» – собственно, в роли Эдди, смертельно больной женщины, которая сбежала из психушки, чтобы путешествовать, пока путешествуется.
Вупи Голдберг в фильме *Цветы лиловые полей*.
Гленн Клоуз
Рекордсменку по количеству номинаций на «Оскар» интернет-пользователи любят сравнивать с мужчинами и почтовыми ящиками – за узкие губы и маленькие глаза. С таким типажом, как у Клоуз, кажется, возможны только два типа ролей: неприятные чиновницы и старые девы (душевные и не очень). В «Тайне 7 сестёр», фантастической драме, она, действительно, играет чиновницу, да ещё какую – президента, организовавшую тайные массовые убийства. А в «Таинственном Альберте Ноббсе», на радость тем, кто называет её внешность «мужской», героиня Клоуз переодевается в мужчину и начинают полностью мужскую жизнь.
Но режиссёры, в отличие от некоторых интернет-критиков, уверены, что талант Клоуз не ограничен, и потому её роли очень разнообразны: это главная злодейка Клэр в римейке «Степфордских жён», легендарная королева Алиенора Аквитанская во «Льве зимой», влюблённая в подзащитного адвокат, маньячка Алекс Форрест, коварная и порочная Маркиза де Мертей… Список очень длинён.
Гленн Клоуз в роли развратной маркизы в фильме *Опасные связи*.
Росси де Пальма
Любители европейского кино считают самой некрасивой из актрис испанку Росси де Пальму. Российский зрители её не любит как-то особенно – пожалуй, Вупи Голдберг отдыхает. «Тётя лошадь» – одно из самых вежливых наименований, которые можно увидеть в обсуждениях её фотографий или фильмах с её участием.
Тем временем де Пальма – модель таких дизайнеров, как Жан-Поль Готье, Тьерри Мюглер и Сивилла, одна из европейских законодательниц мод, владелица собственной парфюмерной линии и признаная муза Альмадовара. Как и Голдберг, она часто снимается в комедиях, например, в «Высокой моде» – и в сюжетах трагичной любви, вроде недавней социальной драмы «Мадам». Кстати, и то, и другое стоит посмотреть.
Кадр из фильма *Мадам*.
Алиса Гребенщикова
Если полистать обсуждения «некрасивых» актрис России, то больше всех достаётся от «благодарного зрителя» дочери знаменитого российского рокера. То нос не тот, то глаза не там – в общем, неясно, как лицо на лицо похоже.
Что ж, где бы ни были глаза у Алисы – она востребованная театральная и киноактриса. Запомнил её зритель по первой же роли в «Американке», мелодраме о семидесятых. Из последних работ, без сомнения, хорош триллер «Училка», где Алиса играет журналистку, освещающую события – хотя образ. прописанный в фильме, очень не понравился реальным журналистам.
Текст: Лилит Мазикина
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